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27 ноября 2020, 11:51
Алексей Ананич

Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды

Алексей Ананич
Алексей Ананич
Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь

Города и села Беларуси, их жилое пространство постепенно меняют облик. Но это не происходит хаотично - есть определенные "правила игры". Нормативы в строительстве перерабатываются в соответствии с веяниями времени и практикой жизни. Приверженность Беларуси формированию безбарьерной среды постоянно требует учитывать нужды людей с инвалидностью. При этом зачастую приходится отталкиваться от того, "приживаются" или нет ранее внедренные нормативы. О последних новинках и предложениях, которые еще в стадии согласования, заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич рассказал во время круглого стола по теме "Социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц: создание безбарьерной среды" в пресс-центре БЕЛТА.

Понятие о доступной среде обитания

Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения важно для обеспечения равных возможностей и прав для всех граждан. Кроме того, когда инфраструктура, планировка зданий удобны для этих категорий, это добавляет комфорта и остальным, например пожилым и тем, кто в данный момент лечится, имеет травмы, передвигается с ребенком на руках.

"Мы переработали строительные нормы, определяющие требования к среде обитания для физически ослабленных лиц. Это большая категория, к которой относятся не только инвалиды", - рассказал Алексей Ананич.

Он добавил, что новые строительные нормы "Среда обитания для физически ослабленных лиц" уже утверждены 13 ноября и переданы в Национальный центр правовой информации. После экспертизы и согласований они будут опубликованы и вступят в силу в течение 60 дней после этого.

"В чем новшества документа? Мы встретились с представителями ассоциаций инвалидов, выслушали их предложения и мнения, сверили с нормативами. В результате в документе уточнили понятие "доступная среда жизнедеятельности" (оно заменит термин "среда обитания"), совершенствовали требования к устройству визуальных и тактильных предупреждающих знаков для жилых и общественных зданий. В том числе речь идет о необходимости тактильной полосы перед лестницами - наружными, внутри зданий. Включили нормы по установке пластин с номером этажа, выполненных шрифтом Брайля, чтобы слабовидящим было проще ориентироваться внутри помещений", - перечислил замминистра.

Также в документе прописано требование: для удобства людей с нарушением зрения в лифтах должны быть электронные речевые звуковые информаторы.

Уточнены требования к подъемникам и пандусам. "Раньше было четко в нормативе: при высоте крыльца более 60 см необходимо обустраивать подъемник. Мы получили обратную связь от граждан, которые пользуются этими устройствами. Они попросили исключить это требование. Это даст проектировщику выбор: пандус или подъемник", - объяснил Алексей Ананич. Он добавил, что пандус подходит большему числу людей: по нему также закатывают в подъезд коляски, велосипеды.

От двух этажей и выше - лифт или подъемник на выбор

В прошлом году были внесены изменения: лифты стали обязательны при проектировании жилых зданий от двух этажей (прежде это касалось строений от шести этажей). "Сейчас требования уточнили: проектировать не только лифты, но и вертикальные подъемники с шахтой. Потому что есть разные инженерные решения. Данный проект изменения строительной нормы "Жилые здания" проходит согласования", - рассказал Алексей Ананич. Исключение здесь сделано для одноквартирных и блокированных жилых домов.

Минстройархитектуры стремится расширять возможности применения тех или иных технических решений, чтобы обеспечить доступность объектов для разных категорий граждан. При принятии новых технических нормативных правовых актов ведомство старается услышать максимальное количество заинтересованных: на сайте министерства можно внести замечания и предложения. "Мы готовы к диалогу, готовы услышать и учесть предложения", - подчеркнул Алексей Ананич.

Это подтвердил и заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. "По всем вопросам, связанным с социальной политикой в отношении людей с инвалидностью, мы всегда привлекаем к выработке решений представителей их ассоциаций, которые аккумулируют и выражают интересы этой категории. По безбарьерной среде - это яркий пример. Все нормативы - именно для этих людей. Надо услышать их чаяния, ожидания, потребности, чтобы в документах они находили отражение. Общественные объединения инвалидов - это наши важные социальные партнеры", - добавил Александр Румак.

Альбом решений для сложных случаев

Алексей Ананич уточнил: новые строительные нормы касаются объектов нового строительства и реконструкции. В уже существующей застройке приходится применять самые разные технические решения, чтобы обеспечить доступность общественных пространств для всех граждан.

"Министерство разработало альбом решений, которые могут использоваться при адаптации объектов существующего жилфонда. В нем есть решения, которые позволяют выполнить работы в максимальном соответствии с текущими нормативными требованиями и минимизировать неудобства для остальных жителей подъезда. Например, использование откидного подъемника - простое решение. Но мы не должны забывать обо всех остальных жителях дома, которым нужно тоже передвигаться по лестнице безопасно", - рассказал он.

Среди предложений, которые могут рассматривать администрации городов и районов, службы ЖКХ, проектировщики, - доступ к лифту через балкон, переобустройство бывших мусорокамер (демонтирование их под отдельный вход в подъезд на уровне земли, который смогут использовать все жильцы). В каждом индивидуальном случае теперь можно подобрать наиболее подходящее решение.

Кстати, в Беларуси уже начали постепенно делать входную группу доступной на "нулевом уровне", то есть с земли. Внесены изменения в строительные нормы "Жилые здания" (подготовлен проект). Помимо прочего, предложено обязательно проектировать входы в подъезды жилых домов с уровня земли, чтобы был доступ в лифт. Это в полной мере соответствует принципам универсального дизайна и требованиям Конвенции о правах инвалидов, которую Беларусь ратифицировала в 2016 году.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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