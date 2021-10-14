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14 октября 2021, 13:07
Наталья Тарасенко

Закон об обращениях граждан и юрлиц должен быть максимально качественным и действенным - депутат

Наталья Тарасенко
Наталья Тарасенко
Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей

Законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" Палата представителей планирует рассмотреть в первом чтении на осенней сессии. Закон действует с 2011 года, и время требует внесения определенных корректировок. О новациях документа корреспонденту БЕЛТА рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко.

"Законопроект внесен правительством в Палату представителей 29 сентября текущего года. Его положения направлены на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в целях наиболее полной защиты их прав и законных интересов, а также формирования единообразной правоприменительной практики", - сказала Наталья Тарасенко.

По ее словам, Постоянной комиссией по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации системно и планомерно проводится анализ реализации на практике законодательства в сфере обращений граждан и юридических лиц. "Так, в марте в парламенте состоялся семинар на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения". В ходе обсуждения поднимались вопросы о состоянии, проблемах и перспективах развития законодательства, был рассмотрен практический опыт решения отдельных вопросов жителей на местах", - отметила парламентарий.

В феврале - марте во всех регионах страны был проведен правовой мониторинг, который выявил ряд проблемных вопросов, связанных с применением норм закона об обращениях граждан и юридических лиц. "В частности, в проекте закона предлагается внести изменения в порядок подачи электронного обращения с учетом корректировки этого понятия. Планируется введение Единой республиканской автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Подача электронного обращения будет осуществляться через отдельный сайт, на котором заявителю необходимо будет пройти авторизацию. Предполагается создание личного кабинета, посредством которого можно направить обращение в интересующие государственные органы и организации, а также получить ответ", - пояснила депутат.

Наталья Тарасенко подчеркнула, что всеми заинтересованными поддержано ведение книги замечаний и предложений индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими услуги, обеспечивающими жизнедеятельность населения. "Совсем скоро депутаты будут работать в своих избирательных округах и у них будет возможность обсудить нововведения со всеми заинтересованными, а также изучить иные предложения по совершенствованию закона об обращениях граждан и юридических лиц для дальнейшего рассмотрения на заседаниях рабочей группы. Перед нами стоит задача, чтобы на выходе документ был максимально качественным и действенным", - констатировала она.

Парламентарий считает, что обращения граждан - это своеобразный источник информации, необходимой для решения как государственных вопросов, так и конкретных жизненных проблем каждого человека, барометр запросов и настроений в обществе. "Вопросы совершенствования и эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц находятся на постоянном контроле главы государства, в поле зрения депутатского корпуса, - сказала она. - Парламентарии, находясь в эпицентре общественной жизни в своих избирательных округах, во главу угла ставят работу с населением, в основе которой всегда была, есть и будет забота о человеке. Депутаты проводят личные приемы, встречи в трудовых коллективах, прямые телефонные линии, используют другие формы работы. Чаще всего обращения граждан касаются качества оказания жилищно-коммунальных услуг, состояния дорог. Многие из них можно и нужно решать на местном уровне, исключив формальный подход. За неиссякаемым потоком неотложных дел и служебных бумаг важно увидеть и услышать живого человека с его проблемами, чаяниями и надеждами. С другой стороны, нам всем, в том числе и средствам массовой информации, необходимо планомерно работать над повышением правовой грамотности людей, чтобы человек понимал, куда ему нужно обращаться за решением своих вопросов".

Наталья Тарасенко уверена, что в перспективе большинство проблемных вопросов удастся снять с внесением корректировок в закон. "Но я хочу еще раз подчеркнуть, что законопроект только поступил в Палату представителей. Впереди большая и кропотливая работа. Находясь в округах, будем на месте анализировать реализацию норм закона, изучать правоприменительную практику. И потом уже в парламенте будем продолжать работу над законопроектом", - заключила она.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Теги
законодательство обращения граждан Палата представителей сессии
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