25 лет назад, в 1996 году, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возобновить традицию народного вече, на котором обсуждались бы самые актуальные общественные и волнующие людей проблемы. Так и случилось: за это время Всебелорусское народное собрание приобрело статус авторитетного народного форума, который определяет развитие страны на ближайшую пятилетку, находит разумные решения насущных вопросов в жизни белорусского общества. Это стало возможным, в том числе, благодаря делегатам собрания. Среди них всегда, без преувеличения, лучшие люди страны - грамотные, успешные, неравнодушные, переживающие за свою Родину. Словом, настоящие патриоты. Об одном из таких людей, делегате предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, наш рассказ.

Павел Кресс - председатель Минской областной организации общественного объединения воинов-интернационалистов. Он рано познал вкус крестьянского хлеба - вырос в большой семье в деревне Заболотье Смолевичского района. С самого детства усвоил нехитрую истину: достичь успеха можно только упорным трудом и постоянным самосовершенствованием.

Образование Павел получил в гражданском вузе - окончил Белорусский институт физкультуры и спорта. Но всегда молодой человек помнил о своем отце-фронтовике, который прошел тяжелыми дорогами Великой Отечественной войны. Возможно, по его примеру решил круто изменить свою жизнь. Поступил в Свердловское танково-артиллерийское высшее военное училище. А когда в Афганистане начались боевые действия, подал рапорт с просьбой направить его в эту горячую точку.

Два афганских года стоили, наверное, десяти на "гражданке". Занятия на полигоне, в учебных классах и служба в зоне боевых действий, мягко говоря, две большие разницы.

После Афганистана учился в Московской военно-политической академии. Затем служил на Дальнем Востоке. В 1991-м вернулся в Беларусь в звании полковника. Был заместителем начальника по воспитательной работе железнодорожных войск Беларуси. После выхода в отставку Павел Николаевич работал в Жодинском горисполкоме.

Застали мы его в Доме ветеранов в Минске. Мужчина оживленно с кем-то разговаривал по телефону. Позже рассказал, что звонила пожилая женщина и просила помочь "разрулить" следующую ситуацию. С мужем-"афганцем" она раньше жила в сельской местности. Недавно переехали в Минск, и супруг, по ее словам, очень скромный человек, не знает, как тут найти боевых побратимов. Павел Николаевич все подробно объяснил. При разговоре присутствовал член Совета Республики, председатель Совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич, так что ответ женщина получила исчерпывающий.

Павел Николаевич рассказал нам, что на Минщине сейчас более 3400 воинов-интернационалистов. Как быстро летит время: многим "афганцам" по 55, а то и больше лет. Сергей Иванович Дышук из Минского района - самый "взрослый", ему уже 85.

Павел Кресс не скрывает, что почти у каждого есть какие-то проблемы, и областная организация старается решать их не огулом, а именно индивидуально. Благо, областные власти всегда относятся к нуждам "афганцев" с пониманием, охотно идут навстречу. Рассказывает о последнем заседании совета организации в Вилейке, на котором присутствовало руководство Минской области. Буквально через считанные дни появился протокол поручений председателя облисполкома, в котором были четкие и конкретные поручения, когда и кому оказать помощь в ремонте жилья, лечении и т. д.

Февральский форум - это второе народное собрание, в котором Павел Кресс будет участвовать. Рассуждая о теперешней ситуации в стране, он приводит пример из своей молодости. В советское время проводились так называемые маевки. Одна из них прошла недалеко от памятника погибшим в годы Великой Отечественной. Тогда его отец пожелал молодым людям, чтобы на их пути не было таких жизненных потрясений, какие пришлись на долю испытавших ужасы войны. Кресс хорошо запомнил эти отцовские слова и твердо убежден в том, что самое главное - это жить в своей стране в мире и согласии, не слушая различных якобы дружеских подсказок извне. Лидер областной организации воинов-интернационалистов считает, что нужно искать пути, как умножить материальное благополучие людей, укрепить порядок и дисциплину. И тут важно, по его мнению, в это сложное время людям сплотиться, а не искать поводы для разногласий. Особенно это касается молодежи. Нужно формировать у молодых людей патриотизм и гражданское самосознание, а также заботиться о них, например, создавая привлекательные условия для работы и жизни на селе.

Павел Николаевич рассказал нам о встрече в его родном Заболотье, на которую собрались ветераны, односельчане. Душевный, искренний получился разговор. Единодушно тогда пришли к выводу: кто хотел, тот достиг своей цели - хорошо учился, сделал прекрасную карьеру. И все-таки, по мнению делегата Всебелорусского народного собрания, хватает безответственных молодых людей. Их больше занимают какие-то бытовые проблемы. "Бывает, проводишь беседу в школе, в том числе о войне, замечаешь в некоторых глазах безразличие, дети не понимают, что это такое, - сокрушается Павел Кресс. - С одной стороны, это хорошо, а с другой, надо знать прошлое, чтобы будущее было другим, счастливым". Но, похоже, ключик к сердцам молодых людей воин-интернационалист все-таки нашел. "Всегда нужен личный контакт, и не использовать общие фразы, а приводить конкретные факты", - говорит Павел Николаевич.

Когда в Украине после 2014 года начались известные события, его товарищ по академии оказался по другую сторону баррикад, влившись в ряды тех, кто ходил по улицам под откровенно националистическими знаменами. "И вот что интересно, - замечает Кресс, - когда случились подобные хождения у нас, первый звонок мне поступил именно с Украины: что у вас там происходит, не сделайте так, как у нас. Целый год у меня жила украинская семья - так родители решили уберечь сына от той гражданской войны".

На предстоящем Всебелорусском народном собрании, считает Павел Кресс, необходимо больше внимания уделить вопросу вовлечения политических партий и общественных организаций в управление государством, но опираться при этом на людей подготовленных, опытных, образованных. "Можно выйти и кричать, но не зная, что делать, от этих криков пользы никакой", - убежден он.

15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана, и в областной организации воинов-интернационалистов сейчас, можно сказать, горячее время. Предстоит немало встреч с боевыми друзьями, с молодежью и школьниками. "Для меня эти дни тяжелые: в памяти постоянно прокручиваются те афганские события..." - говорит Павел Кресс. Он считает, что самое важное для него и организации дело - сохранить память о погибших боевых побратимах, заботиться о здравствующих.

"Афганистан научил меня ценить людей, жизнь. Своих боевых товарищей мы не бросали в самую опасную минуту. Не оставляем и сегодня, помогая и поддерживая. Это и есть мой кодекс офицерской чести", - подчеркивает он.

С Павлом Крессом мы побывали на острове Мужества и Скорби, где воздвигнут памятник воинам-интернационалистам. И надо же, одновременно с нами туда подошла туристическая группа, в которой оказался выходец из Афганистана медицинский работник Реза Шерифи. В беседе с ним Павел Николаевич поделился воспоминаниями о своих 27 месяцах, проведенных в этой стране. Реза хорошо отозвался о подвиге советских солдат, отметив, что в Кабуле есть жилой массив, который в память о них назвали "Микрорайон". В этот момент я смотрел на Павла Николаевича и меня не покидало ощущение, что Афганистан в его жизни навсегда…

Виктор ЛОВГАЧ,

журнал "Беларуская думка".-0-