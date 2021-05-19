Сезон кастрюль и тазиков: зачем отключают горячую воду и можно ли этого не делать – спросили у экспертов

Начиная с 12 мая многие белорусы прочувствуют на себе, что значит жить без горячей воды в кране. Несмотря на свою традиционность, это вызывает легкое раздражение и вопрос: когда мы вообще забудем о "сезоне тазиков"? Ищем ответ вместе с экспертами.

Тысячи километров

Минские трубопроводы, по которым горячая вода поступает в квартиры, имеют протяженность 4 тыс. км. По этому показателю белорусская столица занимает третье место в Европе! Сети теплоснабжения Минска включают несколько десятков "кластеров", в которых во время летних профилактических работ поочередно прекращают подачу воды. Как правило, из года в год на каждом участке это делают в одно и то же время. Впрочем, возможны варианты, ведь работы проводят и на самих теплоисточниках - котельных и ТЭЦ.

А вот в странах Центральной и Западной Европы жители нагревают воду в большинстве случаев индивидуально: их квартиры оборудованы электрическими или газовыми бойлерами. Либо централизованная система теплоснабжения обустроена так, что в отключении горячей воды нет необходимости.

Но вернемся в белорусские реалии. Из 4 тыс. км столичных труб большая часть принадлежит филиалу "Минские тепловые сети" - РУП "Минскэнерго". Эта организация весной и летом занимается профилактикой трубопроводов перед грядущими холодами. Энергетики педантично следуют знаменитой пословице: готовь сани летом, а телегу - зимой.

"Сразу можно обрадовать жителей столицы: с этого года максимальный срок традиционного отключения горячего водоснабжения хоть немного, но снизился - до 13 суток, - рассказывает начальник диспетчерской службы филиала "Минские тепловые сети" Андрей Сухов. - Вообще, эти графики составляются заранее, еще зимой, когда отопительный сезон в самом разгаре. Позже они согласовываются с местными властями. Итоговая информация доводится до потребителей и заинтересованных организаций".

Местные жители узнают об отключении горячего водоснабжения примерно за месяц до часа Х. Информацию можно найти на сайте Мингорисполкома либо организации, осуществляющей подачу воды. Или внимательно читайте объявления на двери подъезда вашего дома.

Зачем нужна профилактика

Простой вопрос, ответ на который знают немногие: для чего каждое лето нужна эта профилактика? Специалисты объясняют: она позволяет свести до минимума аварии на трубопроводах. Порядок проведения работ в целом прост.

"После отключения подачи горячей воды ее необходимо охладить, - рассказывает Андрей Сухов. - На этот процесс уходят примерно сутки - в зависимости от конфигурации тепломагистрали, ведь некоторые из них имеют большую протяженность. Для примера: тепло от ТЭЦ-3 на юго-востоке столицы поступает части потребителей даже в Уручье".

После стартует ключевой этап - опрессовка, то есть подача воды в трубопровод под давлением. Далее инженерные сети осматривают в поиске повреждений, которые при обнаружении необходимо устранить. В это же время проводят и часть плановых работ, например, трубы меняют на более современные, предварительно-изолированные.

"Стоит понимать, что 53,7% городских сетей уже отработали положенный срок. Соответственно, их приходится менять, в том числе в профилактическое "окно". Особенно если повреждения критичны", - отмечает Андрей Сухов.

После опрессовки происходит еще немало не столь масштабных, зато важных процессов. Например, плановая замена оборудования. Как правило, речь идет об арматуре и набивке сальниковых компенсаторов. Подача воды зависит даже от таких, казалось бы, мелочей.

Можно ли сократить срок ремонта

По словам Андрея Сухова, специалисты делают все для ускорения процесса. Если он проходит гладко (подготовка, опрессовка, ремонт), то пара недель без горячей воды сокращается до 10 дней, а то и меньше. Однако есть немало нюансов, не зависящих от энергетиков.

Каждый вид работ нужно обязательно согласовать. В частности, получить ордер на раскопки. Кажется, это не так сложно. А ведь трубы необходимо менять иногда под дорогами общего пользования. Днем это делать практически невозможно: остановка движения транспорта, особенно на важных магистралях, приведет к коллапсу. ГАИ, естественно, выступает против такого. Поэтому работы по согласованию с Госавтоинспекцией возможно проводить только ночью или в выходные дни, либо на определенной части улицы.

Сложности для энергетиков представляют коммуникации иных ведомств и предприятий, которых под минскими улицами не меньше, чем трубопроводов.

Когда воду перестанут отключать

Скажем сразу: в обозримом будущем, скорее всего, этого не произойдет. Причина все та же - централизованность системы, которая трансформировалась в существующий вид на протяжении десятилетий. И альтернативы современному способу профилактики нет.

В первую очередь, с технологической точки зрения. Но в будущем есть возможность срок отключения либо заметно сократить, либо исключить вовсе. Для этого необходимо увеличить темпы реконструкции тепловых сетей, заменив изношенные коммуникации на предварительно-изолированные. Отличие этих труб заключается в использовании новых технологий. С их помощью можно обнаружить локализацию течи дистанционно, а значит, провести ремонт более оперативно. Кроме того, уменьшаются теплопотери, а срок эксплуатации увеличивается до 50 лет.

Пока же большинству минчан надо мириться с мыслью, что и в ближайшие годы как минимум несколько дней в году придется активно использовать тазики, лейки и ковшики.

"Неудобства и нарекания людей мы, конечно, понимаем, ведь сами такие же потребители. Увы, летние отключения в наших реалиях пока неизбежны. Иначе зимой постоянно, а не по причине форс-мажора будем сталкиваться с повреждениями, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми", - заключил Андрей Сухов.

Практика отключения горячей воды существует во многих странах мира. Разница только в сроках. В Праге холодным душем придется пользоваться в среднем столько же, сколько и в Минске. В Риге, как правило, - не более четырех дней. В Черногории на несколько недель могут отключить вообще всю воду. А вот в Молдове подогрев обрубают сразу на месяц и всем одновременно. Так, например, в 2015 году в Кишиневе горячая вода отсутствовала с 5 июня по 5 августа.

В Беларуси в разных городах свои сроки отключения горячей воды. Например, в Волковыске - в среднем 10 суток, в Новогрудке - 7. В части города Слонима - всего 3-4 дня. Однако стоит понимать: инженерные сети в этих городах в десятки раз меньше, чем в столице.

Иногда сроки отключения горячей воды переносят. Так делали во время проведения в столице II Европейских игр. Ремонт теплотрасс ненадолго откладывали и в прошлом году, когда страну накрыла первая волна коронавируса.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-