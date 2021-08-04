Сохранение мира является безусловным приоритетом для любого народа. На этом акцентировал внимание в комментарии корреспонденту БЕЛТА временный поверенный в делах Республики Сербия в Республике Беларусь Саво Джурица. Он рассказал о сохранении в стране памяти о погибших сербах, важности поддерживать стабильность в мире и регионе, а также о белорусско-сербском сотрудничестве, особенно в условиях коронавирусной инфекции. Дипломат отметил, что Сербия благодарна Беларуси за принципиальную поддержку в вопросе суверенитета и территориальной целостности.

В Сербии 4 августа - День памяти

"В новейшей истории Сербии самым печальным днем, безусловно, является 4 августа 1995 года. В стране 4 августа отмечают День памяти о погибших и изгнанных сербах в военной операции "Буря", которая была самой жестокой на территории Европы после Второй мировой войны, - сказал дипломат. - В ходе операции было убито около 2 тыс. сербов, еще около 220-250 тыс. сербов были изгнаны из Хорватии, что стало крупнейшей этнической чисткой на европейском континенте".

"Сохранение мира является безусловным приоритетом для сербского народа, поэтому Сербия делает все возможное, чтобы не реагировать на многочисленные и частые провокационные послания в балканском регионе", - продолжил он.

Наряду с этим временный поверенный обратил внимание, что Сербия традиционно стремится развивать сотрудничество с другими странами на принципах взаимного уважения.

Дружба сербского и белорусского народов

Дипломат подчеркнул, что отношения между Республикой Сербия и Республикой Беларусь основаны на традиционной дружбе, культурной, исторической и духовной близости двух братских народов.

"Сербия искренне благодарна Беларуси за постоянную последовательную и принципиальную поддержку по вопросу ее суверенитета и территориальной целостности, - подчеркнул Саво Джурица. - Сербия высоко ценит твердую позицию Беларуси по непризнанию самопровозглашенного Косово и оказанную Сербии поддержку в международных организациях по этому вопросу".

"Мы твердо привержены дальнейшему укреплению дружеских и братских отношений между народами Сербии и Беларуси, - заявил дипломат. - Мы стремимся развивать и военно-техническое сотрудничество, и парламентское взаимодействие, и связи в сферах туризма, науки и инноваций. Сотрудничество в области культуры и образования также немаловажно в поддержании дружественных отношений между нашими народами. Кстати, прорабатывается вопрос проведения дней культур в Сербии и Беларуси".

Новые возможности сотрудничества в условиях коронавируса

Как считает дипломат, в эти непростые времена в условиях борьбы с пандемией COVID-19 особенно важно поддерживать белорусско-сербское взаимодействие.

"Учитывая специфику нынешней ситуации, вызванной в том числе коронавирусом, мы должны использовать новые возможности и шансы для дальнейшего развития торгово-экономических отношений, которые представляют взаимный интерес для наших стран. Учитывая традиционно дружественные отношения Сербии и Беларуси во всех направлениях, экономический и промышленный потенциал наших стран, стоит отметить, что есть все необходимые условия для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - уверен временный поверенный.

Саво Джурица рассказал, что в последнее время активно разрабатываются конкретные вопросы сотрудничества по ряду отраслей взаимодействия. Это, например, агропромышленный комплекс и машиностроение, пищевая и фармацевтическая промышленность. Кроме того, ведется работа над созданием совместных предприятий, которые будут поставлять товары на рынки стран третьего мира.

Дипломат назвал перспективной реализацию строительных проектов, а также в области модернизации транспортных и коммунальных систем, деревообработки.

Саво Джурица обратил внимание, что межправительственная белорусско-сербская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и торгово-промышленные палаты двух стран имеют многолетнюю практику успешного взаимодействия.

Он напомнил о белорусско-сербском межправительственном соглашении о свободной торговле от 31 марта 2009 года, а также о соглашении о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Республикой Сербия с другой, которое вступило в силу с 10 июля 2021 года. Временный поверенный в делах Сербии выразил уверенность, что благодаря соглашению белорусско-сербские экономические контакты еще более укрепятся.

БЕЛТА.-0-