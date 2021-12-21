Где белорусы могут отдохнуть этой зимой

В Беларуси в преддверии рождественских и новогодних праздников санатории, агроусадьбы, замки, горнолыжные центры и природные заповедники вовсю готовятся к встрече туристов. Что предлагают эти объекты белорусам, об интересных направлениях в зимнем сезоне и востребованных туристами маршрутах рассказали эксперты в пресс-центре БЕЛТА.

"Самые популярные виды туризма в Беларуси - санаторно-курортное лечение и агроэкотуризм. На них очень высокий спрос. Люди устают от ограничений, начинают куда-то больше выезжать, путешествовать. В нашей стране есть все возможности хорошо отдохнуть в зимой, насладиться природой, ее красотой и хорошей погодой. Горожане, особенно в выходные дни, активно выезжают на спортивные курорты - "Силичи", "Раубичи", "Якутские горы", "Солнечную долину" и др. Там можно не только покататься на лыжах, сноубордах, коньках, но и посетить сауны, бани, тренажерные залы, попробовать вкусную традиционную еду. В целом получится хорошо провести время с семьей", - сказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

Зимой также можно посетить театры, музеи и различные выставки. "Каждый желающий может найти подходящий для себя вид отдыха - музеи, театры, кино, цирк с новогодними программами, активные виды спорта", - подчеркнула она.

Среди белорусов, выбирающих отдых в теплых странах, наиболее популярными остаются Турция и Египет.

Национальное агентство по туризму ежегодно разрабатывает новые турмаршруты, обновляет прежние, делает их переводы на разные языки. "В этом году у нас аттестовано 156 экскурсоводов и гидов-переводчиков, в том числе и по новым маршрутам. В частности, они адаптируют маршруты под новогодние программы. Например, есть маршрут по Новогрудчине. В преддверии Нового года можно посетить "Колядки у Любчанской ключницы". Для жителей столицы есть красивый маршрут "Ароматные истории: кофе и шоколад в жизни столицы". Туристы смогут познакомиться с историей прихода шоколада и кофе в Беларусь", - рассказала начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Анна Вощинчук.

Туристы также могут побывать в резиденциях Дедов Морозов, расположенных в национальных парках, и домах охотников, познакомиться с анимационными программами в белорусских замках. Центры ремесел будут ждать гостей с интересными мастер-классами и дегустациями.

Санаторно-курортное направление

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения взаимодействует с Министерством образования и Министерством спорта и туризма и в каждый каникулярный период организует работу спортивно-оздоровительных лагерей. "Наибольшей популярностью пользуются дневные оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, которые называют пришкольными. Их в основном посещают дети младшего школьного возраста, которых не совсем удобно оставлять дома одних. Дети приходят в школу, где их обеспечивают диетическим питанием, рационально организуют режим дня", - сказал заместитель начальника отдела госзакупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

На каникулах будет организована и работа круглосуточных лагерей. "В таких загородных лагерях оздоровительный эффект от пребывания будет значительно выше за счет свежего воздуха, различных подвижных игр. Мы проведем девятидневные оздоровительные лагеря до 31 декабря, а также в начале следующего года. Все это оплачивается с помощью бюджетного финансирования и будет доступным", - добавил он.

Этой зимой в таких лагерях оздоровятся около 60 тыс. детей. "Из них 57,5 тыс. приедут в лагеря с дневным пребыванием и около 600 детей - в лагеря загородного пребывания. В приведенных цифрах речь идет только о детях, которые будут оздоровлены за счет бюджетного финансирования. Развивается также частная инициатива, благодаря которой организовано оздоровление в лагерях на арендованной базе, в том числе наших санаторно-курортных организаций", - добавил Алексей Желенков.

По его словам, услуги санаториев пользуются высоким спросом, особенно он возрастает в период больших праздников, Нового года. "Сегодня более 95% мест в санаторно-курортных организациях забронировано и оплачено. На оставшиеся места могут немного увеличиться цены. Если в среднем за один день пребывания в санатории нужно заплатить примерно за Br65, то сейчас уже сумма превышает Br70", - пояснил он.

Агроэкоусадьбы

В Беларуси насчитывается около 3 тыс. агроусадеб. Они также подстраиваются под новогодний формат, организовывая образовательно-развлекательные программы. "Новый год и Рождество - всплеск среди туристов, поэтому агроусадьбы готовятся, придумывают много интересных услуг, создающих яркие впечатления. Развлекательные программы разнообразны - батлейка, сауна, катание на санях, коньки, хоккей, лыжи и другой активный отдых. Также и еда, на которую всегда приходится 30% от всех трат в путешествии. Многие хозяева усадеб пекут хлеб на закваске, пироги, делают домашние масло, творог, запекают мясо, предлагают оригинальные засолки, варенье, чай, мед. Что-то особенное будет в каждой усадьбе. Также много детских программ, связанных с деревенской тематикой. В целом усадьбы становятся богаче по содержанию. Думаю, любой найдет что-то для себя", - отметила председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова.

По ее мнению, агроудьбы выходят на новый уровень, становятся белорусской фишкой в туризме. "Усадьбы развиваются, растет конкуренция. Хозяева постоянно придумывают что-то новое. В пандемийный период на агроусадьбы обратили внимание белорусы, раньше не отдыхавшие на родине. Выросло новое поколение, которое хочет отдыхать в своей стране, поддерживает национальное самосознание. Это все создает спрос", - констатировала она.

БЕЛТА.-0-