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21 января 2022, 12:39
Андрей Мательский

"Удивительная активность граждан". Мательский о всенародном обсуждении проекта Конституции

Андрей Мательский
Андрей Мательский
Директор Национального центра правовой информации

Сбор предложений по обсуждению проекта Конституции завершен. От белорусов поступило более 8,9 тыс. мнений и предложений, причем юридически оформленных. Такая высокая активность граждан демонстрирует их желание проявить гражданскую позицию и внести вклад в развитие страны, уверен директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.

Андрей Мательский напомнил, что 27 декабря проект изменений и дополнений Конституции на обоих государственных языках был размещен на интернет-портале Президента Беларуси и Национальном правовом интернет-портале для всенародного обсуждения. "Для обеспечения максимальной доступности документ обнародован основными республиканскими и местными газетами, размещен в печатном и электронном виде в городских и районных библиотеках. Для лиц с ограниченными возможностями аудиоверсия проекта размещена на портале Президента Республики Беларусь, - рассказал он. - Координация работы по сбору откликов и предложений граждан по проекту осуществлялась Национальным центром правовой информации. Центром в ежедневном режиме обрабатывались все инициативы, в том числе поступавшие в иные организации, государственные органы и общественные объединения. Обобщенная информация с предложениями по проекту регулярно передавалась в Администрацию Президента для использования экспертами при доработке проекта".

По словам директора НЦПИ, издание указа Президента от 20 января №14 "О назначении республиканского референдума" фактически завершило процесс сбора предложений граждан по проекту изменений и дополнений Конституции. "За три с половиной недели всенародного обсуждения текст проекта Конституции на Национальном правовом интернет-портале был просмотрен 227 044 раз (из них на белорусском языке 1547 раз), скачан для просмотра на мобильных устройствах 10189 раз (из них на белорусском языке - 217). Центром обработано 8919 мнений и предложений по содержанию проекта. По источникам предоставления информации: непосредственно в Национальный центр правовой информации поступило 88,7% мнений и предложений, от общественных объединений - 8,5%, от государственных органов - 2,8%. Также направлено более 20 писем от трудовых коллективов", - отметил он.

В качестве основного канала направления своих предложений граждане предпочли электронную коммуникацию. "Путем заполнения электронной формы на Национальном правовом интернет-портале и направления электронных писем поступило 90% мнений и предложений. Путем письменной корреспонденции - 10%. Высокая активность и высказанные в рамках всенародного обсуждения мнения наших граждан подтвердили значимость и актуальность предложенных подходов по модернизации Основного закона. Высказано много личных инициатив людей по совершенствованию текста Конституции, - пояснил директор НЦПИ. - В целом из 8919 откликов 8852 (99,25%) поддерживают проект изменений и дополнений Конституции целиком либо содержат предложения по совершенствованию отдельных норм и структурных элементов проекта, не отвергая базовых, самых значимых новаций Конституции. Отрицательных мнений по разработанному проекту поступило незначительное количество. Так, например, только 13 предложений направлены на сохранение действующей редакции Конституции (0,15%), 27 (0,3%) - против предложенных корректировок Конституции".

Андрей Мательский уточнил: в основном предложения направлены на уточнение редакций норм большинства статей Конституции (от преамбулы до переходных положений). "Активному обсуждению подверглись такие новые конституционные положения, как формирование Всебелорусского народного собрания, требования к кандидату в президенты и ограничение полномочий главы государства двумя сроками, переход от безъядерной зоны и нейтральности к недопустимости военной агрессии со своей территории в отношении других государств, конкретизация понятия брака как союза женщины и мужчины, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, - дополнил он. - В ряде случаев граждане предложили исключить эти новации, но таких откликов немного, в пределах 3% по каждой из них. Большинство, наоборот, отметило данные и другие положения проекта в качестве своевременных и важных. Наибольшая часть предложений посвящена разделу II Конституции, поскольку именно этот раздел в главной степени затрагивает личные права и свободы людей. Самыми обсуждаемыми являлись новые обязанности граждан проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие государства и общества (ст.21), принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья (ст.45). Многие предложения были направлены на более обстоятельное закрепление в Конституции мер проводимой социальной политики и расширение гарантий".

Директор НЦПИ уточнил: с учетом важности урегулирования того или иного вопроса в предложениях часто не принимается во внимание, что речь об Основном законе, который не может воплотить в себе все требования законодательства. Для этого предназначены акты, которые будут приняты в развитие Конституции. "В целом в рамках всенародного обсуждения получен содержательный материал, который использован при окончательной доработке проекта изменений и дополнений Конституции, а также будет положен в основу совершенствования многих отраслей отечественного законодательства", - констатировал он.

Андрей Мательский добавил: активность граждан была ожидаемой, но такие цифры приятно удивили. "Обсуждение проекта любого правового акта - это обычно небольшое количество предложений. Например, когда мы в прошлом году выносили на всенародное обсуждение Кодекс об административных правонарушениях, то поступило 2,5 тыс. предложений. Это была очень высокая активность. И мы, готовясь к обсуждению проекта Конституции, думали, что будет 4-5 тыс. предложений, но получили около 9 тыс. Это действительно много, потому что это все-таки обсуждение проекта правового акта. Его надо прочитать, понять, сформулировать юридически свои предложения. Люди конкретно предлагали закрепить то или иное в Конституции, то есть высказали именно правовые инициативы. И это удивительная активность граждан, - подчеркнул он. - Видя такую активность наших граждан по обсуждению проекта Конституции, очень бы хотелось, чтобы эти люди не просто нам направили предложения, но пришли и отдали свой голос уже на референдуме".

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

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