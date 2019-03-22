Академия танца Эйфмана проведет просмотр талантливых детей в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия танца Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга ищет юных талантливых танцоров в Беларуси, чтобы предоставить им возможность получить профессиональную хореографическую подготовку. Предварительный просмотр детей состоится 26 марта во Дворце культуры Минского автомобильного завода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Представители отборочной комиссии академии оценят пропорции фигуры и физические данные ребенка, подскажут, как успешно пройти вступительные испытания на экзаменах в хореографическое училище.

Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Его учащиеся выступают на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга. Профессиональное мастерство воспитанников также видели зрители Китая, Австрии и Латвии. Выпускники академии получают диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель". Уникальность обучения здесь заключается в интеграции традиций преподавания классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии.

В здании академии, построенном в 2013 году, располагаются 14 балетных залов, медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, интернат для иногородних детей. Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно. Всего в учреждении занимаются 315 человек, из которых 190 приехали из разных регионов России, шесть - из стран СНГ.

"Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребенка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому искусству. Академии они дают возможность выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю балета. Мы давно хотели приехать в Минск. Академию танца с Беларусью связывают давние культурные и дружеские связи. Спектакли пользуются неизменным успехом у жителей Минска, куда труппа регулярно приезжает с гастролями. Многие ведущие солисты родились и учились в Беларуси. В академии танца уже обучаются два представителя республики. Надеемся, что в будущем они смогут прославлять страну на лучших сценах мира", - отметила заведующая отделением по набору академии Ирина Астапенкова. Она добавила, что почетным гостем академии в феврале текущего года стал художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев.

Начнется просмотр в 10.00. На мероприятие приглашаются дети 6-11 лет. Записаться на встречу можно на сайте академии.-0-