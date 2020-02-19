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19 февраля 2020, 16:34

Чтобы вода не утекала зря: учимся экономить с "Минскводоканалом"

Каждые сутки минчане потребляют около 500 тыс. куб.м воды. Постепенно этот показатель снижается - горожане учатся экономить. Учится экономить и "Минсководоканал", о чем корреспонденту БЕЛТА рассказали заместитель директора предприятия Василий Ананич и начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок.

Физические потери воды: находим и устраняем повреждения

Неплотности в соединении трубопровода, аварии приводят к тому, что вода доходит до потребителя не в полном объеме. Проблема утечки решается несколькими способами. Одна из них - полная замена водопроводных сетей. В прошлом году специалисты "Минскводоканала" заменили более 3% сетей со сверхнормативным износом - 21,7 км. Кроме того, каждый год при ремонте и модернизации сетей монтируется новая запорно-регулирующая арматура.

Выявлять скрытые повреждения позволяют специальные электронные устройства - логгеры. "Группа технической диагностики сети в 2019 году обследовала 1 тыс. км сетей и выявили 42 повреждения", - рассказал Антон Голоскок.

На балансе "Минскводоканала" находятся водозаборы на расстоянии более 30 км от столицы. Вода поступает в город по каналам, проложенным в том числе через лесные массивы, поля, овраги. В прошлом году для их обследования впервые применили дроны.

"Если в 2019 году обследование проводил подрядчик, то в 2020 году планируем делать это самостоятельно. Беспилотные летательные аппараты позволяют оперативно реагировать на нарушения. Ведь в границах зон санитарной охраны водопроводных сооружений запрещается строить капитальные строения, за исключением объектов, связанных с подачей и подготовкой питьевой воды, - обратил внимание Антон Голоскок. - На таких территориях нельзя размещать и строить объекты хранения, захоронения и обезвреживания отходов, места погребения, скотомогильники, навозохранилища, уборные и другие сооружения, которые могут вызывать загрязнение грунтовых вод".

Неучтенные расходы потребителей: сверяем показания

Всего на балансе "Минскводоканала" находятся около 8 тыс. жилых домов. Практически в каждом установлены приборы учета. По законодательству, "Минскводоканал" считает расходы воды во внутриквартирным приборам учета. Но статистика предприятия показывает, что 10% воды, которая поступает к потребителям, остаются неоплаченными. Во многом это связано с внутридомовыми утечками. Они возникают из-за неисправности инженерных сетей внутри дома. За это отвечают ЖЭСы, которые не всегда могут поддерживать нормальное техническое состояние оборудования. Чтобы снизить показатели по потерям, сотрудники "Минскводоканала" выявляют такие проблемы и предъявляет претензии и иски к обслуживающим организациям.

Штат контролеров на предприятии - 48 человек. Они обходят квартиры и сверяют показания счетчиков. С юридическими лицами работают 50 сотрудников. В 2019 году обнаружили около 90 самовольных подключений. Ежегодно выявляется около 1 млн куб.м воды, о которых не заявляют потребители при оплате.

Объемы неучтенной воды увеличиваются в теплое время года (с мая по октябрь), особенно в частном секторе в поливочный сезон. К колонкам присоединяют шланги, делают нелегальные врезки в трубопроводы. В таких случаях грозит штраф от 20 базовых величин (БВ сейчас равна Br27). "Помимо этого за простой водопроводный шланг, подсоединенный нелегально, в оплату включат 916 куб.м воды, а это около Br700. Юрлицам за подобные действия придется заплатить Br2 тыс.", - предупредил заместитель директора "Минскводоканала".

Принимаемые предприятием меры приносят результат. В 2019 году объем потерь и неучтенных расходов воды в абсолютной величине по сравнению с 2017 годом снизился на 19,3% - с 36,2 млн куб.м до 29,2 млн куб.м.

Переходим на дистанционный съем данных

Приборы с дистанционным съемом данных должны заменить привычные индивидуальные счетчики воды. Преимущество приборов нового образца в том, что они автоматически передают показания в АИС "Расчет ЖКУ". Потребители могут смотреть на счетчик только для того, чтобы сверить правильность данных в жировке.

Около двух лет назад в качестве эксперимента такие приборы установили в четырех домах в Минске. "Сейчас это уже не эксперимент - новое оборудование будет здесь постоянно. Инициатива постепенно развивается. С 2019 года выдаем строительным организациям, которые занимаются возведением нового жилья и капремонтом, технические условия на установку систем дистанционного съема показаний. Планируем в этом году принять первые такие дома", - рассказал Василий Ананич.

Что касается юридических лиц, то с октября прошлого года они обязаны передавать данные дистанционно.

Всегда на связи: роботы-помощники

В начале 2019 года "Минскводоканал" запустил роботизированный колл-центр. Минчане могут в любое время суток оставить заявку на замену приборов учета по телефону. Во время разговора робот либо регистрирует заявку, либо переадресовывает на диспетчерскую службу (например, не может разобрать вопрос или возникла аварийная ситуация).

Робот также сам обзванивает минчан и принимает от них заявки на замену приборов учета. Это позволяет взаимодействовать с потребителями в нерабочее время основного диспетчерского состава. Автоматизированная система анализирует загруженность 76 специалистов по замене приборов учета. Когда набирается нужное количество заявок, обзвон прекращается.

"Когда запустили робота, обрабатывались около 13-16% звонков. В течение года смогли повысить этот показатель до 23%. Чтобы улучшить систему, анализируем ситуации, в которых робот находился при переадресации на оператора. После этого меняем некоторые алгоритмы", - рассказал замдиректора "Минскводоканала". В целом роботизированная система позволила предприятию оптимизировать штат сотрудников и снизить затраты.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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