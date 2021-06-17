Весной председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев дал поручение до июня убрать с территории столицы старые неиспользуемые автомобили. На календаре середина июня, работы ведутся ежедневно, но в некоторых столичных дворах автохлам остается на местах. Главный инженер предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Буткевич рассказал корреспонденту БЕЛТА, как проходит эвакуация неэксплуатируемых транспортных средств, какие машины чаще попадают на стоянки и почему в полной мере решить проблему с автохламом сложно.

Транспортные средства из зоны риска

Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" совместно с администрациями районов проводит постоянную работу по эвакуации на охраняемые стоянки автомобилей, которые признаны неэксплуатируемыми, участвует в осмотре транспортных средств и обеспечивает их хранение.

В Минске организовано 108 автостоянок предприятия, куда при уборке столицы эвакуируют неэксплуатируемые транспортные средства. В 2020 году на их территории разместили 315 единиц техники, а с января по июль текущего года в такие места принудительно вывезли 236 транспортных средств.

"Возможностей выявить неэксплуатируемое транспортное средство довольно много - обычно о таких машинах уведомляют сотрудники жилищно-коммунальных служб или неравнодушные жители. Перед эвакуацией транспорта сотрудники Госавтоинспекции находят собственника машины и предлагают ему переместить автомобиль на охраняемую стоянку, привести в надлежащее состояние или утилизировать. Извещение об этом направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении. Если реакции нет в течение месяца, составляется акт и неэксплуатируемое транспортное средство перевозят на охраняемую стоянку", - рассказал Александр Буткевич.

По словам главного инженера, под определение "автохлам" попадают автомобили, которые стоят без движения более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживаются в надлежащем состоянии. А также автосредства, на которых имеются серьезные внешние дефекты, отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией. "Такие машины определить легко. Они деформированы, обычно у них отсутствуют стекла салона, колеса, элементы кузова. Чаще других приходится вывозить машины самых массовых, так называемых народных марок - форды, фольксвагены, опели и ВАЗы", - отметил Александр Буткевич.

Возвращать или позволить утилизировать - как поступают владельцы автохлама

Владелец неэксплуатируемого транспортного средства вправе в течение трех месяцев со дня его помещения на охраняемую стоянку подать в администрацию своего района письменное требование о его возврате. При этом собственник обязан возместить затраты, связанные с принудительным перемещением и хранением. На основании этого транспортное средство возвращается к хозяину. "Однако практика показывает, что по большей части автомобили остаются бесхозными. Всего около 40% автовладельцев возвращаются и забирают транспорт", - подчеркнул главный инженер предприятия.

В случае если собственник в течение трех месяцев не подает требования о возврате неэксплуатируемого транспортного средства, это признается отказом от права собственности на него. После этого районная администрация обращается в суд с заявлением о признании машины бесхозяйной и передаче ее в собственность соответствующей администрации для дальнейшей утилизации. А также подает исковое заявление о взыскании затрат, связанных с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства, но лишь при отказе собственника от их добровольного возмещения. При желании у собственника неэксплуатируемого средства есть возможность заключить с владельцем охраняемой автостоянки договор на его хранение по действующим тарифам.

По словам Александра Буткевича, обычно данные вопросы решаются хозяевами машин быстро. "Негативные ситуации в общении с владельцами автохлама случаются крайне редко. Как правило, после разъяснения уполномоченным лицом администрации требований действующего законодательства ситуация нормализуется", - отметил главный инженер.

Разъяснительная работа способствует решению проблемы

Проблема автохлама существует во всех района Минска. Наибольшее количество неэксплуатируемых транспортных средств в текущем году принудительно перемещено администрацией Фрунзенского района - самого большого по числу жителей. "Многие считают, что в проблеме неэксплуатируемого автотранспорта виноваты службы, которые его не вывозят на стоянки. В данном направлении проводится ежедневная работа, но несмотря на активно принимаемые меры, постоянные рейды и массовую эвакуацию, ситуация с автохламом во дворах и на улицах полностью не решается. Люди продолжают бросать такие машины в чистых дворах, не прилагают усилий для улучшения их состояния и не принимают активных действий, чтобы избавиться от подобного транспорта. Однако могу заметить, что в текущем году в связи с изменениями в налоговом законодательстве граждане начали активнее избавляться от пришедших в негодность транспортных средств. Этому в немалой мере способствует и разъяснительная работа", - рассказал главный инженер.

Он отметил, что для окончательной победы над автохламом наряду с наращиванием усилий местных исполнительных и распорядительных органов необходимо сознательное и уважительное отношение граждан к закону, желание жить в чистом благоустроенном городе.

В случае если неэксплуатируемое транспортное средство мешает гражданам на дворовых парковках или вдоль проезжей части, об этом можно информировать администрацию района, местное ЖЭУ, территориальный орган внутренних дел, диспетчерскую службу 115, портал 115.бел "Мой город".

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