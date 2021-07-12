Первый этап вступительной кампании в вузы и ссузы подходит к завершению. Испытания стартовали 16 июня с белорусского языка, последнее ЦТ по основному графику (всемирная история, новейшее время) прошло 8 июля. ​Резервные дни намечены на 14, 16 и 18 июля. О том, как проходит вступительная кампания в Беларуси в этом году, рассказал БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

ЦТ в основные и резервные дни

Всего для участия в централизованном тестировании в 2021 году было зарегистрировано 62 618 абитуриентов для прохождения 208 078 человеко-тестов. Для участия в резервные дни перерегистрировались абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли пройти ЦТ в основные дни.

"Централизованное тестирование в основные дни прошло в спокойной обстановке, несмотря на то, что погода также устраивала абитуриентам свои испытания. За медицинской помощью в период ЦТ в текущем году обратились 14 человек, что значительно меньше количества подобных случаев в прошлую вступительную кампанию (в 2020 году - 24 человека). Всем, кто не смог пройти тесты по состоянию здоровья, предоставлена возможность поучаствовать в ЦТ в резервные дни", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, в текущем году абитуриенты более осознанно и организованно отнеслись к участию в централизованном тестировании. "Но, как и в прошлые годы, отдельные абитуриенты были отстранены за нарушения правил. На данный момент их количество меньше, чем в прошлом году. Государственная комиссия тщательно анализирует все случаи нарушений порядка участия в ЦТ, так как мы заинтересованы в предоставлении абитуриентам равных возможностей", - отметил вице-премьер. В основные дни ЦТ в текущем году за нарушения были удалены 10 абитуриентов: семь - за использование мобильного телефона, два - за шпаргалки и один - за работу над тестом после истечения установленного времени. В прошлом году нарушителей было 14.

"В нынешнем году, как и в предыдущие, участники тестирования, выбрав в качестве вступительного экзамена один из государственных (русский/белорусский) или иностранных языков (английский/немецкий/испанский/французский/китайский), были в равных условиях, что подтверждается корреляцией результатов по этим предметам", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Вице-премьер также обратил внимание на новые организационные элементы, введение которых было продиктовано как запросами абитуриентов и их родителей, так и наработанной практикой организации и проведения всех этапов вступительных кампании прошлых лет. Среди новаций - электронная регистрация для прохождения ЦТ, возможность оплаты регистрационного взноса через систему мобильного банкинга, электронная очередь в пунктах тестирования при выдаче пропусков, увеличение количества пунктов и аудиторий, прохождение ЦТ по учебным предметам "Русский язык" и "Математика" в два дня. При этом были подготовлены отдельные комплекты одинаковых по структуре и сложности вариантов тестов на каждый из двух дней. Также была обеспечена рассадка абитуриентов с соблюдением социальной дистанции не менее 1-1,5 м, не более 50 человек в аудитории.

Выдавать сертификаты участника ЦТ в этом году будут с 16 июля при обязательном предъявлении документа об образовании (например, школьного аттестата). "Также абитуриентам следует обратить внимание, что период использования сертификатов централизованного тестирования составляет 2 года. То есть те, кто в прошлом году успешно прошли тестирование, но не смогли поступить в вуз, смогут использовать в текущей вступительной кампании и сертификаты 2020 года", - напомнил Игорь Петришенко.

Прием документов в вузы и зачисление

Второй этап вступительной кампании, который пройдет с 20 по 26 июля, начинается с приема документов в вузы. "В этом году мы на два дня продлеваем прием документов от абитуриентов на сельскохозяйственные специальности (до 28 июля). Зачисление на бюджет в основной набор состоится до 5 августа, на платное - до 11 августа. Для поступающих на творческие специальности срок зачисления продлен до 6 августа", - отметил вице-премьер.

Прием документов в ссузы пройдет в период с 20 июля по 3 августа, что позволит абитуриентам, не поступившим в вузы, принять участие в конкурсе для получения среднего специального образования. Зачисление в ссузы завершится 18 августа.

По словам Игоря Петришенко, особенностью этапа приема документов в вузы в текущем году будет широкое использование возможностей электронных кабинетов абитуриентов. Они предоставляются практически каждым вузом для предварительной регистрации документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени. Каждый абитуриент сможет внести необходимую информацию в личном электронном кабинете. Приемные комиссии организуют предварительную запись для личного посещения вуза (формируют электронную очередь) с целью непосредственной подачи оригиналов документов. Данная мера будет способствовать уменьшению количества людей в приемных комиссиях вузов, а также позволит сократить время для оформления документов. Информация о результатах зачисления в число студентов учреждения высшего образования может направляться в электронном виде - посредством электронного сервиса "Цифровой кабинет абитуриента".

В этом году планируется принять в вузы около 55 тыс. человек. В том числе для получения высшего образования I ступени за счет средств бюджета планируется принять 27,8 тыс. человек, что более чем на 2% превышает план приема 2020 года. На платной основе планируется зачислить 27,1 тыс. человек, что немногим менее прошлогоднего плана приема. Что касается дневной формы обучения за счет средств бюджета, увеличены контрольные цифры приема на медицинские (плюс 160 мест), педагогические специальности (плюс 78 мест), а также специальности в сфере архитектуры и строительства (плюс 79 мест).

Для получения среднего специального образования планируется принять 39,6 тыс. человек.

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