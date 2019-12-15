Из двух тысяч бутылок - скамейка: инженеры из Минска внедряют необычный способ утилизации пластика

В скором времени в Беларуси может появиться 3D-принтер, на котором можно будет печатать мебель из пластиковых бутылок. Команда smARTech из Минска создала проект производственного комплекса - сейчас разработчики ищут инвестора. Недавно активистам удалось выиграть Гран-при и приз зрительских симпатий на общую сумму в Br6 тыс. на конкурсе социальных проектов Social Weekend. Инженеры хотят не только решать экологическую проблему утилизации пластиковых отходов, но и менять взгляды людей на необходимость сортировки мусора и рационального потребления. Подробнее о максимально экологичной инициативе корреспонденту БЕЛТА рассказал один из основателей проекта Михаил Буневич.

Люди неохотно сортируют мусор, потому что не видят конкретного результата

- Мы занимаемся 3D-печатью уже около трех лет. Проектируем принтеры, модернизируем, печатаем. Однажды увидели на одной из выставок 3D-принтер и захотелось такой себе, но тратить на это большие деньги, естественно, не было желания. Пришлось задуматься, как он устроен, как работает. Так у нас через какое-то время появились принтеры собственного производства. Сейчас их шесть. Печатаем на них небольшие пластиковые комплектующие для будущего большого принтера.

Идея использовать для печати бутылки появилась на волне событий, связанных с повышенным вниманием к борьбе за экологию и уменьшению количества пластиковых отходов. В частности, после того как Всемирный фонд дикой природы запустил самый долгий в истории стрим, который будет длиться 450 лет. Трансляция демонстрирует процесс полного разложения пластиковой бутылки. Что касается Беларуси, то, по информации Оператора вторичных материальных ресурсов, только 30% всего объема пластиковой тары возвращается с белорусских конвейеров на заводы по переработке, а остальные 70% остаются на полигоне. Одна из причин такого соотношения - то, что белорусы не очень активно сортируют мусор. По данным Белстата, только каждый четвертый житель страны разделяет отходы на различные категории. Люди не видят материального выражения результатов их труда, поэтому неохотно прилагают какие-то усилия в этом направлении.

Мы захотели предложить свое видение решения этой проблемы и применить наши знания и навыки. И придумали такую технологию: пластиковые бутылки измельчаются в крошку при помощи специального устройства, далее полученную крошку нужно переплавить в материал, пригодный для 3D-печати. Мы назвались ReBottle, чтобы быть у всех на слуху, но мы можем использовать для печати не только бутылки, но и другие виды отходов бытового пластика: корпуса телевизоров, банки из-под шампуня, крышки, полиэтиленовые пакеты.

Принтер для печати спроектировали сами, но ничего нового в плане основных принципов его действия мы не изобретали. Коммерческий патент на технологию печати, построенную на плавлении, закончился несколько лет назад. В плане авторских прав мы ничего не нарушаем: просто делаем по этой технологии оборудование, которое удовлетворяет наши потребности.

Нам пришла в голову идея печатать из вторичного пластика уличную мебель. Когда начали готовиться к презентации, стали собирать информацию об аналогах. Обнаружили, что голландские инженеры развивают схожую инициативу. В этом году они обустроили мебелью из пластиковых отходов набережную в городе Салоники в Греции. Нечто подобное пытаются реализовывать и итальянцы. Поскольку иностранным разработчикам выделяются большие гранты, они в качестве 3D-принтера используют достаточно дорогой промышленный манипулятор. Примерно такой же, каким можно собирать машины на серьезном производстве. Для уличной мебели такая точность оборудования будет излишней. К тому же, стоимость такого манипулятора может достигать $1 млн. Соответственно, себестоимость продукции выходит совершенно не такой, как хотелось бы. Наш комплекс будет гораздо дешевле: мы рассчитываем на $10-15 тыс.

Главный недостаток пластиковых отходов превратить в преимущество

Для открытия производства нам потребуется помещение в 150-200 кв.м для установки производственного комплекса. На начальном этапе в него войдет шредер для измельчения пластика, экструдер для подготовки измельченного сырья в материал, пригодный для 3D-печати и, собственно, сам 3D-принтер с большой областью печати (размерами 1 м x 2,5 м x 1,5 м). Для нашей страны это будет абсолютно новым явлением, ведь в Беларуси 3D-печать развита пока слабо, в основном работают с 3D-принтерами маленького размера, которые могут распечатать максимум игрушку.

Пока мы решили остановиться на скамейках. Разработали эскизы и дизайн. Изготовили макет, весит он 230 г - для его производства понадобилось 230 г бутылок. Для изготовления полноценной скамьи весом от 23 до 50 кг понадобится от 1 тыс. до 2 тыс. бутылок. Пластиковые отходы есть в свободной продаже. Их стоимость в пределах от Br0,20 до Br2 за 1 кг. Получается, что себестоимость такой скамейки - примерно Br100. Если говорить о временных затратах, то печать одного изделия должна занимать 6-8 часов.

По такому же принципу можно создать не только уличную мебель, но и элементы инфраструктуры: контейнеры для мусора, фонари, некоторые элементы детской площадки. Главный недостаток пластика - то, что он долго разлагается. И это становится главным преимуществом нашей продукции с точки зрения устойчивости к внешним факторам. Наша мебель будет более долговечной, чем подобные изделия из дерева или металла, поскольку не будет гнить, подвергаться коррозии. Если же скамью испортят, ее можно будет подробить и снова напечатать на 3D-принтере. Однако бесконечно использовать один и тот же пластик нельзя, нужно будет добавлять определенные присадки.

Уникальность нашей продукции также в том, что она может быть индивидуальной. Мы не можем конкурировать с предприятиями, которые штампуют пластиковые изделия тысячами, но зато мы более гибкие и можем подстроиться практически под любой проект. Крупным фирмам для этого нужно заниматься переналадкой оборудования, менять схемы производства, разрабатывать документацию. Индивидуальность наших изделий можно применять и в инклюзии, например при создании пандусов под конкретные потребности человека и определенное место для установки. Переналаживать технический процесс не нужно, все, что меняется, - это компьютерная модель.

Напечатать самую большую в мире скамейку

Технология 3D-печати может пригодиться не только при изготовлении мебели, но и в других сферах, например в ремонте. У нас уже есть некоторые предложения по Слепянской водной системе, которая находится в плачевном состоянии. Где-то что-то разваливается, но некоторые вопросы можно решить при помощи пластика. Если, допустим, есть трещина сложной конфигурации, то забетонировать ее проблематично, гораздо проще отсканировать ее форму и изготовить заглушку.

Принцип 3D-печати не меняется: что маленькая, что более масштабная печать - физика процессов одинакова. Одна из идей, которая нас вдохновляет, - построить самую большую лавочку в мире. За каждую тонну переработанного пластика мы будем добавлять определенный метраж - то есть наша лавочка будет бесконечной. Этим летом Минская урбанистическая платформа будет реконструировать улицу Октябрьскую. Организация заинтересована в мебели нашего производства. Планируем установить нашу огромную скамейку именно на Октябрьской.

Сейчас самая большая скамейка достигает 1,1 тыс. м и находится в Европе.

Чтобы оценить социальный эффект от нашей деятельности, договорились с товариществом собственников одного из домов в Минске по проспекту Газеты Правда. Двор у них не особо обустроен, поэтому они согласились, чтобы мы бесплатно установили нашу продукцию и протестировали ее. Примечателен этот дом еще и тем, что его жильцы в свое время отказались от установки урн по раздельному сбору мусора, сказав, что это дорого и им не нужно. Такие люди и есть наша целевая аудитория, на которую мы будем работать. В наших планах создать компанию, которая будет не просто приносить доход, но и продвигать определенные ценности. Бизнес-экспертов привлекает идея использовать в качестве сырья пластиковые отходы, люди готовы даже переплачивать за идею.

Мы хотим показать, что вторичный пластик может быть действительно полезен в жизни, быту. И что сортировать - это не какие-то абстрактные меры, чтобы спасти нашу планету, а что-то более конкретное, что может быть полезным каждому.

Мария ШНА,

ФОТО автора, иллюстрации предоставлены основателями проекта ReBottle,

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