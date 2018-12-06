Американская премьера фильма "Хрусталь" состоится сразу на двух кинофестивалях

6 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Фильм Дарьи Жук "Хрусталь", выдвинутый от Беларуси на премию "Оскар", в конце января 2019 года будет участвовать в программе сразу двух американских кинофестивалей. Об этом режиссер сообщила в интервью ТАСС.

Как рассказала Дарья Жук, американская премьера состоится одновременно на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре и на фестивале Slamdance в Парк-Сити.

Фильм "Хрусталь" вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Шорт-лист претендентов будет объявлен 22 января 2019 года, а 24 февраля в Голливуде состоится 91-я церемония вручения "Оскара". Рассуждая о том, какая картина может побороться за "Оскар", Дарья Жук отметила, что фильм должен быть, с одной стороны, доступным, с другой - необычным, важно соблюсти баланс. В частности, она выделила картины "Холодная война" Павла Павликовского, "Рома" Альфонсо Куарона.

Действие белорусского фильма "Хрусталь" разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

По словам режиссера, она хотела представить конфликт в обществе, оголить неприятные моменты, что необходимо для любого драматического произведения. Ее задачей было показать "перелом в обществе, и верх, и низ, и юмор, и боль, и радость, и горе".

Съемки фильма "Хрусталь" проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания "Демарш-фильм", Национальная киностудия "Беларусьфильм", компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры. Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. В сентябре картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.

На вопрос о своих будущих кинопроектах режиссер конкретный ответ не дала. "Мне очень интересно продолжать исследовать женский мир, - сказала она. - Мужская смелость на экране немножко приелась, я на этом выросла, хочется чего-то нового. Скорее всего, это снова будет копродукция, возможно, России и Беларуси вместе с европейскими странами. Универсальная тема. Думаю, это будет история о реальном герое, как и в фильме "Хрусталь".

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет уехала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм "Настоящая американка", принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2015".-0-