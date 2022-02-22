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22 февраля 2022, 15:57

Государство и бизнес вышли на новый уровень взаимодействия. Эксперты о дальнейшем развитии МСП

В Беларуси развитие малого и среднего предпринимательства входит в число приоритетных задач. В последнее время многое сделано для совершенствования делового климата и улучшения условий ведения бизнеса. О развитии сферы предпринимательства в стране, взаимодействии государства и бизнеса, стимулировании предпринимательской деятельности, снижении административных процедур рассказали эксперты во время семинара "Предпринимательская среда в новых правовых реалиях" в Белорусском институте стратегических исследований.

Взаимодействие государства и бизнеса в контексте цифровизации

Что касается практики механизмов взаимодействия государства с бизнесом, то аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров отметил, что она улучшается, количество административных процедур и регламентов снижается. В том числе свой вклад вносит и цифровизация, в частности проект электронного государства.

"Сейчас мы находимся на третьей ступени. Первая ступень - расширение инфраструктуры, которая в нашей стране находится на высоком уровне. Вторая - ступень интерактивного взаимодействия, когда решалась задача обеспечить возможность совершить один визит в государственный орган, чтобы получить необходимые документы, генерируемые после онлайн-заполнения или предоставления электронных форм, оплаты электронных услуг. И, наконец, на третьей - транзакционном этапе получения электронных услуг - появилась возможность получить результат административного решения государственного органа, оформленный в виде электронного документа. Поскольку задачи третьего этапа частично выполнены, Беларусь вплотную подошла к четвертому этапу, предполагающему трансформацию внутренних и внешних взаимодействий электронного правительства в сторону повышения их эффективности. Это хорошо с точки зрения улучшения скорости, комфорта и эффективности взаимодействия", - сказал эксперт.

Эффективность взаимодействия при этом будет усиливаться прямо пропорционально развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране. МСП крайне важны для экономики любой страны, поскольку они обеспечивают формирование конкурентной среды и установление рыночного равновесия. МСП не нуждается в крупных стартовых инвестициях, но при этом содействует динамике экономического роста, более гибко реагирует на изменение экономических условий и потребительского спроса, помогает решать проблемы реструктуризации экономики, заполняя те рыночные ниши, где спрос существенно превышает предложение, а также те, которые непривлекательны для крупного бизнеса из-за своего незначительного потенциала. Кроме того, способствует разделению рисков с крупным бизнесом и тем самым ускоряет научно-технический прогресс.

"В Германии и Нидерландах малый бизнес примерно на 40% участвует в промышленном экспорте. Мы такими цифрами не можем похвастаться. Детализируя удельный вес МСП в макроэкономических показателях Беларуси, следует отметить низкую долю в объеме промышленного производства (за последние 10 лет она лишь незначительно возросла с 17,5% до 19,8%) и объеме экспорта продукции (удельный вес МСП в экспорте за год упал с 47,8% до 42,8%, но в импорте поднялся с 44,1% до 45,6%). Достаточно невысокая инновационность и соответственно позиции белорусских МСП в международной торговле технологиями. В США, например, 50% проданных лицензий приходится на малые инновационные компании", - добавил Виталий Демиров.

Таким образом, несмотря на то, что в современной экономике возрастает значение нематериальных активов, белорусские МСП по-прежнему концентрируются на участках цепочек добавленной стоимости, обладающих невысокой долей создаваемой добавленной стоимости. Увеличивая при этом общую импортоемкость экономики, МСП значительно уменьшают возможности национальной кредитно-денежной политики.

"В целом отмечается такой тренд, когда процентные ставки, которые может устанавливать Центральный банк (ЦБ), становятся все менее связанными с процентными ставками и ценами на другие активы, имеющими значение для операций. Другими словами, если деньги ЦБ не определяют расчетную единицу для большинства видов экономической деятельности и значительная часть внутренней финансовой системы работает с иностранной валютой, то кредитно-денежная политика в отношении национальной валюты становится оторванной от национальной экономики", - отметил аналитик.

Для ухода от сложившейся ситуации Беларусь должна делать ставку на инновационность бизнеса. "Необходимо стимулирующими и регуляторными мерами поддерживать бизнес, чтобы он становился инновационным, создавал высокотехнологичную продукцию. Параллельно следует улучшать цифровые инструменты налогового регулирования, сокращать количество отраслей, где избыточное посредничество приводит к раздуванию цены", - сказал Виталий Демиров.

Важно также, чтобы МСП участвовало в разделении рисков с крупными промышленными предприятиям и флагманами. "Крупному предприятию достаточно сложно перестроиться. Для него вложения крупных инвестиций в новую линию, выпуск новых товаров и услуг - серьезный риск. МСП, напротив, более гибко реагируют на изменение экономических условий и потребительского спроса, позволяют достаточно быстро заполнять ниши, где спрос значительно опережает предложение, и в целом идти в те ниши, в которых не очень интересно крупным флагманам", - пояснил эксперт.

Развитие предпринимательского сектора

"Прошлый год был богат на проекты новых нормативно-правовых актов в разных направлениях. Это сфера налогообложения, туризма, автомобильного транспорта, развитие конкуренции, саморегулирование бизнеса, административные процедуры. В 2021 году с принятием указа №240 главы государства началась масштабная реформа в области государственных услуг для бизнеса (мы называем их административными процедурами в отношении субъектов хозяйствования). Стратегическим центром этой работы стало Министерство экономики", - сказала заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок.

По ее словам, изменение подходов к административным процедурам - инфраструктурный инструмент развития бизнеса. "Эта работа была налажена в тесном сотрудничестве с предпринимательским сектором. На полях Министерства экономики было создано девять рабочих групп по различным отраслям и сферам, которые затрагивают административные процедуры. В них вошло более 300 человек, в числе которых представители госорганов, научных кругов, бизнес-сообщества, парламентарии", - отметила она.

С ноября 2021 года по январь 2022-го было проведено более 20 заседаний этих рабочих групп, на них рассмотрены 504 административные процедуры, или 40% от всех существующих. Приняты принципиальные решения по оптимизации 387 процедур. "Это только первый этап нашей работы, мы завершим его до 27 марта. Затем начнется второй масштабный этап, всего их будет три", - сообщила Ирина Бабаченок.

В структуре Банка развития появилась специализированная организация - Агентство сервисизации и реинжиниринга для поэтапного анализа и подготовки предложений о сокращении и упрощении админпроцедур, реинжиниринге бизнес-процессов, цифровизации. В числе основных задач агентства - создание и ведение реестров метаданных и электронных сервисов, проектирование, создание, эксплуатация, модернизация и развитие на договорных условиях информационных ресурсов (систем) и платформ, предназначенных для админпроцедур.

Под реинжинирингом бизнес-процессов осуществления административных процедур понимается изменение порядка админпроцедуры и определение наилучшего способа ее выполнения с учетом снижения финансовых, временных и трудовых затрат для повышения качества оказываемых услуг.

"Мы очень рассчитываем на помощь бизнес-сообщества, потому что никто лучше самого бизнеса не чувствует внутреннее устройство административных процедур и возможности их оптимизации, - отметила эксперт. - Процесс всегда должен быть обоюдным: если государство готово пойти навстречу и где-то ослабить рычаги регулирования, то в ответ мы рассчитываем на релевантный отклик в виде добросовестного соблюдения требований законодательства".

Ирина Бабаченок также рассказала, что 2020-2021 годы были непростыми как по внешним, так и внутренним факторам. "В частности, эпидемиологическая обстановка не способствовала развитию бизнес-процессов. Вместе с тем все усилия, которые были приняты и со стороны государства, и со стороны ответственного, добросовестного бизнеса, демонстрируют, что в секторе малого и среднего бизнеса мы видим качественный рост. По предварительным данным МНС, поступления в бюджет от этого сектора выросли на 21,5% по сравнению с 2020 годом. Это говорит о том, что сектор живет, развивается и повышает качественную отдачу. Все, что мы делаем в тесной связке государства и бизнеса, имеет свои плоды", - добавила замдиректора Департамента по предпринимательству.

Председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андрей Копыток отметил, что деятельность организации нацелена на совершенствование и развитие малого и среднего бизнеса. "В результате проведения серии круглых столов на тему конструктивного диалога бизнеса, власти и гражданского общества, гарантий успешного развития предпринимательских инициатив на местном, региональном, национальном уровнях мы видим возвращение доверия бизнеса к власти. Теперь мы с Министерством экономики, представителями ведущих бизнес-ассоциаций будем изучать, какая инвестиционная привлекательность сегодня возможна в регионах. Президент отметил, что в регионах должно быть по 100-150 предприятий малого и среднего предпринимательства, которые должны возрождать там производства. Запуск этого инвестиционного цикла сейчас в приоритете", - пояснил он.

БЕЛТА.-0-

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