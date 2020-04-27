ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 апреля 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:31 Лесник в Барановичском районе нашел два снаряда Происшествия
15:20 Психолог об эмоциональном заражении в условиях карантина и профилактике тревожных мыслей Общество
14:32 "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей В мире
14:26 Новополоцкие библиотеки присоединились к международному проекту "Семейные истории о войне" Культура
14:18 Премьер-министр Великобритании вернулся к работе после перенесенного коронавируса В мире
14:07 Древнегерманское подворье и славянское поселение открыли для посетителей в археологическом музее Беловежской пущи Регионы
13:40 Украина настаивает на компенсациях и возврате Ираном черных ящиков сбитого самолета В мире
13:30 Белгосфилармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ Культура
13:15 Действие РНК-вакцины от коронавируса успешно проверили на мышах В мире
13:06 БЖД будет вручать открытки при покупке билетов на поезда с 1 по 10 мая Общество
12:53 Россия надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы В мире
12:33 Прибыль ведущих предприятий Китая в первом квартале упала на 36,7% из-за эпидемии В мире
12:10 В Беларуси выздоровели 1740 человек с диагнозом COVID-19 Общество
12:10 В Борисове спасатели помогли девочке достать застрявшую между бетонных плит руку Происшествия
11:46 Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома - российский вирусолог В мире
11:12 Президент Казахстана объявил о масштабной трансформации экономики В мире
10:52 Грузовик и легковушка столкнулись в Витебском районе Происшествия
10:28 До +23°С ожидается в Беларуси 28 апреля Общество
10:17 К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА Общество
10:07 Мужчина утонул в водохранилище под Волковыском Происшествия
10:03 ДОСЬЕ: К 90-летию народного художника Беларуси Мая Данцига Культура
09:45 Макет смотровой вышки горел в мемориальном комплексе "Тростенец" Происшествия
09:23 Микрозаймы в Беларуси с 27 апреля будут выдавать по новым правилам Экономика
09:18 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Новой Зеландии В мире
09:14 Лукашенко рассчитывает на развитие контактов с Нидерландами после снятия ограничений из-за пандемии Президент
09:07 Минобразования: учебный процесс в БНТУ продолжается с использованием ИКТ Общество
09:01 ДОСЬЕ: К 75-летию принятия Беларуси в состав членов - основателей ООН Общество
09:01 Лукашенко убежден в необходимости укрепления отношений и сотрудничества с ЮАР Президент
09:00 Большие выходные в "Дана Молл": акции, скидки и отличное настроение! Общество
00:59 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни В мире
Все новости
Все новости
Комментарии
27 апреля 2020, 15:21
Наталья Пачепко

Психолог об эмоциональном заражении в условиях карантина и профилактике тревожных мыслей

Наталья Пачепко
Заведующая отделением психологической помощи семье и детям Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей

Коронавирус сейчас является темой номер один всех новостных выпусков, разговоров и размышлений. От мыслей об этой болезни не скрыться даже в условиях самоизоляции. Для многих они становятся навязчивым, выбивают из колеи, мешают работать, радоваться простым вещам, строить планы на будущее. О том, как, пытаясь не заразиться COVID-19, не поддаться эмоциональному заражению и не стать заложником собственных тревог и страхов, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением психологической помощи семье и детям Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Наталья Пачепко.

Когда стоит бить тревогу?

Большая часть информации, которую мы получаем из СМИ, материалов блогеров, телесюжетов, носит агрессивный характер. Причем агрессия проявляется почти во всем: какую бы мы ни открыли рубрику, будь то о спорте или финансах - любая заметка сейчас пронизана одной и той же тревожной темой. Конечно, это не может не действовать на людей. Психологи призывают отфильтровывать прочитанное, не зацикливаться на ситуации, а продолжать жить и строить планы.

Страх и тревога - это нормативные, совершенно здоровые чувства для человека, говорит Наталья Пачепко. Они нужны нам для выживания. Могут быть мобилизующими (например, заставляют собраться, стать более ответственными, научиться соблюдать меры предосторожности и фильтровать информацию) или парализующими, сковывающими, ухудшающими самочувствие, снижающими работоспособность. Так, некоторые люди, испытывая тревогу, могут нормально жить и решать свои проблемы. Но не нужно путать тревогу (связанную с неопределенностью или предчувствием всевозможных неприятностей) и страх. Последний всегда опредмечен: страх темноты, высоты, контакта с заболевшим, увольнения в период самоизоляции и т.д. Существует также понятие "тревожные люди". Именно они заинтересованы в поиске информации, которая может подпитывать их тревожность. Они зацикливаются на негативе, стараются его отыскать в потоке сообщений, чтобы получить иллюзию контроля ситуации. Порой это состояние возникает в результате пережитого в прошлом негативного опыта, который неосознанно проецируется на будущее.

Как правило, такие люди склонны к психосоматике: не имея конкретного диагноза, они болеют или всячески стараются отыскать у себя признаки заражения. У них появляются навязчивые мысли о болезни. Их страхи не опредмечены: они могут бояться дышать, выходить на улицу или общаться с близкими. Подобное внутреннее состояние ослабляет иммунитет. В таких случаях необходимо обращаться к квалифицированному специалисту, который поможет справиться с переживаниями.

Есть и те, кто вообще отрицает всякую тревожную информацию и отказывается верить в происходящее, кто считает, что болезни и другие неприятности будут происходить с кем-то другим, но не с ними. Это один из видов психологической защиты, которая направлена на то, чтобы уберечь психику человека от травматических переживаний.

Чем лечить тревоги и страхи?

Один из способов снижения интенсивности страхов и тревог - здоровая критика по отношению к информации в разных СМИ, интернете. Материалов множество, при их изучении сразу стоит задуматься, стоит ли доверять данному источнику, блогеру, эксперту. Грамотный информационный фильтр поможет защититься от эмоционального заражения. Оптимистичный взгляд на будущее всегда помогает справляться с любыми трудностями. Переболевшие в большинстве своем - это люди, которые не придавали большого значения своему диагнозу и относились к нему как к чему-то естественному, а не как к катастрофе.

Позитивно нужно относиться и к вынужденной самоизоляции, ведь это такой уникальный шанс заняться тем, на что никогда не было времени. Не хватало средств и возможности пройти тренинги - сейчас в открытом доступе появилось множество бесплатных вебинаров, не получалось попасть на концерт любимой группы - сейчас его можно посмотреть онлайн. Для тех, кто откладывал давнюю мечту научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте или освоить иностранный язык, теперь самое время.

Для многих лекарством от стресса сейчас становится еда. Да, в нынешних условиях это одно из самых легких и доступных удовольствий. Еда - это наш энергетический запас, средство укрепляющее иммунитет. Однако важно понимать, что вкусное блюдо не может удовлетворить потребность в любви, внимании, уважении, развитии, независимости, не может быть панацеей от тревоги и усталости.

Прекрасной "пилюлей" от скуки, гиподинамии и тревог являются физические упражнения: фитнес, йога, цигун, занятия на тренажерах - вариантов тренировок онлайн сейчас много. Главное - захотеть двигаться! Хорошо отвлекают и какие-то приятные бытовые дела, например, разбор фотографий или приведение в порядок домашней библиотеки.

Навязчивые тревожные мысли можно останавливать либо заменять позитивными или более полезными: решением задач, чтением стихов или молитв, любыми приемлемыми занятиями, которые помогут переключить внимание, отвлечься, повысить выработку эндорфинов (гормонов радости).

Еще один способ избавиться от навязчивых мыслей, не дающих покоя ни днем, ни ночью, так называемой мыслительной жвачки, - это выполнение определенных упражнений. Наталья Пачепко рекомендует представить одну из таких мыслей, осознать ее, а потом в своем воображении превратить в воздушный шарик. Пофантазировать, какой он будет величины, формы, а затем наполнить его всеми своими тревогами и отпустить. Пусть ветер уносит его в небо, и там он исчезнет или растворится. Свои тревожные мысли можно написать на бумаге и потом избавиться от них - разорвать, выбросить или сжечь.

Труднее всего сейчас приходится людям, которые испытывают дефицит тактильных ощущений, сопровождающих близкое общение (объятий, прикосновений). Но и им можно поискать какую-то альтернативу: например, разговаривать по телефону, укутавшись в теплый плед, обнявшись с мягкой игрушкой, или порадовать себя, окружив комфортными, приятными на ощупь вещами. Отличной площадкой для удовлетворения потребности в общении может стать любой мессенджер. Главное - ценить саму возможность общения и осознавать, что эта дистанция не навсегда.

Хорошим средством психологической защиты для некоторых являются маски и перчатки. "Об их пользе с медицинской точки зрения рассуждать не берусь, но как психолог я только за, если это позволяет человеку обрести спокойствие и вести полноценную жизнь, передвигаться по городу, сохранять работоспособность, - говорит Наталья Пачепко. - Главное, чтобы это не вызывало неправильной психологической реакции в обществе и не приводило к тому, что те, кто не пользуется такими средствами защиты, воспринимаются негативно, как враги или источники опасности".

Для многих самоизоляция становится временем испытаний, работы над ошибками, проверки супружеских, дружеских, детско-родительских отношений. Для некоторых это пора, чтобы уладить конфликты, поговорить по душам. Много пишут, что сейчас возрастает число разводов, прогрессируют домашнее насилие, пьянство. На этом не стоит зацикливаться. Стоит задуматься о том, что если период самоизоляции в некоторых случаях приведет к финалу супружеской жизни, может быть, это тоже к лучшему. Можно расценивать это как способ прекратить мучения, поставить точку или, наоборот, осознать ценность друг друга.

Мы живем и можем быть счастливы только здесь и сейчас. И теперь у нас появилась хорошая возможность научиться чувствовать, замечать и ценить моменты нашей жизни.

Мария ШНА,

БЕЛТА-0-.

Теги
болезни здоровье психолог
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Премьер-министр Великобритании вернулся к работе после перенесенного коронавируса
Действие РНК-вакцины от коронавируса успешно проверили на мышах
Жилье, дороги, места для досуга - как будет развиваться Пинск до 2025 года
Илья Крюковский
Жилье, дороги, места для досуга - как будет развиваться Пинск до 2025 года
Как витебский бизнес поддержал медиков
Владимир Лукьянов
Как витебский бизнес поддержал медиков
"Золотой фонд", или Как доноры могут помочь в борьбе с COVID-19
"Золотой фонд", или Как доноры могут помочь в борьбе с COVID-19
Сезон горения - число лесных пожаров в Брестской области в апреле выросло в 2,5 раза
Александр Матюшевский
Сезон горения - число лесных пожаров в Брестской области в апреле выросло в 2,5 раза
Главное
"Иного не дано" - Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки
Меры прямой поддержки медицины требуют порядка Br800 млн - Крутой
В Беларуси выздоровели 1740 человек с диагнозом COVID-19
Большие выходные в "Дана Молл": акции, скидки и отличное настроение!
Топ-новости
Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия
Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии
Микрозаймы в Беларуси с 27 апреля будут выдавать по новым правилам
Психолог об эмоциональном заражении в условиях карантина и профилактике тревожных мыслей
К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА
Древнегерманское подворье и славянское поселение открыли для посетителей в археологическом музее Беловежской пущи
Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании
Белгосфилармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ
Банкам рекомендовано облегчить кредитную нагрузку на владельцев новых частных ТЦ
Минобразования: учебный процесс в БНТУ продолжается с использованием ИКТ
ФПБ оценивает ситуацию на рынке труда как достаточно стабильную
Провинция Ганьсу и Пекин передали Беларуси препараты традиционной китайской медицины для лечения пневмонии
БЖД будет вручать открытки при покупке билетов на поезда с 1 по 10 мая
Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс.
ДОСЬЕ: К 75-летию принятия Беларуси в состав членов - основателей ООН
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.