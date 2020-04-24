"Золотой фонд", или Как доноры могут помочь в борьбе с COVID-19

Пока в мире нет этиотропных, то есть специфических, лекарств против коронавируса COVID-19, медики ускоренно ищут методы лечения этого заболевания. Причем в первую очередь пытаются адаптировать уже существующие лекарства и технологии, предназначенные для борьбы с другими болезнями. В качестве дополнительной терапии тяжелым пациентам начали переливать реконвалесцентную плазму, другими словами, плазму от выздоровевшего человека. В результате перенесенной инфекции в его крови образовались антитела (иммуноглобулины) против вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19.

Переливание плазмы как метод лечения знаком человечеству из прошлого века, его применяли еще до изобретения антибиотиков. Эта процедура спасала жизни во время различных вспышек вирусных заболеваний: от пандемии "испанки" в 1918 году до вспышки Эболы в 2014-м. Донорскую плазму использовали и при других видах коронавируса - MERS, SARS-1. Впервые для лечения COVID-19 ее опробовали в китайском Ухане. Применение реконвалесцентной плазмы в борьбе с новым типом коронавируса одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В России уже есть первые выздоровевшие после такого лечения.

В Беларуси также заготавливают иммунную плазму с антителами к COVID-19. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий эту работу начали максимально оперативно. "Пока мы не потеряли по времени ни дня. Первые пациенты, которые выздоровели и были выписаны в конце марта, уже в апреле стали донорами", - отметил директор центра, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии кандидат медицинских наук Федор Карпенко.

Он также пояснил, что у переболевших людей формируются антитела (сначала иммуноглобулин М, потом иммуноглобулин G), которые целенаправленно помогают бороться против коронавирусной инфекции. Особенно такая помощь нужна наиболее сложным пациентам с тяжелыми и среднетяжелыми пневмониями, респираторным дистресс-синдромом, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Их собственный иммунитет недостаточно силен, чтобы побороть инфекцию и выработать антитела.

Существует, однако, вероятность того, что не у 100% переболевших COVID-19 сформировались антитела. В человеческом организме есть и другие механизмы борьбы с вирусом. Сейчас эта тема активно изучается мировым сообществом. Тем не менее переливание реконвалесцентной плазмы на сегодня считается перспективным направлением. Это так называемая пассивная иммунизация, которая должна применяться в комплексном лечении.

"Китайские коллеги в своих публикациях рекомендовали применять этот метод в терапии пациентов с коронавирусом. В Италии также есть случаи использования донорской плазмы. Американская ассоциация банков крови запустила большой проект - программу клинических испытаний по всем США по заготовке и использованию плазмы", - сказал Федор Карпенко. В Беларуси уже начали пользоваться этим методом. Врачи надеются, что неоднократное применение данного вида терапии у конкретного пациента даст положительный результат.

Сейчас в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий ищут доноров, которые перенесли коронавирусную инфекцию и полностью выздоровели. Сдать плазму можно также и в регионах, обратившись в областные центры трансфузиологии в Гродно и Гомеле, станции переливания крови в Бресте, Витебске, Могилеве и Молодечно, городской центр трансфузиологии в составе 6-й городской клинической больницы Минска.

"Мы ведем активный рекрутинг доноров, перенесших инфекцию COVID-19. Чтобы человек мог стать донором иммунной плазмы, должно пройти как минимум 15 дней от момента полного лабораторного и клинического выздоровления", - рассказала заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ Лариса Гущина.

По данным на 21 апреля, уже 15 человек, которые переболели COVID-19, пришли на донацию, в основном это жители Минска и Витебской области. Активно откликнулись выздоровевшие и в Минской области, в ближайшее время заготовка будет проходить на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно. Медики рассчитывают, что по мере роста количества выздоровевших будет расти и число донаций.

"Работает сарафанное радио: люди, которые перенесли инфекцию и выписались, общаются друг с другом, звонят в наш центр и просят записать их данные, чтобы потом поучаствовать в донации, - сказала замдиректора. - Доноры сдают плазму, как правило, безвозмездно, хотя мы предлагаем это сделать и на платной основе. Понимая всю ситуацию, люди говорят, что вопрос об оплате однозначно не стоит".

Большинство ни разу в жизни не было донорами. Конечно, есть сомневающиеся: не навредит ли сдача плазмы здоровью. Но медики уверяют, что донорство крови и в данном случае ее компонента - плазмы - абсолютно безопасно. Более того, врачи-трансфузиологи допустят человека к донации лишь при наличии всех данных о его здоровье. Для этого проведут необходимые анализы.

"Мы обследуем всех потенциальных доноров, смотрим общий и биохимический анализы крови и мочи, ЭКГ. Предварительно проверяем на маркеры трансфузионно-трансмиссивных инфекций - вирусных гепатитов, ВИЧ, сифилиса. Человек должен быть здоров по всем показателям, не иметь постоянных или временных медицинских отводов", - сказал Федор Карпенко. Даже температура 37-37,1 градуса является временным противопоказанием. Кроме этого, есть стандартные требования, которые должны соблюдать все доноры: возраст от 18 до 60 лет, вес желательно от 55 кг. Ограничением могут стать некоторые заболевания, в том числе бронхиальная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сердечно-сосудистая недостаточность.

От одного донора заготавливается 600 мл плазмы, что может помочь одному взрослому реципиенту. Но желательно провести несколько таких трансфузий, это зависит от клинической ситуации. Цикл терапии индивидуален и определяется лечащим врачом. "Идеально, если человеку переливают одногруппную кровь. Что касается плазмы, то человек с IV группой может стать донором для любого реципиента, а с II и III - для человека с I группой крови", - отметила Лариса Гущина.

Заготовка плазмы происходит в стерильных условиях. "Мы обеспечили максимальную безопасность. У каждого донора перед входом измеряется температура, выдается маска. Проводится дополнительная санитарная обработка помещений, работают специализированные рециркуляторы для обеззараживания воздуха", - сказал Федор Карпенко. Берут плазму только одноразовыми изделиями медназначения, а медицинский персонал работает исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты и обязательно обеспечивается антисептическими средствами.

Учитывая, что кровь выздоровевших не отправляют на длительную карантинизацию (в нынешних условиях на это просто нет времени), заготовленная плазма проходит патогенредукцию, чтобы устранить любую возможность передачи инфекций реципиенту. "Мы используем специальное достаточно дорогостоящее оборудование. Добавляется химический агент - все вирусы и бактерии, если они вдруг все же есть в плазме, проходят инактивацию. То есть мы делаем ее максимально безопасной. После этого проводится дополнительное лабораторное обследование, и плазма готова к выдаче", - отметил директор центра.

По словам Ларисы Гущиной, заразиться COVID-19 через кровь однозначно нельзя. По информации ВОЗ, в мире не зафиксировано ни одного такого случая. Конечно, теоретически в период острой инфекции в крови человека могут быть какие-то вирусные частицы, но после ее забора они не выживут, да и компоненты крови не переливают тотчас, сначала их проверяют на вирусную безопасность.

Сегодня на слуху у каждого коронавирус. Вместе с тем люди по-прежнему болеют теми же лейкозами. Без тромбоцитных компонентов невозможно лечить маленьких пациентов в детском онкогематологическом центре. Массивная трансфузиологическая поддержка нужна при трансплантациях, в акушерстве, травматологии, онкологии и гематологии. Донорская кровь необходима ежедневно.

"Месяц назад мы начали переписку с представителем ВОЗ, который курирует службу крови, и получили официальные рекомендации. В них сказано, что служба крови - элемент стабильности работы систем здравоохранения любой страны. В период пандемии ее нужно защищать и поддерживать, поэтому приход доноров является важной составляющей того, что мы продолжаем оказывать медпомощь", - сказал Федор Карпенко.

В последние несколько лет донорство активно поддерживают студенты. В вузах проводятся дни доноров. Но сейчас из-за эпидемиологической ситуации выезды, запланированные на апрель-май, отложены. Однако студенты могут сами приехать в центр. Записаться на донацию в удобное время можно через сайт РНПЦ. Для студентов выделены особые дни, поэтому не будет очередей регулярных доноров, для заготовки крови предусмотрено отдельное помещение. Более того, центр наладил хорошие контакты с 33-й студенческой поликлиникой, поэтому все вопросы с документацией решаются дистанционно.

"Мы благодарим регулярных доноров, которые приходят к нам и в донорские пункты в регионах. К счастью, в отличие от некоторых стран, мы не испытываем недостатка в донорской крови. Только наш центр в среднем в неделю выдает около 700 доз эритроцитов, около 500 - тромбоцитных компонентов и 400-500 - плазмы", - сказал Федор Карпенко.

Что касается лечения пациентов с COVID-19 при помощи донорской плазмы, стопроцентная эффективность этого метода клинически не доказана. Однако предыдущий опыт ее использования при других инфекциях, а также немалое количество публикаций, касающихся борьбы с коронавирусом нового типа, все же вселяют надежу на благоприятный результат. "У нас достаточно и расходных материалов, и ресурсов, чтобы заготовить реконвалесцентную плазму. Нам нужны доноры", - добавила Лариса Гущина.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

Фото РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий,

БЕЛТА.-0-

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656;

телефоны Единого донорского центра:

+375293628293,

+375172898484,

+375172898643,

+375172890108;

Городской центр трансфузиологии УЗ "Городская клиническая больница №6" в Минске: +375172395913, +375291909748;

г.Витебск: 80212240380,

г.Гомель: 80232539832, 80232539814,

г.Брест: 80162285381,

г.Могилев: 80222257422,

г.Гродно: 80152315404,

г.Молодечно: 80176754735.