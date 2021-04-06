Александр Храмой назначен директором Национального исторического музея Республики Беларусь

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Национального исторического музея Беларуси назначен Александр Храмой. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Национальный исторический музей сегодня является одним из ведущих учреждений культуры страны. Это научно-методический центр исторического профиля и один из главных образовательных, идеологических и воспитательных центров. Через экспозиции музея, музейно-педагогическую деятельность и выставочные мероприятия пропагандируется многовековая история Беларуси, ее богатое многонациональное культурное наследие. У музея есть большие перспективы. На государственном уровне сегодня рассматривается вопрос размещения постоянной экспозиции музея в специально оборудованном здании, а фондовые коллекции музея - в современном депозитарии", - отметил министр культуры Анатолий Маркевич.

Министр отметил, что во главе музея сегодня должен быть человек, который является авторитетным руководителем, имеет принципиальную точку зрения, умеет аргументированно отстаивать свою позицию, анализирует день сегодняшний и четко видит перспективы дня завтрашнего. "Эти качества органично сочетаются в Александре Храмом, который 6 лет работал в музее в должности заместителя директора и знает все тонкости музейной и хозяйственной деятельности", - подчеркнул он.

"Кроме того, необходимо более эффективно организовывать работу филиалов музея, укреплять материально-техническую базу, применять новые формы работы на практике. В декабре 2021 года Национальный исторический музей будет отмечать свой 65-летний юбилей. И вполне логично, если к этому моменту будет реализован большой выставочный проект, который продемонстрирует его достижения за последнее время", - обратил внимание Анатолий Маркевич.

Александр Храмой родился в 1976 году, получил высшее образование в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка по специальности "история и социально-политические дисциплины". Там же в 2001 году окончил аспирантуру по специальности "отечественная история", а в 2018 году получил диплом Академии управления при Президенте Беларуси по специальности "инновационный менеджмент". Начинал свой трудовой путь с Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", работая ученым секретарем с 2011 по 2013 год, в 2013-2019 годах был заведующим экспозиционно-выставочным отделом, заместителем директора Национального исторического музея. С 2019 года по нынешнее время занимал должность директора Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.-0-