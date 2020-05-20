Кого считать волонтером, как налаживать партнерство - в закон о БОКК внесены изменения

Доставка продуктов и лекарств на дом пожилым, горячих обедов - медикам, психологическая и информационная поддержка по телефону тех, кто на изоляции, сбор средств и поиск партнеров для закупки и передачи самых необходимых средств защиты, оборудования и питьевой воды в медицинские и социальные учреждения. На это сегодня в условиях COVID-19 направлены усилия работников Белорусского общества Красного Креста и его армии волонтеров. Параллельно работают медико-социальная служба "Дапамога", служба розыска, реагирования на ЧС и другие. Общество развивает все свои направления деятельности, сотрудничество с государственным и частным сектором. Эта практика ежедневной работы, прошедшая проверку временем, нашла закрепление в изменениях, которые были внесены 12 мая 2020 года в закон "О Белорусском Обществе Красного Креста". О ключевых позициях документа корреспонденту БЕЛТА рассказали в Белорусском Красном Кресте.

Одно из важных изменений - формулировка термина "волонтер". "Теперь в законе подробнее и понятнее расписано, кто этот человек и какие функции он может выполнять в Белорусском Красном Кресте", - отметил юрисконсульт общества Вадим Чернявский. Волонтер - это "физическое лицо, добровольно и безвозмездно на регулярной, периодической или разовой основе выполняющее работы или оказывающее услуги в рамках мероприятий по достижению целей, выполнению задач и реализации основных направлений деятельности Белорусского общества Красного Креста".

"Национальный центр законодательства и правовых исследований, который был инициатором проекта, согласился с нашим предложением расширить определение термина "волонтер". В старой редакции не было оговорено волонтерство на разовой основе. Теперь человек, который, например, помогал во время месячника Красного Креста, подпадает под это определение. С нашей точки зрения, в перспективе это позволит привлекать людей, которые разделяют цели и задачи Красного Креста, более активно и на регулярной основе", - сказал Вадим Чернявский.

Также в законе появился термин "жертва вооруженного конфликта". К ним относятся раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение, пропавшие без вести, умершие (погибшие), военнопленные, иные лица, находящиеся во власти неприятеля, лишенные свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, а также гражданские лица, находящиеся в районе боевых действий, пользующиеся защитой в соответствии с одной из Конвенций либо Протоколами I или II, или прибывшие на территорию Беларуси в связи с угрозой для их жизни из-за насилия в условиях вооруженного конфликта.

Уточнены правильные наименования Белорусского Красного Креста на русском, белорусском и английском языках. Включена новая норма, не допускающая обращение в Белорусский Красный Крест с запросами об осуществлении им деятельности, противоречащей целям и основополагающим принципам международного движения.

Закреплено право общества проводить обучение населения методам кинестетикс (наука о восприятии движения и уходе за людьми с ограниченными возможностями, которые позволяют человеку научиться управлять своим телом, движением, что позитивно сказывается на развитии личности в целом) и первой помощи в сфере дополнительного образования взрослых. "Эта деятельность закреплена в уставе БОКК, но включение ее в закон придает большую значимость этой работе. А также позволит Министерству образования принять меры по разработке программ в сфере дополнительного образования взрослых по обучению правилам оказания первой помощи, где обучающей стороной будет выступать БОКК", - пояснил Вадим Чернявский.

По сути, в документе прописана вся та огромная ниша, в которой Белорусский Красный Крест самостоятельно и в партнерстве осуществляет гуманитарную, социальную и иную деятельность. Это и решение социальных проблем, реализация программ социальной реабилитации, реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, обеспечение на безвозмездной основе медицинской техникой, изделиями медицинского назначения и техническими средствами социальной реабилитации, а также лекарственными средствами нуждающихся в них различных категорий граждан. Это еще совместное с организациями здравоохранения и социального обслуживания оказание медико-социальной и паллиативной медицинской помощи и социальных услуг и многое другое.

"Немаловажно и то, что закреплена норма о поддержке Белорусского Красного Креста государством. Она прописана широко, но для нас важно уже наличие самой нормы, потому что в будущем это позволит ссылаться на нее при регулировании других законодательных актов, внесении изменений в подзаконные акты, постановления, в тот же Налоговый кодекс, - добавил Вадим Чернявский. - В целом этой нормой государство признает Белорусское общество Красного Креста как организацию высокого уровня".

Включены и новые нормы о сотрудничестве Белорусского Красного Креста с другими юридическими лицами в сфере развития фандрайзинга. Так, появилась статья, в которой сказано, что Белорусское общество Красного Креста вправе заключать с юрлицами и ИП соглашения, определяющие основные направления и методы взаимодействия. На основании такого гражданско-правового договора у партнера возникает право "обозначать" себя в печатных материалах, выпускаемых Белорусским обществом Красного Креста, а также на изделиях, изготавливаемых им, в соответствии с законодательством и при условии, что это не противоречит идеалам и основополагающим принципам международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. При соблюдении таких же условий юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать информацию о пожертвовании, предоставлении спонсорской помощи без изображения эмблемы Белорусского общества Красного Креста в рекламе товаров (работ, услуг), доходы от реализации которых полностью или частично переданы обществу в виде пожертвований, безвозмездной помощи.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-