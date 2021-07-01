Водные оазисы так и манят прохладой в эти жаркие летние дни. На родных берегах яблоку негде упасть. Официальные и дикие пляжи заполнены взрослыми и детьми. Фонтан из брызг, задорный смех и горячие солнечные объятия дарят много эмоций, заряжают позитивом. При этом спасатели и представители разных ведомств не устают напоминать о слишком дорогой цене мгновения при отдыхе на водоемах. Жертвами воды могут стать и те, кто уверенно плавает, и с трудом барахтающиеся на поверхности. Почему купальный сезон оборачивается трагедией для многих семей и как уберечься от беды, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Игорь Шкилев.

Счет несчастьям

"Вода в любом случае очень опасна для взрослых и детей. По большому счету человек приспособлен к нахождению в воде, но отдых или какие-либо занятия требуют постоянного контроля и безопасности", - говорит Игорь Шкилев. Статистика трагедий этих летних дней подтверждает его слова.

Каждое утро на межведомственных совещаниях, пятиминутках специалисты докладывают об обстановке на местах отдыха у воды. Отдельной строкой зачитывают информацию о числе спасенных взрослых и детей, а также о тех, для кого жаркие летние дни стали последними, а купание в водоеме - роковым.

Так, субботнее утро 26 июня стало последним для жителя Речицы 1971 года рождения. Его тело нашли в необорудованном для купания месте на реке Ведрич в паре километров от деревни Деражня. На следующий день в этой же речке несколькими километрами ниже по течению возле деревни Озерщина при купании утонула 13-летняя девочка. Несчастный случай произошел вечером 27 июня. Соседка взяла ее и еще троих детей на речку. Девочка нырнула и пропала под водой. Отдыхавшие поблизости пытались ее найти, но не смогли. В 22.25 водолазы Речицкой спасательной станции обнаружили ее бездыханной. Тела в обоих трагических случаях направили на судебно-медицинскую экспертизу. Районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

И еще одна жертва воды - в 22 км вниз от Рогачева по течению реки Днепр найдено тело 14-летнего мальчика. Он несколькими днями ранее пытался спасти свою сестру и утонул.

Житель поселка Стрешин после распития спиртного решил искупаться в Днепре. При купании захлебнулся водой. Его успели спасти и доставили в больницу. За жизнь мужчины борются в реанимации, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Такая картина предвыходного и минувших выходных только одного региона. Не слишком ли много жертв для отпускной поры?

Коварство воды

Судебные медицинские эксперты выделяют несколько механизмов гибели людей на воде. Есть среди них и такие, когда в дыхательных путях человека - ни капли жидкости. "Утопления - довольно сложный механизм наступления смерти. Люди халатно относятся к этому, полагая, что главное на воде - умение плавать. Однако зачастую этот навык не гарантия от утопления. Наоборот, среди хорошо плавающих людей подобные случаи встречаются чаще. Различают несколько механизмов утопления в зависимости от ситуации и состояния людей", - разъяснил начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области.

Злую шутку может сыграть вода и с неплохими пловцами. "Эти люди хорошо держатся на воде, ныряют, задерживают дыхание. Но может возникнуть ситуация, когда при повторной задержке дыхания организм не успевает восстановиться от предыдущей, но не ощущает этого. При нырянии в головном мозге возбуждается дыхательный центр, который заставляет человека делать непроизвольный вдох в воде. И этот процесс пловец не может регулировать. В этот момент верхние дыхательные пути наполняются водой, человек не может самостоятельно приостановить дыхание и продолжает вздыхать и заглатывать воду вплоть до опускания на дно. И даже будучи хорошим пловцом и ныряльщиком, сам себя спасти не может", - рассказал Игорь Шкилев.

Нередко небольшое попадание воды в верхние дыхательные пути может вызвать так называемый ларингоспазм - спазм гортани. "Он не позволяет воде проникать в легкие, но в то же время препятствует и поступлению воздуха. И даже если человека очень быстро доставят на берег и воды в легких не будет, он может погибнуть от механической асфиксии. От рефлекторного спазма верхних дыхательных путей никто не застрахован, даже хороший пловец. Алкогольное опьянение увеличивает вероятность появления этого рефлекса", - пояснил судебный медицинский эксперт.

Особую опасность таит прохладная вода для детей и женщин, а также для людей с выраженными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. "Холодная вода или попадание ее небольшого количества в полость носа и дыхательные пути может вызвать рефлекторную остановку сердца. В таких случаях у утонувших воды в легких также нет, но смерть наступает от утопления. В результате таких случаев, к сожалению, каждый год получаем десятки трагедий. Особенно это характерно для первых летних недель, когда наступают теплые дни, люди полны энтузиазма и энергии и в то же время недостаточно осторожны", - отметил начальник управления.

Анализируя статистику, судебные эксперты отмечают общее уменьшение количества утоплений в течение более 10 лет. Это связано с активной профилактической работой спасателей, представителей ОСВОДа, милиции. Однако ни одна цифра, кроме нуля, не может устраивать и быть поводом для самоуспокоения.

Отдыхая у водоема, дети и взрослые нежатся на солнце, позволяя себе расслабиться и отвлечься от забот. Именно в этом состоянии и таится главная опасность. "Люди должны понимать, что возле воды важно быть крайне осторожными, так как они находятся в опасной зоне. Особенно не упускать из виду детей. Ведь даже небольшое попадание воды в полость носа или дыхательные пути, а также резкое погружение в воду, которая по температуре отличается от окружающей среды, способны вызвать рефлекторную остановку сердечной деятельности", - разъясняет специалист.

При всем профессионализме и оперативности спасателей в подобных случаях у них просто не остается времени на извлечение из воды и проведение качественных реанимационных мероприятий. Счет идет на минуты (от двух до четырех). Даже физически выполнить все эти действия очень сложно. В лучшем случае после оказания медицинской помощи при гипоксии могут проявиться существенные изменения в центральной нервной системе. "Это крайне опасно. Купание даже в оборудованных водоемах требует особого внимания. По степени риска это можно сравнить с движением по автодорогам или нахождением в других местах, где имеется повышенная опасность", - акцентировал внимание судебный эксперт.

От берега к берегу

Классика опасного жанра на летнем отдыхе - заплыв до противоположного берега и обратно. Очень часто удальцы не рассчитывают собственные силы или не учитывают все подводные нюансы. "Люди переплывают реку, а на обратный путь просто не хватает сил. В абсолютном большинстве случаев это уверенные в своих навыках пловцы. Кроме того, оценивая расстояние реки, вовсе не учитывают интенсивность течения, в том числе подводного. Именно из-за подводного течения также может случиться рефлекторная остановка сердца. К тому же слои воды абсолютно разные по температуре. Нельзя исключать и попадание воды в носоглотку, что, повторюсь, может стать и причиной ларингоспазма", - уточнил Игорь Шкилев.

Прыжок в неизвестность

Бич каждого купального сезона - травмы при нырянии, особенно на необорудованных пляжах. Опасный минимум - коряги на дне водоема, за которые могут зацепиться ныряльщики. Максимум риска - повреждения шейного отдела при нырянии. Даже после своевременного изъятия из воды такой драйв может закончиться инвалидностью. "Обычно ныряние происходит на глазах у компании и людей успевают доставить на берег достаточно быстро. Иногда пострадавший и сам может выбраться - нарушение функции спинного мозга порой не проявляется мгновенно. Человек может выйти на берег, почувствовать боль, затем происходит онемение и в зависимости от степени поражения - паралич всего тела. Повреждения шейного отдела позвоночника с выраженными клиническими проявлениями и последующее оперативное вмешательство редко ведет к полноценному восстановлению функций", - пояснил Игорь Шкилев.

Опасность по колено

Ежегодно специалисты сталкиваются с травмами при утоплении взрослых и детей в небольших водоемах, в том числе на территории частных домовладений. Спасаясь от жары, многие приобретают каркасные или надувные бассейны. Такие водоемы становятся доступной альтернативой отдыху на природе. Однако подобные конструкции крайне опасны для нетрезвых отдыхающих.

Отдельная тема - безопасность людей с сопутствующими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы. "К остановке сердца, особенно патологически измененного, может привести всего лишь захождение в холодную воду даже на небольшую глубину. Мгновенное рефлекторное воздействие на сердце. К слову, тела утонувших находят в очень неглубоких каналах, копанках, водоемах. Казалось бы, утонуть здесь невозможно. И такие случаи встречаются не только в купальный сезон. Чаще всего по такому принципу погибают рыбаки, которые заходят в воду освободить снасти", - предупредил государственный судебный медицинский эксперт.

Дети на мелководье также ни на секунду не должны оставаться без внимания. "Небольшая волна - и в верхние дыхательные пути попадает вода, что может вызвать не только рефлекторную остановку, но и закрытие верхних дыхательных путей - ларингоспазм", - привел пример собеседник.

"Что уж говорить, если были даже случаи утопления людей в ванне. Они чаще всего сопряжены с алкогольным опьянением, заболеваниями сердца, артериальной гипертензией. Впрочем, были несчастные случаи и с молодыми людьми - из-за температуры воды или самой ванны. Даже кратковременная потеря сознания может привести к утоплению. Жизненно необходимо соблюдать все правила безопасности, особенно при отдыхе на озерах и реках в любое время года", - резюмировал Игорь Шкилев.

С начала года в Гомельской области утонули более 25 человек, в том числе пять детей и подростков. В прошлом году за такой же период жертвами воды стали 20 человек, среди них один несовершеннолетний. За каждой цифрой - чьи-то слезы, прерванная жизнь, несбывшиеся мечты и надежды. Цена момента, уносящего жизни, слишком высока, хотя, проявив чуть больше внимательности и осторожности, можно предотвратить несчастье.

БЕЛТА.-0-