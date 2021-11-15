Сегодня вступил в силу закон "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы", принятый в мае текущего года. Одной из его ключевых новаций стала отмена социального норматива "минимальный потребительский бюджет" (МПБ). С 15 ноября в республике действует один социальный норматив - бюджет прожиточного минимума (БПМ). Почему была нужна такая "унификация" и как она повлияет на некоторые категории граждан, претендующих на господдержку, корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления комплексного анализа Минтруда Ольга Чемерко.

"МПБ и БПМ - социальные нормативы, которые применялись для реализации государственной социальной политики, оценки материального положения различных групп населения, анализа и прогнозирования уровня жизни. Дублируя друг друга, они создавали сложности в восприятии общей динамики материальной обеспеченности населения", - пояснила Ольга Чемерко.

Несмотря на наличие двух показателей, БПМ применялся более широко. В частности, от него исчислялись размеры отдельных пенсий, пособий, иных социальных выплат, в сфере государственной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям).

МПБ же применялся точечно: только в регулировании вопроса получения субсидий и льготных кредитов на строительство (реконструкцию, приобретение) жилья; заработной платы работников аппарата управления юридических лиц, не обеспечивающих своевременного возврата кредитов, а также для установления размера месячной минимальной зарплаты (МЗП).

С 15 ноября текущего года при определении размера МЗП и установлении его правительством будет применяться пороговый параметр не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по республике.

С учетом сокращения области применения МПБ как социального норматива и решено перейти к единообразному подходу для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи. В качестве универсального социального норматива определен БПМ.

Чтобы сохранить существующий порядок оказания гражданам господдержки, проведена корректировка законодательства. В частности, приняты указ Президента от 28 октября 2021 года №424 и постановление Совета Министров от 9 ноября 2021 года №637. Критерии, установленные от величины МПБ, определены соразмерно от БПМ с учетом социально-демографических групп.

Так, определен новый критерий для определения права трудоспособных граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, и членов их семей на предоставление льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек. Такая поддержка оказывается гражданам по указу №75, причем объемы кредитования по стране довольно существенные. Прежде этот критерий был установлен в размере 2-кратного среднемесячного среднедушевого МПБ семьи из 4 человек. По новой норме он установлен на уровне 3-кратного среднемесячного БПМ для трудоспособного населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для включения этих граждан в списки на получение льготных кредитов.

Далее, изменился размер заработной платы работникам аппарата управления юридических лиц, не обеспечивающих своевременного возврата кредитов, при принятии банками решения о приостановлении выдачи средств на выплату заработной платы (указ №124). То есть представитель руководства организации, если его юрлицо не делает выплат по кредиту вовремя, по решению банка может быть ограничен в заработке. Ранее размер его получки в такой ситуации не мог превышать МПБ на одного работающего. Теперь - 2-кратного БПМ для трудоспособного населения.

Еще один измененный критерий - для отнесения граждан к категории малообеспеченных, имеющих право на получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Вместо 3-кратного среднемесячного среднедушевого МПБ семьи из четырех человек действует 5-кратный среднемесячный БПМ в среднем на душу населения.

Обновился и критерий стоимости транспортных средств, подлежащих включению в состав имущества гражданина и членов его семьи для определения права: на предоставление жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда; на получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Теперь применяется 56-кратный БПМ в среднем на душу населения вместо 35-кратного МПБ семьи из четырех человек.

Наконец, изменился критерий исчисления дохода для определения размера базовой доли одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья. Он корректируется на БПМ в среднем на душу населения вместо среднемесячного среднедушевого МПБ семьи из четырех человек (соразмерно их абсолютным величинам).

"В "рублевом исчислении" все вышеназванные критерии меняются насколько это возможно соразмерно. Причем, понимая, что кратность полностью обеспечить не получится, государство пошло навстречу гражданам и даже улучшило условия для получения поддержки. То есть предусмотренная корректировка не ухудшит положения тех, на кого эти нормы распространялись, а в некоторых случаях даже улучшит", - обратила внимание Ольга Чемерко.

К примеру, ограниченная банком зарплата руководителя-должника на 1 октября текущего года составляла Br583,04, а по новой норме ее размер составил бы уже Br630,08. (Подсчеты, приведенные на 1 октября, отличаются от тех, которые были бы на 1 ноября - дату изменения размеров БПМ и МПБ. - Прим. БЕЛТА).

Что касается первого критерия (по указу №75), который при расчетах ЖКХ на 1 октября вырос с Br868,17 до Br888,72, то даже незначительное повышение планки дало шанс большему числу семей в малых населенных пунктах претендовать на льготный кредит при капремонте жилья и строительстве хозяйственных помещений.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-