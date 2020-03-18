В связи с пандемией коронавируса COVID-19, а также с учетом указаний министра обороны США американское командование в Европе объявило об изменении хода учения Defender-Europe 20 ("Защитник Европы-20"). Мероприятия скорректированы, количество участников из США значительно сокращено. Связанные с Defender-Europe 20 учения "Динамический фронт", "Совместная оценка боевых действий", "Сабельный удар" и "Быстрое реагирование" проводиться не будут вообще. Боевая группа бронетанковой бригады, уже развернутая в Европе, проведет совместные с союзниками мероприятия в рамках модифицированного учения "Союзный дух". О причинах и последствиях таких событий рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

По всей видимости, решение принималось в короткие сроки. Не далее как 9 марта командование Вооруженных сил США в Европе отмечало, что Defender-Europe 20 "набирает обороты", и приглашало представителей прессы принять участие в мероприятии для СМИ 14 марта в порту Флиссинген в Нидерландах, куда прибывали из континентальной Америки гусеничные и колесные машины и другое оборудование 2-й бригадной боевой группы 1-й бронетанковой дивизии "для продолжения крупнейшего развертывания американских войск в Европе".

По первоначальному замыслу, из 37 тыс. участников учения более 20 тыс. должны были прибыть в Западную Европу из США со своим вооружением, военной и специальной техникой, материальными и транспортными средствами, а затем отправиться на восток. Личный состав и техника прибывали в Европу на кораблях и самолетах, используя 14 морских и воздушных портов в Нидерландах, Бельгии, Франции и Германии, а затем железнодорожным и автомобильным транспортом направлялись на определенные для проведения учения полигоны в Польшу и страны Балтии.

С января американская армия успела перевезти в Европу около 6000 военнослужащих, несколько тысяч единиц транспортных средств и различного оборудования. Завершено перемещение личного состава и вооружения из нескольких портов в тренировочные районы (полигоны) в Германии и Польше. С 13 марта все перемещения войск и техники из США в Европу прекратились.

Таким образом, самое крупномасштабное за последние 25 лет военное учение, еще с осени прошлого года получившее широкий информационный резонанс, было практически сорвано. Поставленные цели не достигнуты: возможность США в короткие сроки переместить и развернуть значительные боевые силы в Европе для поддержки других стран НАТО и реагирования на кризисные ситуации осталась под сомнением, способность армейского командования координировать с союзниками и партнерами передвижение по железной дороге воинских эшелонов и военных автомобильных колонн по автострадам в должной степени не изучена.

Нельзя исключать, что в ближайшее время будет принято решение об окончательном отказе от дальнейшего проведения Defender-Europe 20. К примеру, Африканское командование США уже объявило, что многонациональное учение "Африканский лев", которое должно было состояться в Марокко, будет отменено "для защиты от распространения COVID-19".

Решение с гуманитарной точки зрения и с учетом рекомендаций ВОЗ, несомненно, правильное. Жизнь и здоровье военнослужащих в мирное время являются главными ценностями для армии любого государства. Однако в данном случае Вооруженные силы США проиграли стратегически. И дело здесь далеко не в имиджевых потерях - "замах на рубль, удар на копейку". Все гораздо серьезнее.

Армия должна оставаться армией в любой обстановке. Военные учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Они, по сути, имитируют непосредственные боевые действия, и войска работают так, как работали бы на реальной войне. А на войне могут быть и неожиданности. Например, применение противником бактериологического (биологического) оружия. И в этих условиях надо продолжать вести бой, выполнять поставленную задачу.

Для обеспечения боеспособности войск в такой ситуации в каждом боевом соединении и воинской части имеются специальные подразделения, предназначенные для защиты от радиационного, химического и биологического оружия. А каждый военнослужащий имеет необходимые средства защиты и обучен выполнять свои функциональные обязанности в них. Существуют и медицинские подразделения, имеются военные врачи, в том числе санитарные, осуществляющие контроль за соблюдением военнослужащими необходимых санитарно-эпидемиологических правил.

Однако в данном случае эта система не сработала. А ведь коронавирус COVID-19, хотя очень опасен и непредсказуем, все же не идет ни в какое сравнение с реальным бактериологическим оружием. Не исключено, что таким образом сухопутные войска США непреднамеренно обнажили одно из своих самых уязвимых мест, предоставив потенциальным противникам новое направление для развития стратегического сдерживания Штатов.

Впрочем, для специалистов это не новость. Еще в 2016 году эксперты национальной комиссии по вопросам развития сухопутных войск США выразили тревогу в отношении хода модернизации армии. Говоря о недостатках сухопутных войск, эксперты обратили внимание на состояние войск радиационной, химической и биологической защиты. А в августе 2019 года в журнале National Defense отмечалось, что большая часть возможностей средств РХБЗ, имеющихся в армии США, была задумана почти десять лет назад и вряд ли "сможет выдержать и противостоять возникающим угрозам будущего". Важно и то, что за более чем три десятилетия в США не было проведено ни одного крупного учения, связанного с имитацией применения оружия массового уничтожения.

И в этот раз Вооруженные силы США отказались от шанса испытать себя на прочность. Другой путь был - можно было исключить контакты с местным населением, организовать в войсках ряд карантинных мероприятий, одни из этапов сопряженных учений провести с использованием средств защиты, другие - сокращенным составом, третьи перевести в разряд командно-штабных учений и тренировок. Как говорится, на войне как на войне. Важно было выполнить все поставленные задачи, и тогда армия США выглядела бы достойно.

А лучше всего - изменить цели учения на мирные. Европа сегодня действительно нуждается в защите. И несколько тысяч организованных и обученных военнослужащих могли бы принести реальную пользу своим союзникам - оцеплением районов карантина и выставлением блок-постов, проведением дезинфекции объектов, предоставлением транспорта для перевозок грузов и эвакуации граждан, доставкой в населенные пункты продуктов питания и питьевой воды, установкой полевых госпиталей и размещением там заболевших лиц. В этом случае армия США вошла бы в историю как реальный защитник Европы 2020 года.

А в это же время в тех же условиях в Республике Беларусь проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Проводятся мероприятия по переводу войск в высшие степени боевой готовности, из запаса призывается личный состав, воинские части выполняют учебно-боевые задачи на полигонах, проверяется система территориальной обороны. Белорусские военные готовы выполнять задачи по предназначению в любой обстановке. Ведь они учатся воевать на родной земле.

Андрей ЧЕРНОБАЙ, аналитик БИСИ.

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