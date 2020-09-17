Наша страна за последние четверть века еще не сталкивалась с таким количеством различных публичных акций и столь высоким эмоциональным накалом в обществе. Это новая реальность, к которой все мы оказались недостаточно готовы. Да, был 2006 год с палаточным "квазимайданом" на Октябрьской площади, 2010 год с радикалами, штурмующими Дом правительства. Но уже 10 лет страна жила в достаточно спокойной атмосфере, гордясь тем, что это "у них" выстрелы и погромы, слезоточивый газ, водометы, жесткое противостояние с полицией, а у нас - общество политической толерантности, уважающее законы и выбор большинства. Спокойная главная политическая кампания 2015 года притупила бдительность, оказавшись затишьем перед бурей.

Конечно, драматизировать происходящее сейчас тоже не стоит, так как в основе активности, которую политической можно назвать с сильной натяжкой, нет фундаментальных противоречий. Нет олигархии и непреодолимого имущественного расслоения общества по уровню доходов, бесплатные медицина и образование дополнительно нивелируют благосостояние, коррупция выжигается каленым железом, количество вакансий превышает число безработных, созданы условия для самореализации личности в бизнесе, а также науке, спорте, искусстве, которые поддерживаются государством (разве это не так?).

Ведь не случайно ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии. Поэтому в основе протестных акций скорее эмоции, чем реалистичные оценки последствий насаждаемой смены руководства страны и ее общественно-политического устройства.

Не случайно белорусскую "революцию" так и не смогли классифицировать. Буржуазно-демократическая? Когда это программисты, домохозяйки, студенты и школьники стали буржуа? Нет, фейково-эмоциональная.

Выросло новое поколение граждан, не ощущающее дна провала в результате экономических и политических экспериментов, которые последуют, если власть в стране перейдет к людям, даже не представляющим, насколько сложны общественные связи и уровень их государственной координации. Древнегреческому философу Сократу, которого мы еще вспомним, приписывают следующее высказывание: "Всё, что человек говорит не из собственного опыта, то недостойно доверия". Звучит как предостережение юным, не бреющим бороды, но уже возомнившим себя политиками.

Все, наверное, читали белорусскую сказку "Легкий хлеб" и удивлялись некомпетентности Волка в вопросе приготовления хлеба. Мы во многом такие же, как он, если думаем, что "невидимая рука рынка" и накормит, и напоит, и вылечит, и научит. Государство - сложнейшая система управляющего воздействия. Управлять страной - тяжелейшая работа. Она требует глубоких знаний как общих законов экономики, так и положения дел у конкретных субъектов хозяйствования, погружения в вопросы национальной безопасности, международной повестки, социальной сферы. И от того, насколько опытен, компетентен и мудр глава государства, зависит успех общества. Кто-то из зовущих на баррикады имеет необходимые качества для выполнения этой работы? Ни один! Как говорят, языком болтать - не мешки ворочать.

Однажды в общественном транспорте стал невольным свидетелем разговора старшеклассников, которые на школьную линейку ехали с букетами цветов. Один из них с гордостью сказал, что знает, откуда берутся розы: "они растут из земли". Вот, думаю, а какова альтернатива роста "не из земли"? Такие вот у молодежи познания естества бытия. Зато ребята виртуозно управлялись с различными гаджетами, обсуждали "успехи" уличных баталий, перспективы "победы".

Очевидно, что без информационного оболванивания общества ничего подобного не происходило бы. Ведь любое достижение цивилизации можно использовать как для прогресса, так и для разрушения. Благодаря высокоскоростному интернету земляне получили немыслимую ранее возможность коммуникации, но и в качестве одного из побочных эффектов - риск деструктивной мобилизации масс в режиме реального времени. И этим сейчас активно пользуются противники Беларуси.

Технология "твиттер-революции" (телеграм в нашем случае) неоднократно обкатана и усовершенствована. Но протестующими гражданами чужие ошибки не учтены, несмотря на предостережения представителей государств, переживающих последствия уличного бунтарства. Как следствие, накопились собственные. Многими они еще таковыми не воспринимаются - ходить по граблям не перестали. Высказывание авторитетного канадского педагога Л. Питера весьма уместно в данной ситуации: "Что может быть мучительнее, чем учиться на собственном опыте? Только одно: не учиться на собственном опыте".

Поэтому важно извлечь уроки, выработать этой прививкой уличных акций иммунитет к вредоносной трансграничной заразе, превращающей образованных, толерантных людей в политических зомби, которые, нескромно называя себя "невероятными" (хорошо еще, что не "высшей расой"), слоняются по вечерним городам в надежде заразить как можно больше индивидуумов.

Хотя много уже сказано о деструктивности "уличной демократии" (в том числе президентом США Д. Трампом), некоторые ее нюансы хотелось бы высветить под углом оценки целесообразности политических манифестаций как таковых.

Итак, прошли президентские выборы с прогнозируемым итогом. Несмотря на все усилия и ухищрения тех, кто хотел бы иного результата, кто ставил его под сомнение. В том числе с задействованием "научной" методологии. Даже платформа "Голос", которая создавалась, чтобы предотвратить "фальсификации" в пользу действующего Президента, не смогла опровергнуть победу А. Лукашенко. Ни информационный гнет ("долбить, долбить и долбить"), ни немалые финансовые ресурсы (называются различные суммы, вплоть до абсолютно фантастических) не смогли повлиять на выбор народа, а затем опровергнуть результаты, объявленные ЦИК.

В данной связи назвать Президентом Беларуси С. Тихановскую мог только беспринципный лицемер. Известно, что политика - грязное дело. Поэтому такие нашлись. Отдельные политсуфлеры (а без них Светлана никак) перекрасили the former candidate аж в "лидера нации". Ни много ни мало. Нурсултан Абишевич Назарбаев, возглавлявший Казахстан еще с советских времен и в данной связи по заслугам носящий официальный титул Лидера нации, и "лидер нации" Светлана Тихановская поставлены в один ряд. Фантасмагория, отсутствие такта, неуважение к потребителям этой дешевой пропаганды. Но, к удивлению, "пипл хавает".

Некоторая часть общества оказалась не удовлетворена, что пьедестал победителя достался не их кандидату (и это вполне нормально). Однако в том и суть демократии, что такие решения принимаются по воле большинства. И меньшинством должны признаваться. Ведь Президент - это один человек. Нельзя взять 80% от Лукашенко, 10% - от Тихановской, по чуть-чуть от Дмитриева, Черечня и Канопацкой (помните таких?) и создать нового Франкенштейна, удовлетворив всех избирателей.

Хотя, конечно, поражает логика отдельных: я не голосовал, все мои знакомые не голосовали, как Лукашенко мог стать Президентом? Однако известно, что тесный круг общения предполагает единство и политических предпочтений тоже. Поэтому здесь нет ничего аномального. Например, мои близкие друзья, родственники, абсолютное большинство тех, с кем я поддерживаю деловые и товарищеские отношения (а в их числе ученые, преподаватели, бизнесмены, рабочие, горожане и сельчане), голосовали "за стабильность и мирную Беларусь" и тоже могут спросить: "Как при этом А. Лукашенко набрал ТОЛЬКО 80 процентов голосов?".

Но исходя из такой логики, питаемой интернет-политтехнологами, некоторым засвербело "восстановить справедливость" и СИЛОЙ взять власть: на улицу, на баррикады.

Главное, на что хочу обратить внимание: помимо демонстрации недовольства и использования силового давления для насаждения своей позиции, целей, у уличных шествий политической направленности нет! Потому что никакое конструктивное решение на таких площадках выработать нельзя. Это касается не только белорусской ситуации, но и всех других массовых мероприятий протестного характера (протестующих против антиковидных мер, "желтых жилетов" и т.д.).

Еще можно как-то понять первый эмоциональный порыв некоторых несогласных и неудовлетворенных, вышедших на улицу. Хотя стычки с правоохранителями были уже 9 августа, не спонтанные, а заранее подготовленные и скоординированные. Но потом - треш, противопоставление меньшинства воле большинства, стремление добиться аннулирования результатов демократического волеизъявления. Незаконное и по сути, и по методам.

Дальше - больше. Результаты выборов отошли на второй план. Уже не выборы, а противодействие агрессии отдельных участников незаконных акций подложено под протестные речевки. Но содержание их не поменялось - свержение государственной власти.

Картину массовости протестного движения все же создали. Некоторые впечатлительные даже заколебались, ту ли сторону заняли, не увидев потенциала "своих".

Но протестный шум вынудил ответить такой же монетой ту часть общества, которая ходит разве что на маевки и праздничные шествия. Продемонстрировали, что "народ", как нескромно называют себя товарищи с бело-красно-белой символикой, это только его малая часть. Митинги "За Батьку! За Беларусь!" перекрыли картинку карусельно-карнавальных политических шоу. А статусность автомобилей, участвующих в автопробегах, еще и продемонстрировала, что электорат Президента - это не только люди пенсионного возраста, как иногда пытаются представить, но и успешные бизнесмены, средний класс. Мифы, созданные деструктивными телеграм-каналами, полностью развенчаны.

Однако иным все неймется. Люди погрузились в некий придуманный мир и не желают расставаться с внушенными им иллюзиями. Конечно, обидно признать, что бесцеремонно "обули в лапти", вложив в голову про "3 %", "изнасилования", "мирный характер протестов", "пропажи людей". У меня сложилось впечатление, что грехом №1 в касте несогласных считается, если человек начал знакомиться с информацией, представленной государственными и провластными источниками. Заповедь "не смотреть БТ" чуть ли не главная в среде протестующих. Почему? Человек, получая сведения, расходящиеся с оценками зарубежных инфопастырей, может начать сопоставлять, анализировать, проверять факты, думать о последствиях своего протестного поведения, избавляясь от вируса информационного зомбирования. Поэтому под любым предлогом его нужно от этого оградить, внушить: "БТ - для лохов".

Но собака лает - караван идет. Трудовые коллективы тоже не поддались на требование побастовать, не стали подыгрывать агитаторам и провокаторам, которые быстро демаскировались. Часто без посторонней помощи. Различные заявления и интервью дали понять: а король-то голый (извините, королева). За требованием "новые выборы, уходи" - лишь несостоятельные лозунги и обещания. Как будет жить страна после "новых выборов", не понятно никому, даже тем, кто пытается координировать протестное движение.

Именно пытается, так как у наших оппозиционных сил в традиции перессориться, когда речь заходит о том, чтобы пойти дальше объединяющей их идеи забрать у действующего главы государства властный жезл. Как только дискуссия выходит на уровень, например, кто будет лицом оппозиции, сразу раздрай. Не случайно и так называемый координационный совет собирали под эту цель - отъема власти. Но просчитались, так как в отличие от во многом обезличенных уличных хождений, участие в которых милостиво трактуется в большинстве случаев как административное правонарушение, запахло уголовщиной для лиц по озвученному списку. Правда, и здесь отчетливо видна попытка размыть персональную ответственность самоназначенной верхушки через перечисление многих. Поэтому список стал раздуваться до сотен. Для некоторых поименованных это было неприятной новостью, так как такая "честь" предоставлена помимо их воли. В данной связи они сразу же заявили самоотвод. И да, никакой демократии при формировании совета не было - сплошной волюнтаризм. Ни территориальных собраний с выдвижением достойных "меньшевиков" (с отдельными мне удалось переговорить), ни обсуждения уставных документов, регламентирующих задачи и порядок работы "учредительного собрания". То есть орган "народного самоуправления" сформирован на тех же принципах, что и несанкционированное уличное шествие, - кто пришел, тот и "сябра".

По-другому, по логике, видимо, гордыня не позволяла, так как нужно было бы соблюсти формальности, которые отражены в законодательстве. Но поставив себя вне закона, недосуг его исполнять, даже если правовые акты просто упорядочивают общепринятую практику, чтобы видно было, что заседает не якудза, а приличное общество инициативных граждан. Кстати, любопытный факт: несмотря на отдельные нюансы, грозная якудза легализована в Японии как сеть общественных ассоциаций и объединений. Образец правовой культуры для наших "демократов" новой волны.

И тут - о чудо! - озвучена идея создать партию "Вместе". Оказывается, об этом М. Колесникова и В. Бабарико договорились еще до задержания последнего. То есть законный способ участия в политической жизни страны оставлен на потом в качестве резервного. По нисходящей: силовой захват через уличные акции - давление различных несогласных, забастовки, саботаж, паралич власти и "мирная" ее передача с использованием координационного совета - политическая партия, которая будет бороться за власть в рамках правового поля. А начать с этого нельзя было? Зачем было терзать и делить страну? Действовали по-наполеоновски: главное - ввязаться в бой, а там посмотрим? Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает - можно вспомнить и про закон.

Безусловно, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт. Другого пути нет. Правда, "лидеру нации" предсказуемо не понравилась идея, о причинах уже говорили. Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь - предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят? "Отсутствие ясности создает хаос и разочарование. Эти эмоции являются ядом для любой живой цели", - писал мотиватор Стив Мараболи. Трудно с ним не согласиться.

Обращает на себя внимание тот факт, что разжигание недовольства, информационная обработка граждан осуществляются ИЗВНЕ посредством вбросов ложной и тенденциозно представленной информации. Разогретую до нужного состояния "в праведном гневе" массу затем выводят на улицу и говорят, что делать. Телеграм-каналы типа общеизвестного NEXTA публикуют открытые инструкции где и когда "мутить". По какому поводу выражать недовольство, какие речевки кричать. Уже даже не скрывая лиц, механизмов влияния и спонсоров. Здравомыслящим давно понятно, чьи интересы в данном случае обслуживаются. Точно не Беларуси и не белорусов. Про экономические потери уже неоднократно говорили (динамика обменного курса белорусского рубля пусть развеет сомнения).

Но если все же кто-то находится во власти иллюзий относительно отсутствия активных зарубежных интересантов "успеха" белорусских протестов и верит, что это он сам неожиданно утром встал и решил, что ему нужны некие радикальные перемены, стоит все тщательно сопоставить и взвесить. Оторвавшись от телефона или черпая из Интернета не только альтернативную информацию. Ведь метод подкупа элит для продавливания удобного решения давно известен и широко используется в тайной дипломатии и коммерции. Приведу пример, который когда-то впечатлил. Известно, что генерал Франко, будучи союзником Гитлера, во время Второй мировой не вступил в войну на стороне Германии. Причина оказалась банальна - подкуп испанских чиновников секретной службой Ее Величества, которые смогли повлиять на испанского генерала. Более 100 млн фунтов стерлингов пошло на это дело. В итоге оказался суперокупаемый проект. Доказавшие свою эффективность методы никто менять не собирается: цель оправдывает средства.

И наша Беларусь тоже о-о-очень многих интересует. Как конкурент, как сильная в военном и военно-техническом отношении страна с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов, как государство, руководство которого действует не по схеме "как все, так и мы", раздражая своими успехами европейские политэлиты (вспомнить хотя бы антиковидную стратегию).

Один государственный "Беларуськалий" при "сделке благодарности" способен окупить даже миллиардные вложения в протесты. Поэтому, когда шахтеров тащили на забастовку, возможно, хотели убить двух зайцев сразу, еще и обесценив доходный бизнес. Манипулируемые могут даже не знать, что они играют роль в чужом спектакле под названием "Демократия".

Теперь непосредственно к демократии. Происходящее - это демократия, демократично? Попробуем разобраться.

Все, наверное, помнят, что демократия в переводе с греческого - "власть народа". Народовластие закреплено в Конституции Беларуси. Народ является источником государственной власти и обладает правом непосредственного участия в управлении делами общества и государства. Тем не менее демократия трактуется несколько шире государственного народовластия, так как является методом участия людей в принятии решений в любых социальных сообществах.

Реализация народовластия, не теряя своей сути, может и должна принимать различные формы, развиваться с развитием общества, способов коммуникации. Современные уличные акции только по форме подобны способам вершить народовластие в Древней Греции, в полисах которой зародился классический опыт демократии. В крупнейших из них проживало несколько десятков тысяч человек. Число имевших право голоса в Афинском полисе оценивается исследователями в 20-30 тысяч человек. Поскольку иного способа коллективной коммуникации для принятия решений тогда не было, народное собрание решало насущные вопросы городской жизни. Аналогично работал суд. При этом проекты волеизъявления готовились заранее. То ли храм Артемиды построить, то ли войной к соседям сходить, то ли Сократа отравить (да-да, именно на "майдане" было решено убить великого философа, за что грекам стыдно и поныне, хоть коллегиальное решение и размывает персональную ответственность). Проблем, требующих коллективного обсуждения, и горожан было не так много, поэтому люди были в состоянии решать их подобным образом.

Нынешняя общественная жизнь гораздо многообразнее, требует принятия множества каждодневных решений, затрагивающих интересы государства и социума. Греческий опыт народовластия безнадежно устарел и не подходит к современным реалиям. Как, например, передача сообщений с помощью дымовых сигналов или гонцов (один из них, по легенде, еще в 490 г. до н.э., плохо кончил, пробежав 42 километра 195 метров - современную марафонскую дистанцию). Трудно себе представить, что жителям, например, Минска нужно было бы собираться каждый раз, чтобы обсудить направления бюджетных закупок. Особенно если речь идет о том, чтобы внести конкретные предложения (например, прямое общественное участие в принятии решений по бюджетным тратам, характерное для ряда европейских стран, предполагает профессиональную подготовку нескольких возможных вариантов заблаговременно, одному из которых в процессе дистанционного электронного голосования отдается предпочтение). Практика показывает, что даже на площадке товарищества собственников жилья практически невозможно наладить конструктивную дискуссию, если какой-нибудь отставной военный не возьмет ответственность и бразды управления процессом на себя. Или организовать эффективную работу родительского комитета, если среди пап и мам не находится группа инициативных. Не так ли?

На улице невозможно выработать взвешенное решение (инициировать, обсудить и декларировать). Лишь озвучить и продавливать заранее заготовленное, не вписывающееся в систему действующего в государстве правового механизма. Иначе зачем апеллировать к толпе, если есть экспертное сообщество, оценка регулирующего воздействия, парламент, выборы, референдум. Поэтому современная "уличная демократия" - это профанация демократии как власти народа.

Весьма показательным примером противоречивости, деструктивности решения конкретных вопросов жизни общества через уличный протест является развитие ситуации с аккумуляторным заводом в Бресте. "Активисты" эмоционально, в красках описывали и доносили до общества вред строительства этого объекта с потенциальной годовой выручкой 100 млн долларов США, требовали его перенести или перепрофилировать. Им удалось мобилизовать для воскресных "кормлений голубей" немало сочувствующих. При этом специалисты, многие с докторскими дипломами, единодушны в оценках: проектные параметры производства абсолютно вписываются в белорусские экологические нормы, которые в 2 раза жестче европейских, и не способны нанести ущерб здоровью жителей Бреста и прилегающих к санитарной зоне завода населенных пунктов. В итоге от такого "демократического" противодействия запуску завода получен вполне осязаемый ущерб, за который пока никто из организаторов и участников массовых акций не ответил. В утиль такую "демократию"!

Уличным "демократам" нужно также знать и про "железный закон олигархий" - способность малой группы индивидуумов концентрировать властные полномочия в любом социальном сообществе. Чем эта группа шире, тем больше вероятность захватить в ней лидерство людей с низкой моралью. Это обратная сторона демократии, про которую забывают. Демократия питает автократию.

Нельзя равняться на демократические каноны 2,5-тысячелетней давности еще и потому, что в цифровую эпоху появилась возможность коммуницировать гораздо более эффективно. Сбор общественных инициатив и голосование по актуальным вопросам жизни государства в целом или региона может вполне успешно осуществляться в цифровом пространстве. И даже выборы представительных органов государства могут проводиться с использованием цифровой подписи или других надежных средств идентификации голосующего. С введением в Беларуси идентификационных карт такая возможность должна появиться и у нас. Полагаю, следующие президентские выборы в нашей стране снимут все вопросы по результатам. И что тогда будут делать несогласные?

Светлая сторона интернета - это и телемедицина, и образование, и научные конференции, и заседания правительства, и знакомства молодых людей для создания семьи. Здесь каждый может высказаться, поучаствовать в дискуссии, формировании политических инициатив. На улице это НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!

Призываю подумать над этим тех, кто считает демонстративное противопоставление своих убеждений и предпочтений на публичных акциях квинтэссенцией демократии - прямым выражением воли народа. Конструктивизма в такой форме отстаивания своей гражданской позиции нет и не может быть. В том числе и потому, что на массовых мероприятиях подобного рода собираются люди с одинаковыми взглядами. Оппонентов не найдете. Никто не скажет: "Глупства, хлусня". Это усиливает иллюзию "единства" и некой "правоты". Но это совсем не так!

Если выработать какое-то рациональное требование или предложение в процессе протестных акций практически невозможно (за более чем месяц хождения ведь ничего полезного не сформулировали), то в чем суть этого феномена?

Демонстрируя силу народной массы, символы протеста, которые бесцеремонно насаждаются всему обществу, оказывая давление на власть, "последнюю диктатуру Европы", протестующие, судя по всему, получают эмоциональные дивиденды, питая себя иллюзией участия в политической жизни. К этому явлению вполне применимо определение "политический эксгибиционизм" (не мое). Оно очень точно отражает происходящее: стремление протестующих делать БЧБ-полотнище все больше и больше, публичный показ нетрадиционной сексуальной ориентации, выложенные в Сеть фото обнаженных мужских тел.

Вероятно, таким образом выплескивается агрессивная энергия, накопившаяся в связи с ковидными ограничениями, естественными жизненными проблемами, какими-то недоработками власти (их никто не отрицает). Многие знают, что японцы, предупреждая накопление такой энергии, практикуют изготовление чучела босса для использования в качестве боксерской груши.

Это же как усилится толерантность и миролюбие белорусов, когда у протестующих такой мощный тотем для утилизации агрессии.

Хотя, конечно, не до шуток. Нанесен колоссальный ущерб нашей экономике, суверенитету, социальным устоям. Вопрос: чувствуют ли протестующие свою вину и ответственность за это? К сожалению, как показывает практика, нет. А хотелось бы. Ведь предупреждали же!

Большинство людей хочет скорейшего возвращения к спокойной, размеренной жизни, к которой мы по-хорошему привыкли. Благосостояние народа не может формироваться в иной среде. Только некоторых, которые живут надеждой поймать крупную рыбу в мутной воде.

Белорусы, пора очнуться! Эти шествия бессмысленны, оскорбительны для ваших соседей, памяти людей, которые видели БЧБ-символику на рукавах своих палачей. Таким образом осуществляется управляемое разложение нашей морали. Незыблемых, казалось, устоев. Ложь, что это невозможно. Беззаконие, вседозволенность, зомбирование и разделение народа на "светлых" и "темных", "правильных" и "неправильных", подмена критического мышления агрессивными установками, которые внушаются зарубежными антибелорусскими телеграм- и спутниковыми каналами, могут сделать из человека кровожадную химеру. Мир это уже неоднократно переживал. Не думайте, что это не пройдет в образованной Беларуси. "Чемпионом" по уничтожению сербов в Хорватии периода Второй мировой войны стал студент (!) Петар Брзица (учился во францисканском колледже и на юридическом (!) факультете Загребского университета). Что из себя представляет этот палач - найдите в Интернете, писать о формировании его личности и преступлениях мерзко.

Часть наших людей стала орудием в руках дельцов, надеющихся на геополитические и экономические барыши. Но эти венчурные инвесторы в очередной майдан просчитались и проиграли. Как просчитался и проиграл когда-то Гитлер, надеявшийся на поддержку его посулов "освобождения от большевизма" (а мы знаем, что в реальности за этим стояло) населением СССР. Так будет и впредь. Уверенность в правоте выбранного пути развития нашей страны и союзническая помощь питают надежду, что из этой ситуации мы выйдем достойно.

Откажутся ли дельцы от своих реваншистских планов? Всё говорит, что нет. Встречи ведущих политиков стран-соседей с самовыдвиженцами, материальная и моральная поддержка протеста, финансирование информационной агрессии против Беларуси, "акции солидарности", откровенные провокации в надежде повлиять на результат выборов наглядно свидетельствуют об их настрое.

С учетом этого мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены. Такая непрофессиональная, дилетантская позиция руководства этих стран напрочь девальвировала центростремительные политические и экономические договоренности, достигнутые в течение предшествующих лет. Надеюсь, избиратели в Польше и Литве запишут это в актив "достижений" своих близоруких политиков.

Несогласным же необходимо стать на цивилизованный демократический путь выражения своих политических взглядов, формирования повестки развития своей страны (а не призывов разрушать ее экономику санкциями и экономическим саботажем, как транслируют отдельные политические деятели). Для этого всё есть. Действует полтора десятка политических партий различной направленности - от коммунистической до БНФ, ряд общественных объединений. Стартовала конституционная реформа.

Хотел бы закончить словами из известного произведения "Молитва" Антуана де Сент-Экзюпери, который при обращении к Богу пишет: "Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов". И нам нужно соизмерять свои желания необходимым, работать, чтобы наша замечательная страна становилась богаче. Шаг за шагом совершенствуя сделанное, как отметил Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. Вместе! Так всегда и было.

Призрачное лучшее - точно враг реальному хорошему. Будем же реалистами!

P.S. Совпадения с мнением ряда авторов (С. Макарова, А. Шпаковского, А. Гаспаряна, В. Соловьева и других) неслучайны.

Валерий БЕЛЬСКИЙ, доктор экономических наук.-0-