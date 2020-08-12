Выборы Президента состоялись. Голоса практически подсчитаны. Официальное объявление результатов - вопрос времени (нужно по закону разобраться с заявлениями о допущенных нарушениях, с их правомерностью и влиянием на общий итог). Но отрыв Александра Лукашенко от других кандидатов, подтвержденный заключениями международных наблюдателей, настолько очевиден, что главы и мировых держав - Китая и России - и стран поменьше не стали медлить с поздравлениями. О событиях в послевыборной Беларуси рассуждает доктор экономических наук Валерий Бельский.

Не сторонник символов, но даже присевшая за второй квартал отечественная промышленность обеспечила небольшой плюс за семь месяцев, как бы тоже проголосовав за проводимый курс, вселяя оптимизм по поводу восстановления роста экономики и повышения благосостояния граждан.

Однако отдельные кандидаты вместо признания очевидного под тяжестью явного перевеса голосов не в их пользу стали требовать "передачи власти" (!). С аргументацией уровня "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Не более. И, несмотря на крайне низкий уровень политической культуры, очевидную неспособность "основного кандидата" донести свою позицию (вспомнилось приписываемое Петру I "говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была") до маргинальных сил, которым свербит пободаться с ОМОНом, этого оказалось достаточно. Поперли!

Правда, когда запахло жареным, зачинщиков (а они ли у руля?) и след простыл. Кто в Варшаве, кто в Вильнюсе, кто в Киеве. Зато взамен понаехало извне "борцов за демократию", татуированных свастиками. В партизанскую Беларусь! "Революция" развивается по классическому сценарию: негодяи уже здесь.

Некоторый впечатлительный белорус, чья хата была с краю, проснулся в желании приобщиться к "великому делу" тихонько пакостит блокировкой дорог, дудением, украшением себя цветами протеста. Куда делась пресловутая толерантность, уважение чужого мнения, законов, принципов демократии наконец? Не закордонному кукловоду, а нам придется платить за восстановление поврежденной брусчатки и другого имущества. Но как залатать бреши в единстве народа? Это деньгами не измерить.

Происходящее напоминает тотализатор, когда проигравший новичок, уверовав в победу (новичкам же везет!), требует у казино выигрыш. Подождите. Благотворительностью никто заниматься не будет. Особенно за чужой счет - за счет тех, кто победил и ждет объявления своего выигрыша. Но "сила в правде, брат". Фальсификации? Постойте. Ведь в процессе подсчета голосов задействовано около 60 тысяч человек плюс наблюдатели. В итоге порядка 100 тысяч. Это - сплошь обманщики и фальсификаторы? Утаить манипуляции при такой армии причастных просто невозможно: что знают двое, то знает свинья. Получить тысячу-другую свидетелей фальсификации, если она была, не составит труда. Они у тех, кто ставит под сомнение результаты выборов, есть? Нет. Обвинение разваливается на глазах.

Зато у победившей стороны все козыри на руках. Главный - количество тех, кто вышел на досрочное голосование. Ведь это не электорат Светланы Тихановской, которая призывала прийти на участки исключительно в воскресенье. То есть уже в субботу было понятно, кто не только фаворит, но и победитель. Для тех, кто хотел это понять. Но иным хоть кол на голове теши, все о своем. Досрочное голосование и было самым что ни есть протестным. Белорусы протестовали против лжи, желания разрушить мир, стабильность, надежду на лучшее будущее. Семья моих молодых друзей до сего момента не участвовала в выборах, потому что в победе Александра Лукашенко не сомневались: "Без нас выберут". Когда Президента стали поливать информационной грязью, скоренько побежали на участок.

Но нарушения на выборах все же были. Несколько участков не были закрыты в 20.00, как это предусматривает законодательство. Все для тех, кто хотел отдать свой голос именно перед самым завершением голосования. Если объективно, то данные с таких участков должны быть аннулированы. Но пусть бы кто-то из "альтернативных" опротестовал. Так нет же, невыгодно.

Впечатляют слова "поддержки" со стороны оплота демократии - США. Экс-вице-президент США Джо Байден: "Граждане МИРНО протестуют и требуют точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с шумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями". Дорогой Джо, мы уважаем великую Америку за ее достижения, но ваше понятие демократии как-то не вписывается в логику умеющих считать белорусов. Конечно, США - страна возможностей. И Буш-младший в 2000-м смог стать хозяином Овального кабинета Белого дома, который должен был, по логике, занять Альберт Гор, получивший большинство голосов избирателей. Помните? Наверное, исходя из такой "демократии" кандидат, набравший 80%, может уступить место тому, у кого менее 11. Но это не соответствует НАШЕМУ понятию справедливости. Да и любому другому.

Уже и Евросоюз предсказуемо отметился санкционными мессенджами. Может быть, из-за океана и не видно реальной картины. Но соседи-то могли бы разглядеть детали. Достаточно внимательно посмотреть репортажи своего же канала "Евроньюс", которые два дня непрерывно выходили в эфир. Как дюжий детина снимает футболку и, провоцируя толпу таких же, бросается на стоящих в оцеплении милиционеров, не предпринимающих каких-то активных действий.

Разве это мирные акции? Коктейли Молотова, арматура, камни, взрывные устройства, таранящие милиционеров автомобили - арсенал беспорядков. Радикалы попытались дестабилизировать ситуацию и силой захватить власть. На что рассчитывали непонятно. В этом второсортном протестном шоу не место цивилизованным, честным и уважающим себя людям. Подмена понятий (в отношении свободы, например), передергивание фактов, бесчинства, открытое противопоставление закону и неповиновение сотрудникам милиции. Дешевая драма с предсказуемым скорым финалом. Отдельные режиссеры, закладывающие в основу сценарий украинского майдана, уже выключены из игры. Поделом. К удовлетворению здравомыслящих граждан, которые обеспокоены ростом насилия, угрозой смены политического и экономического курса страны, подогреваемой беспринципными желтыми информационными ресурсами.

Ведь известно, что худшее унижение - это бедность. С момента первых президентских выборов реальные доходы белорусов выросли более чем в 5 раз. Нам же предлагают в качестве альтернативы "20 плохих лет, после которых будет лучше". Вы это серьезно? Оставьте такие перспективы себе или своим хозяевам.

Дорогие соотечественники, уважайте себя, своих сограждан, наш общий выбор. Не растрачивайте время, которое можно посвятить близким, любимому делу, на пустое. Берегите свое здоровье и жизнь, мир и благополучие на нашей земле.-0-