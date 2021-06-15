"263 ночи", "Боевая машина" и "Ложка для солдата": в Минске 22 июня покажут анимационные фильмы о ВОВ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском кинотеатре "Пионер" 22 июня покажут четыре анимационных фильма Национальной киностудии "Беларусьфильм", посвященных подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь киностудии Алена Астапович.

"Очень важно хранить память о страшных событиях Великой Отечественной войны, о тех героях, которые сражались за Родину. Подрастающее поколение должно понимать весь ужас войны и не допускать ее повторения. Эти мультфильмы не просто отражают страшное прошлое, они показывают мужество, героизм, силу духа наших людей, важность веры и надежды, силу любви. Поэтому для нас ценно проводить такие мероприятия и показывать историю через белорусскую анимацию", - рассказала Алена Астапович.

Зрители смогут увидеть сразу четыре мультфильма. Среди них "263 ночи" - международный проект Беларуси, России и Израиля, основанный на реальной истории группы из 26 евреев, которые пытались выжить в вырытом ими погребе в страшные годы фашистской оккупации и создания гетто. Режиссер мультфильма - Ирина Тарасова, автор сценария - Константин Андрюшечкин, художник-постановщик - Анна Емельянова, композитор - Юрий Поволоцкий, звукорежиссер - Виктор Морс. В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов.

История "Ложка для солдата" повествует о пути ложки, переданной матерью своему сыну, солдату, который в одном из боев потерял ее. Режиссером ленты выступила Ирина Тарасова.

Публике продемонстрируют и картину "Боевая машина" - о подвиге танкиста, который в одиночку вел бой, ворвавшись на танке Т-34 в тыл врага в Минске. Режиссер - Наталья Костюченко.

Анимационный фильм "Игрушка" режиссера Риты Шаграй в образной форме расскажет взрослым и детям о войне и покажет события глазами игрушки, которая проходит через испытания вместе со своим маленьким хозяином.

Начало показа в 10.30.-0-