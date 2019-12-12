Меньше расчетник, но не зарплата - чего ждать бюджетникам с нового года

С 1 января 2020 года бюджетникам в Беларуси начнут начислять зарплаты по-новому. Соответствующий указ №27 Президент подписал еще 18 января этого года. Но чем ближе время "Ч", тем больше в обществе вопросов: повысится или понизится уровень оплаты труда, появится ли у нанимателей больше возможностей "закручивать гайки" либо, наоборот, только механизмы для повышения зарплат? С учетом того, что работников бюджетной сферы в стране порядка 856 тыс., волнения понятны. Но беспочвенны. Разъясняем почему.

"Изменения в оплате труда работников бюджетных организаций не приведут к снижению уровня доходов этой категории населения на момент перехода на новую систему оплаты труда. Об этом говорит пункт 12 указа, который обязателен для исполнения всеми руководителями бюджетных организаций Республики Беларусь", - подчеркнул первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Зато благодаря новшествам объем законодательства об оплате труда значительно уменьшится, а механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее. За прошедшие годы старая система сильно усложнилась: зарплата состоит из оклада и большого числа доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка.

"Теперь будут оцениваться конкретные результаты труда работника с учетом специфики деятельности", - заключил Андрей Лобович.

За счет чего это станет возможным?

Зарплата будет состоять из нескольких элементов: оклада, который станет выше, стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Стабильная часть оклада должна быть на уровне 50-60%.

Оклад вырастет за счет того, что при его исчислении используется тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменят на базовую ставку. Соответственно, большего размера. Его, как и прежде, ежегодно с 1 января будет определять правительство.

Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Между разрядами будет дифференциация около 6%, что даст больший стимул работнику двигаться вверх по тарифной сетке.

Часть стимулирующих выплат устанавливается централизованно. "Это такие, как надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, которые установлены законодательными актами и постановлениями Совета Министров (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты за ученую степень и ученое звание, за работу в выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и т.д.). Например, многие министерства в своих стимулирующих выплатах определили надбавку молодым специалистам. И она никуда не денется", - добавил Андрей Лобович.

Указом определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10% базовой ставки, от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; от 15 лет и выше - 30%. А вот какие периоды работы засчитываются в стаж - определяет Минтруда и соцзащиты своим постановлением.

"Расширяются права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок. Они устанавливаются с учетом специфики и вклада каждого сотрудника в пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности и других источников, не запрещенных законодательством. Те выплаты, которые существуют в действующей системе и трансформируются в новую, при их номинальном уменьшении должны быть компенсированы другими стимулирующими выплатами. И это должен обеспечить руководитель каждой организации", - сказал первый замминистра.

Если учителю до изменений было начислено, к примеру, Br850, то и после вступления в силу изменений он должен получить не меньше. При этом весь его труд - и классное руководство, и проверка тетрадей, и прочие дополнительные нагрузки - будет учтен. Просто поменяется структура стимулирующих выплат, они будут неким образом унифицированы.

Как тогда зарплаты увеличат?

Новая система оплаты труда не предполагает увеличение заработной платы, но на ее основе рост будет происходить.

"В бюджете Республики Беларусь на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы по отношению к ее размеру в 2019 году не менее чем на 10%", - добавил Андрей Лобович.

В денежном выражении речь идет об увеличении среднемесячной зарплаты с Br843 до Br921 в 2020 году по сравнению с 2019-м.

На зарплаты в бюджетном секторе в 2020 году планируется дополнительно направить около Br1,8 млрд. Объем средств в сумме около Br15 млрд по базовому сценарию развития экономики позволит обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%, выполнить согласованные правительством графики повышения заработной платы педагогических и медицинских работников.

Кстати о медиках

В здравоохранении система оплаты труда очень запутанная. Все принятые в разное время ставки, разряды, выплаты были необходимы для решения конкретных текущих задач, но в итоге привели к сильной перегрузке системы.

"На сегодня у нас более 50 различных доплат. Это сложно. В расчетном листке каждого специалиста более 10 наименований доплат. Для упрощения и вводится новая система оплаты труда. При этом сохранены все отраслевые особенности доплат - молодым специалистам, участковой службе, за работу на скорой медицинской помощи, за высокие технологии - для врачей хирургов. Не забыты и инженеры-физики, которые работают на высокотехнологичном оборудовании, водители машин скорой медицинской помощи, младший медперсонал", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

С 1 января количество наименований выплат сократится до 13: девять стимулирующих надбавок и четыре компенсирующие доплаты. Просто прежние выплаты объединены в новые наименования, а их размеры в денежном выражении суммированы.

Замминистра подчеркнул: в соответствии с указом Президента зарплата с 1 января не должна быть ниже той, которая сложилась по итогам 2019 года. "По всей стране проведены семинары, на которых разъяснялась новая система. Специалисты министерства, управлений и комитетов по здравоохранению готовы дополнительно проконсультировать специалистов планово-экономических отделов учреждений здравоохранения, кадровых служб по вопросам, которые могут возникать при переходе на новую систему оплаты", - обратил внимание Вячеслав Шило.

Некоторых работников сферы здравоохранения взволновал пункт указа, где премии устанавливаются в размере 5% от суммы окладов работников. У медиков в настоящий момент премии составляют более существенный процент за счет использования как планового фонда, так и экономии фонда оплаты труда. "Эти суммы уйдут в надбавку за сложность и напряженность труда, - пояснил замминистра здравоохранения. - Проценты по этим надбавкам значительно выросли. За сложность и напряженность, например, было 50% от оклада, с 1 января - до 200%".

Как рассказали в Минздраве, в каждой организации проведена тарификация должностей и профессий. По каждому работнику и специалисту подготовлены сравнительные таблички: действующие условия, все наименования повышений и что будет в новых условиях. Так, чтобы итог был аналогичный. Каждому работнику табличка выдается под подпись.

Таким образом, зарплаты в отрасли не уменьшатся. При этом имеется график их повышения на следующий год.

"На 2020 год запланирован рост заработной платы до 20%. Для этого в бюджете заложено финансирование - поэтапно в течение года будут приниматься меры для повышения зарплаты" - заключил Вячеслав Шило. Таким образом, делаются серьезные шаги по выполнению поручения главы государства к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза.

По словам Вячеслава Шило, сегодня зарплата врачей в среднем - более Br1,3 тыс. У среднего медперсонала - более Br800. Но в каждом конкретном случае сумма зависит от совмещения профессий, выполнения высокотехнологичных операций, места работы (в сельской местности предусмотрена доплата), работы на скорой медицинской помощи и так далее.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-