Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное, сказал сегодня журналистам ректор БГАИ Михаил Борозна на открытии выставочного проекта "Каноны творчасці" к 75-летию академии, передает корреспондент БЕЛТА.

75 лет назад в ноябре первые студенты начали обучение в Белорусском государственном театральном институте. Тогда началась история современной Академии искусств. "Осенью прошлого года мы организовали программу празднования 75-летия академии, которая растянулась на весь учебный год. А этот проект является завершающим этапом празднования. Я в этой выставке вижу единство, дух очень разных людей, с разными подходами, творческими методами, стремлением к совершенно противоположным порой тенденциям в искусстве. И это все - сегодняшняя академия. Здесь занимаются делом, которое учит молодых людей любить Родину и искусство. И этот синтез неразделен", - сказал ректор БГАИ Михаил Борозна.

Заместитель министра информации Игорь Бузовский и ректор БГАИ Михаил Борозна

Среди преподавателей и выпускников академии - деятели искусств, известные как в Беларуси, так и во всем мире. Многие из них имеют высшие государственные награды республики и других стран, зарекомендовали себя в престижных мировых конкурсах и выставочных проектах.

"Сегодня в обществе происходит переосознание того, что такое информация. Какова эта информация - зависит от тонкости, от тех посылов, которые закладывает культура, искусство, то, что дает академия. За этой философией кроется наша каждодневная жизнь, умение формировать свое будущее, воспитывать молодежь", - отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский.

Основная идея юбилейного проекта - представить творческие амплуа преподавателей и сотрудников академии, которые вдохновляют на новые открытия, прививают молодым авторам любовь к искусству.

"Уже 75 лет живет Академия искусств, у нее впереди большое будущее, но уже сейчас можно подводить определенные итоги: сколько сделано, сколько выпускников было, сколько произведений создано в качестве дипломов. И сколько людей, которые когда-то молодыми учились в академии, а теперь - состоявшиеся и известные во всем мире художники. Я думаю, что это лучший показатель для БГАИ. Сегодняшняя выставка очень разносторонняя, что говорит о том, что наше искусство не имеет какого-то единственного течения. Оно по-настоящему сводобно", - подчеркнула первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Экспозиция проекта "Каноны творчасці" представлена широким диапазоном традиционных и современных видов, жанров и направлений художественного, декоративно-прикладного и фотоискусства. На выставке будут произведения таких творцов, как Владимир Товстик, Владимир Зинкевич, Владимир Слободчиков, Виктор Барабанцев, Михаил Борозна, Константин Костюченко, Валерий Слаук, Юрий Хилько, Владимир Масленников, Всеволод Свентоховский, Александра Дятлова, Анна Кононова, Михаил Шиков, Иван Конон, Лев Толбузин, Елизавета Пастушенко, Ольга Мельник-Малахова, Алеся Скоробогатая, Антон Вырво и др.

Посетить экспозицию можно до 20 июня. Организаторы проекта - Министерство культуры, Минский горисполком, Музей истории города Минска и Белорусская государственная академия искусств.

БГАИ - престижный вуз страны, ведущее учреждение национального образования в сфере профессионального искусства - театрального, декоративно-прикладного, телевизионного, кинематографического, дизайнерского. У академии богатые история и традиции, сформированные педагогические приемы. Свою летопись учреждение начало в послевоенное время, когда в 1945 году был основан Белорусский государственный театральный институт. В 1953 году он переименован в Белорусский государственный театрально-художественный институт, который в 1991 году реорганизовали в Белорусскую академию искусств. Современное название присвоено в 2001 году.-0-

Фото Оксаны Манчук