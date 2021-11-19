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19 ноября 2021, 12:51
Артем Цуран

Каков современный приют от одиночества для пожилых минчан

Артем Цуран
Артем Цуран
Заместитель председателя Мингорисполкома

Модель семьи, в которой дети становятся гарантией достойной старости для своих родителей, - в современных реалиях уже редкость. Темп жизни ускорился, дети вынуждены большую часть времени посвящать работе - и для должной заботы о пожилых родителях просто не хватает ни времени, ни сил. А ведь некоторым из них требуется полноценный ежедневный уход. В таких случаях проживание в доме-интернате становится спасением, потому что это гарантия комплексного социального ухода и медицинского наблюдения. Как и на каких условиях оказывают услуги такие специализированные учреждения - эти и другие вопросы корреспондент БЕЛТА уточнила у заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Артема Цурана.

Насколько востребовано поселение в дома-интернаты

Спрос в столице на социальные услуги на дому и в специализированных учреждениях большой. Даже несмотря на некоторые предубеждения, которые существуют в обществе относительно домов-интернатов.

"Не стоит бояться такого сочетания слов, как "дом-интернат для пенсионеров и инвалидов". Это всего лишь официальное название учреждения. А по сути - это большой и теплый дом, где каждому проживающему обеспечат индивидуальный уход, внимание и заботу. Дом, где нет одиночества и в то же время при желании можно побыть одному", - сказал Артем Цуран.

На сегодняшний день минчане могут выбирать, в каком из государственных домов-интернатов проживать: один находится непосредственно в городе по ул.Ваупшасова, 33, рассчитан на 405 мест, второй - "Свiтанак" - в 25 км от МКАД по трассе Минск - Гродно, в поселке Тресковщина, рассчитан на 100 мест. В частности, в доме-интернате "Свiтанак" есть одно- и двухместные комнаты, где имеется прихожая, санитарный узел, балкон с видом на пруды или липовую аллею. Семейные пары могут поселяться в двухкомнатный блок со всеми удобствами.

"Самое главное - мы предоставляем медицинское и социальное обслуживание 24/7: это круглосуточный медицинский пост, процедурный кабинет, фитобар, кабинет физиотерапии, кабинет массажа, зал адаптивной физической культуры, мастерская трудовой терапии, услуги психолога", - подчеркнул Артем Цуран.

В соответствии с назначениями врачей-специалистов проживающие дома-интерната получают необходимые лекарства. Комплекс социальных услуг зависит от потребности - от услуг по паллиативному уходу до организации досуга. Организован четырехразовый режим питания, при наличии показаний - диетическое питание.

Есть еще и частные пансионаты, которые предлагают разнообразный спектр услуг исключительно на платной основе.

На каких условиях предоставляются социальные услуги

Одного желания недостаточно. Кандидат на поселение должен именно нуждаться в стационарном учреждении, что определяют медики. При устройстве в государственный дом-интернат общего типа учитывается неспособность пожилого человека к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. При выраженном снижении этой способности или полной ее утрате (выражаясь медицинским языком, ІІІ и ІV функциональные классы) пенсионер имеет право на устройство в дом-интернат. В остальных случаях он в состоянии жить дома, а при необходимости ему организуют услуги социального работника на дому, в отделениях дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения и т.д.

Что касается оплаты, то, если у пожилого человека либо инвалида I и II группы нет трудоспособных детей, супруга или других лиц, обязанных по закону его содержать, в государственный дом-интернат его поселят без взимания платы. Но при этом изменится размер выплачиваемой ему пенсии - на руки проживающий получает от 10% положенной ему суммы до 25% (для ветеранов Великой Отечественной войны).

Если же дети или другие законные представители имеются, то проживать в интернате пожилой человек или инвалид может только на платной основе - по установленному тарифу на социальные услуги. Когда пенсии недостаточно, в оплате стоимости проживания участвуют законные представители. Но если они сами уже пенсионеры или имеют статус инвалидов І или ІІ группы, пожилой человек может жить в интернате за государственный счет.

Также платно в домах-интернатах места предоставляются пожилым людям и инвалидам, которые подарили или продали свою квартиру; заключившим договор ренты с предоставлением средств на содержание, договор пожизненного содержания с иждивением; получающим пенсию из других государств в соответствии с международными договорами.

При заселении заключается в большинстве случаев трехсторонний договор - между учреждением, проживающим и плательщиком, которым является трудоспособный родственник, обязанный по закону содержать проживающего. Если представитель этой третьей стороны сам становится пенсионером и нет иных оснований для проживания на платной основе, происходит перевод на гособеспечение. "А в случае, когда у плательщиков возникают обстоятельства, объективно нарушающие их нормальную жизнедеятельность, с учетом сложившейся ситуации возможно принятие решения о снижении стоимости оплаты", - добавил Артем Цуран.

Кто и на каком основании устанавливает стоимость

На сегодняшний день за тридцать дней пребывания в доме-интернате для ветеранов войны и труда "Свiтанак" оплата составит Br1042,5 (Br34,75*30), а в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Минске - Br804 (Br26,80*30). За эту сумму проживающий обеспечен полным комплексом социальных услуг и медицинского обслуживания.

"Тариф на социальные услуги формируется по общим экономическим подходам, как цена на любой товар или услугу, при этом учитывается принцип социальной значимости услуг. Если сказать проще, при формировании тарифа на социальные услуги мы не закладываем какую-то прибыль или рентабельность. Тариф формируется исходя из затрат на проживание одного человека в сутки, затраты - это расходы на питание, оплату коммунальных услуг, услуг связи, заработную плату сотрудников и иные", - пояснил Артем Цуран.

Решением местных исполнительных и распорядительных органов устанавливается предельный максимальный тариф, в пределах которого руководителем учреждения рассчитывается стоимость одного койко-дня в сутки для проживающего. И эта стоимость утверждается на календарный год.

"Еще раз подчеркну, что выбор в пользу специализированного учреждения делает сам человек, если его такой вариант устраивает. Мы же, в свою очередь, стремимся создать все условия для пожилых и инвалидов: домашний уют, занятия на любой вкус, интересная компания. Мы обеспечиваем профессиональный уход за лежачими больными, при этом наши комнаты - не унылые палаты, даже в отделениях паллиативного ухода приятная атмосфера, - добавил замглавы Мингорисполкома. - Дома-интернаты дают чувство спокойствия пожилому члену семьи, а его родственникам - уверенность, что их родному человеку безопасно и комфортно, и не нужно переживать по поводу его жизнеустройства".

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
инвалиды пенсионеры пожилые люди
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