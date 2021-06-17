Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 июня 2021
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:50 НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Турцией - Гусаков Общество
17:49 Япония может отказаться от зрителей на Играх при ухудшении эпидситуации Спорт
17:44 В Гомельской области активизировали вакцинацию от COVID-19 в агросекторе Регионы
17:36 Каноистка Елена Ноздрева выиграла чемпионат Беларуси на дистанции 200 м Спорт
17:34 В Витебской области физлицам дополнительно начислено Br3,4 млн по итогам декларационной кампании Регионы
17:25 Патриотический автомарш из Красноярска прибыл в Могилевскую область Регионы
17:15 Вдоль дорог Гомельской области с начала 2020 года высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников Регионы
17:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949 Общество
17:11 Купание детей ограничено на трех водоемах Брестской области Регионы
17:06 Столичные спортсмены выиграли эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
17:03 Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников В мире
17:03 Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле Общество
17:03 Брошенные и забытые - как Минск очищают от автохлама Регионы
17:02 Беларусь и Россия заинтересованы укреплять прямые контакты между учреждениями образования - Карпенко Общество
17:01 В Новогрудке женщина пыталась купить лекарства по поддельным рецептам Происшествия
16:56 Минюст рассказал о документах, срок действия которых продлен Общество
16:52 Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости Общество
16:50 Гомельчанина приговорили к 3 годам колонии за призывы к насилию в отношении правоохранителей Происшествия
16:43 На пляже в Жлобине приостановлено купание Регионы
16:35 БГУ проведет цикл мероприятий в память о погибших в ВОВ сотрудниках Общество
16:31 ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23 Общество
16:14 В Харькове произошло массовое отравление В мире
16:06 В Могилеве двое безработных похищали металлические элементы ж/д путей Происшествия
15:59 Житель Борисовского района украл из дачного дома электроинструменты на Br550 Происшествия
15:55 КГК: необходимо оценить эффективность налоговых льгот и усилить контроль за поступлениями в бюджет Экономика
15:50 Ващенко: в стране созданы все условия, чтобы волейболисты пробились на Олимпиаду Спорт
15:46 Головченко вручил медикам государственные награды Общество
15:42 Отработка ночной эвакуации и квест безопасности - в Витебском районе прошел рейд МЧС в летнем лагере Регионы
15:35 Футбольное поле обустроят в городском парке Малориты Регионы
15:34 В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
17 июня 2021, 17:03
Александр Буткевич

Брошенные и забытые - как Минск очищают от автохлама

Александр Буткевич
Главный инженер предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки"

Весной председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев дал поручение до июня убрать с территории столицы старые неиспользуемые автомобили. На календаре середина июня, работы ведутся ежедневно, но в некоторых столичных дворах автохлам остается на местах. Главный инженер предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Буткевич рассказал корреспонденту БЕЛТА, как проходит эвакуация неэксплуатируемых транспортных средств, какие машины чаще попадают на стоянки и почему в полной мере решить проблему с автохламом сложно.

Транспортные средства из зоны риска

Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" совместно с администрациями районов проводит постоянную работу по эвакуации на охраняемые стоянки автомобилей, которые признаны неэксплуатируемыми, участвует в осмотре транспортных средств и обеспечивает их хранение.

В Минске организовано 108 автостоянок предприятия, куда при уборке столицы эвакуируют неэксплуатируемые транспортные средства. В 2020 году на их территории разместили 315 единиц техники, а с января по июль текущего года в такие места принудительно вывезли 236 транспортных средств.

"Возможностей выявить неэксплуатируемое транспортное средство довольно много - обычно о таких машинах уведомляют сотрудники жилищно-коммунальных служб или неравнодушные жители. Перед эвакуацией транспорта сотрудники Госавтоинспекции находят собственника машины и предлагают ему переместить автомобиль на охраняемую стоянку, привести в надлежащее состояние или утилизировать. Извещение об этом направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении. Если реакции нет в течение месяца, составляется акт и неэксплуатируемое транспортное средство перевозят на охраняемую стоянку", - рассказал Александр Буткевич.

По словам главного инженера, под определение "автохлам" попадают автомобили, которые стоят без движения более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживаются в надлежащем состоянии. А также автосредства, на которых имеются серьезные внешние дефекты, отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией. "Такие машины определить легко. Они деформированы, обычно у них отсутствуют стекла салона, колеса, элементы кузова. Чаще других приходится вывозить машины самых массовых, так называемых народных марок - форды, фольксвагены, опели и ВАЗы", - отметил Александр Буткевич.

Возвращать или позволить утилизировать - как поступают владельцы автохлама

Владелец неэксплуатируемого транспортного средства вправе в течение трех месяцев со дня его помещения на охраняемую стоянку подать в администрацию своего района письменное требование о его возврате. При этом собственник обязан возместить затраты, связанные с принудительным перемещением и хранением. На основании этого транспортное средство возвращается к хозяину. "Однако практика показывает, что по большей части автомобили остаются бесхозными. Всего около 40% автовладельцев возвращаются и забирают транспорт", - подчеркнул главный инженер предприятия.

В случае если собственник в течение трех месяцев не подает требования о возврате неэксплуатируемого транспортного средства, это признается отказом от права собственности на него. После этого районная администрация обращается в суд с заявлением о признании машины бесхозяйной и передаче ее в собственность соответствующей администрации для дальнейшей утилизации. А также подает исковое заявление о взыскании затрат, связанных с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства, но лишь при отказе собственника от их добровольного возмещения. При желании у собственника неэксплуатируемого средства есть возможность заключить с владельцем охраняемой автостоянки договор на его хранение по действующим тарифам.

По словам Александра Буткевича, обычно данные вопросы решаются хозяевами машин быстро. "Негативные ситуации в общении с владельцами автохлама случаются крайне редко. Как правило, после разъяснения уполномоченным лицом администрации требований действующего законодательства ситуация нормализуется", - отметил главный инженер.

Разъяснительная работа способствует решению проблемы

Проблема автохлама существует во всех района Минска. Наибольшее количество неэксплуатируемых транспортных средств в текущем году принудительно перемещено администрацией Фрунзенского района - самого большого по числу жителей. "Многие считают, что в проблеме неэксплуатируемого автотранспорта виноваты службы, которые его не вывозят на стоянки. В данном направлении проводится ежедневная работа, но несмотря на активно принимаемые меры, постоянные рейды и массовую эвакуацию, ситуация с автохламом во дворах и на улицах полностью не решается. Люди продолжают бросать такие машины в чистых дворах, не прилагают усилий для улучшения их состояния и не принимают активных действий, чтобы избавиться от подобного транспорта. Однако могу заметить, что в текущем году в связи с изменениями в налоговом законодательстве граждане начали активнее избавляться от пришедших в негодность транспортных средств. Этому в немалой мере способствует и разъяснительная работа", - рассказал главный инженер.

Он отметил, что для окончательной победы над автохламом наряду с наращиванием усилий местных исполнительных и распорядительных органов необходимо сознательное и уважительное отношение граждан к закону, желание жить в чистом благоустроенном городе.

В случае если неэксплуатируемое транспортное средство мешает гражданам на дворовых парковках или вдоль проезжей части, об этом можно информировать администрацию района, местное ЖЭУ, территориальный орган внутренних дел, диспетчерскую службу 115, портал 115.бел "Мой город".

БЕЛТА.-0-

Теги
автомобиль Минск
Добавить БЕЛТА в избранное
Поддержка стартапов, преференции инвесторам, упрощение земельных отношений - о новациях указа по развитию парка "Великий камень"
Кирилл Коротеев
Поддержка стартапов, преференции инвесторам, упрощение земельных отношений - о новациях указа по развитию парка "Великий камень"
"Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси
Сергей Клишевич
"Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси
Блеск и нищета западной модели демократии
Андрей Савиных
Блеск и нищета западной модели демократии
Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска
Алексей Романов
Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Кочанова: взаимоотношения Беларуси и Китая выстраиваются на уровне высокого доверия и уважения
Головченко вручил медикам государственные награды
Топ-новости
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич
Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков
Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Жара в Беларуси будет нарастать
Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА 21 июня
Петровский: обсуждение белорусского кейса имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне
ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23
В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат
Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле
Маркевич проведет 19 июня прямую телефонную линию
Минздрав рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета населения к COVID-19
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.