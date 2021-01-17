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17 января 2021, 15:01

Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе

С начала года в общепите запрещено использование некоторых видов пластиковой посуды. В список попали ходовые позиции - стаканы, тарелки, трубочки, палочки для размешивания напитков, чашки, вилки, ложки, ножи, контейнеры, ланч-боксы... Отправляемся посмотреть, чем в кафе заменили пластик, и узнать у тех, кто торгует одноразовой посудой, как новшества сказываются на их бизнесе.

Экологично и эстетично

Небольшое кафе при автозаправочной станции на трассе М1 в Брестской области. Беляши, роллы, сырники, блинчики и другая продукция, представленная на витрине, аккуратно расфасована в картон. Возле кофе-машины, где обычно в изобилии пластиковых принадлежностей для горячих напитков, палочки для размешивания и трубочки - деревянные. Из пластика только крышечки для стакана, но они как раз не запрещены.

Продавец Татьяна уверяет: за полгода работы в этом кафе не видела пластиковой посуды. "Горячие и холодные напитки наливаем только в картонные стаканчики, еду кладем на такую же тарелку, выдаем деревянные вилку и нож. Хот-дог или бургер упаковываем всегда в бумагу. Целлофановые пакеты не используем. Так что недавно вступивший в силу запрет никак не отразился на нас: руководство компании заранее обо всем позаботилось", - рассказывает она.

Водитель Дмитрий, услышав наш разговор, подтверждает слова Татьяны. Более того, давно не видел одноразовой пластиковой посуды на АЗС. "Часто бываю в таких кафе и могу точно сказать, что последний раз там пил чай из пластикового стаканчика года два назад, если не больше. Хорошо, что здесь еще до принятия постановления решили перейти на картонную и деревянную посуду. Картонный стаканчик, на мой взгляд, даже выглядит эстетичнее", - отмечает водитель.

В кафе на соседней заправке ситуация с посудой такая же. Как и говорил Дмитрий, на экологичную тару там перешли еще задолго до постановления МАРТ. Женщина-кассир утверждает, что с 2018 года. И замечаний от клиентов по этому поводу не было.

Еще в прошлом году специалисты МАРТ отметили, что потребность сектора общественного питания в одноразовой пластиковой посуде составляется около 200 млн единиц в год.

"Экопосуда в три раза дороже"

Как дела обстоят в заведениях общепита в городе?

Владелец сети кафе из Жлобина Александр Игнатенко говорит, что уже при открытии своих заведений сделал ставку на картонную посуду: "Поступил так по нескольким причинам. Во-первых, мы готовим горячие блюда, от температуры которых пластиковые тарелки деформируются. Во-вторых, картонная посуда выглядит презентабельнее. В-третьих, это модно. Не знаю ни одного приличного кафе, где до сих пор использовали бы пластиковую посуду. У нас, например, из этого материала были только приборы (вилки, ложки, ножи), а также крышечки и трубочки для напитков. Однако с 1 января изменили подход и здесь. От приборов решили вообще отказаться, так как вилка из кукурузного крахмала или дерева стоит в три раза дороже пластиковой. За месяц получается круглая сумма, которую мы не можем пока осилить. Теперь блюда, к которым раньше давали вилку и нож, заворачиваем в бумажную упаковку так, чтобы можно было есть без приборов. Пластиковые трубочки заменили на экологичные. Они, кстати, тоже примерно в три раза дороже. Но они не так массово расходуются, как приборы, поэтому эти издержки нам по карману, тем более, отказавшись от вилок и ножей, мы сэкономили".

А когда нет полноценной альтернативы?

Как вступление в силу постановления МАРТ отразилось на тех, кто занимается оптовой продажей одноразовой посуды?

Представитель частного предприятия из Орши Виталий говорит, что на данный момент оценить ситуацию сложно: "Мы торгуем и пластиковой, и бумажной посудой. В прошлом году их соотношение по продажам было 80 на 20 в пользу первой. Как будет в 2021-м, сказать пока тяжело. Мы только в понедельник, грубо говоря, начали полноценно работать после всех праздников. Пока клиенты просят что-то подешевле. А по сравнению с бумажной посудой пластиковая стоит в разы меньше, поэтому берут ее. Пока есть на нее спрос, буду формировать предложение. Что будет завтра - не знает никто. И владельцы заведений общепита, и продавцы посуды сейчас будто в подвешенном состоянии".

В целом к постановлению МАРТ о запрете использования и продажи на объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды Виталий не испытывает особого негатива, однако считает, что некоторые моменты стоило проработать более детально.

"В списке запрещенных есть такие предметы, которым нет полноценной альтернативы. Например, ланч-боксы. Сейчас они все в основном из вспененного полистирола: этот материал позволяет на протяжении долгого времени сохранять тепло. И заменить его нечем. Картонный или бумажный ланч-бокс тепло не удержит, а фольгированный сам сильно нагревается - его невозможно взять в руки. Получается, что на эту позицию запрет есть, а аналог не предложен. То же самое касается и полиэтиленовых пакетов", - отмечает Виталий.

С ними борются уже не первый год, пытаются в магазинах продавать бумажные, но их не покупают - потому что дороже раз в пять, да и не такие долговечные. А люди сейчас ищут дешевое и надежное.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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кафе Министерство антимонопольного регулирования и торговли торговля экология
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