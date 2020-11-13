Как в Беларуси будет работать система стройсбережений

В октябре был подписан указ №382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений". Такие сбережения предлагались и раньше, но теперь возможности этой системы значительно расширены. Как будет работать система, чем она отличается от других вариантов приобретения жилья и кто сможет в ней участвовать - о нюансах указа во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказали представители Министерства архитектуры и строительства и Беларусбанка.

Жилищные строительные сбережения - еще одна возможность для граждан обзавестись собственным жильем. "Сейчас в Беларуси есть несколько вариантов улучшить свои жилищные условия. Наиболее распространено долевое строительство, есть также жилищно-строительные кооперативы, подписан указ об ипотеке. Т.е. каждый человек будет выбирать то, что ему более выгодно", - отмечает начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко.

В новой системе ряд плюсов, считает представитель Минстройархитектуры. "Человек собирает деньги, получает проценты по вкладу и премию, берет кредит и строит жилье", - поясняет схему Александр Авраменко. Суть системы заключается в возможности накопить определенную сумму во вкладе и стать владельцем жилья. Кроме процентов по вкладу человек будет получать государственную премию (10% годовых от ставки рефинансирования). После накопительного периода можно будет взять кредит. Ставка по нему не будет превышать проценты по вкладу более чем на 3 процентных пункта. Важный нюанс - премия выплачивается на протяжении не более чем 5 лет. При дальнейшем накоплении премии не будет.

Процент по вкладу будет ниже среднего по рынку, но нивелировать это будет премия государства. А по истечении накопительного периода гражданин будет иметь право построить жилье под более привлекательный процент.

Главный специалист отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Минстройархитектуры Лариса Сорока обращает внимание на еще один момент: размещать свои деньги в системе строительных сбережений смогут даже те, кто не планирует брать кредит, а просто хочет получить дополнительный доход. Кроме того, проценты по вкладу и премия государства освобождаются от подоходного налога.

"Важно, что у людей будет прозрачная перспектива по кредиту. Если человек держит деньги в кубышке, он не знает, какие условия кредитования будут через пять лет. Заключая договор, человек будет видеть, под какой процент через 3-5 лет получит кредит", - поясняет специалист.

Директор департамента розничного бизнеса Беларусбанка Игорь Рудый подтверждает, что система жилищных строительных сбережений поможет получить кредит, который выгодно отличается от уже существующих предложений на рынке.

"В чем суть этого продукта: предлагается накопление денежных средств со ставкой ниже рыночной. Но эта ставка будет ориентироваться на индикаторы - индекс изменения потребительских цен, ставка рефинансирования. Исходя из этого банки будут устанавливать размер доходности, соизмеримый с этими индикаторами", - поясняет Игорь Рудый.

Для Беларусбанка эту систему нельзя назвать абсолютно новой. С 1 июля 2006 года банк принимает деньги во вклады в рамках системы строительных сбережений. Размер доходности по депозитам установлен в размере ставки рефинансирования, ставка по кредиту составляет размер ставки рефинансирования плюс 1%. "Беларусбанк создал свой продукт чисто в рамках банковского законодательства, он был востребован, особенно на начальной стадии. Более 5,5 тыс. человек построили жилье в рамках этой программы, и мы получили положительные отзывы", - говорит Игорь Рудый.

Как поясняет Александр Авраменко, в новой системе есть определенные отличия от программы Беларусбанка. По новым правилам, система стройсбережений будет закрытой, т.е. в ней будут использоваться непосредственно деньги граждан, которые решили накапливать средства в банке и затем строить жилье. Раньше система была открытая, банк сам решал, за счет каких средств выделять кредиты.

"Кто больше и быстрее накопил, достиг определенного индикатора, тот и быстрее может получить кредит. Мы видим только плюсы в этой системе сбережений. Конечно, есть определенный накопительный период, банкам нужно подготовить специальные программы. Но когда эта система полноценно заработает, ее преимущества будут очевидны", - считает Александр Авраменко. Кстати, такая система опробована и успешно работает в Казахстане.

Игорь Рудый уточняет, что банки еще должны будут принять нормативные документы - правила, в соответствии с которыми они будут заключать договоры с участниками системы строительных сбережений. "В соответствии с этими правилами будут определены основные постулаты. Самое важное - это размер процентной ставки на стадии накопления. Будет предусматриваться возможный вариант по согласию сторон ее изменить в большую или меньшую сторону. Будет оговорен размер доходности банка по кредиту, условия выхода из системы жилищных строительных сбережений, в том числе досрочного выхода", - пояснил он.

Важно, что человек получит полное понимание того, каким образом происходит накопление денежных средств и на каких условиях будет кредитование строительства или приобретения жилья.

В указе прописано, что накопить в банке нужно не менее 30% от договорной суммы. По предварительной оценке Беларусбанка, для более выгодных условий необходимо будет накопить собственные средства в размере 45-50%. "У всех должно быть понимание, что чем меньше пороговое значение накопления в доле, например, 30%, тем больше будет период накопления и ожидание даты заключения кредитного договора", - отметил Игорь Рудый. По предварительной оценке, накопительный период составит 4,5-5,5 лет, после этого граждане могут использовать накопленные средства на приобретение или строительство жилья.

Источником кредитования будут деньги, привлеченные от граждан в систему стройсбережений, другие средства не будут использовать. "Т.е. это как касса взаимопомощи. Используются только те деньги, которые внесли участники системы строительных сбережений. Это очень хорошо для самих участников, потому что можно принять правила банка и это будут очень приемлемые условия с точки зрения ставки по депозиту, которая увязана со ставкой по кредиту", - считает директор департамента розничного бизнеса Беларусбанка.

Участвовать в системе строительный сбережений будет не только Беларусбанк, другие банки тоже заинтересованы в реализации этого проекта. В Минстройархитектуры не исключают, что может сложиться конкуренция за клиента, что подтолкнет банки предлагать как можно более привлекательные условия участия в системе стройсбережений.

Насколько массовым будет строительство по новой схеме, эксперты пока не дают оценок, но рассчитывают, что это сможет оживить рынок жилья.-0-