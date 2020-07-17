Ангелина Ломако на детском конкурсе "Славянского базара" выступит под номерами 5 и 13

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Порядок выступления участников международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" определили сегодня в фестивальном Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Завтра право выступить первой выпало представительнице Италии Иларии Нгиелиу (сценический псевдоним Yla). Последней выйдет на сцену участница из Хорватии Лорена Влашич. Белорусской конкурсантке Ангелине Ломако достались номера 5 (в первой конкурсной части) и 13 (во второй). То, что в этом году выступления пройдут в один день с разницей в несколько часов, ее не пугает. "Я готова достойно представить нашу страну. Для меня неважно, какой будет номер. В моем исполнении прозвучит песня на белорусском языке "Вольная", вторая композиция "Зарождение" будет на фарерском языке", - отметила конкурсантка.

Кроме музыки Ангелина занимается художественной гимнастикой и увлекается рисованием. "Я уже выступала на витебских сценах. Когда приезжаю в Витебск, мне так легко становится, чувствую поддержку", - добавила она.

В состав жюри вошли именитые гости из Украины, Казахстана, России, Молдовы, Литвы и Болгарии. Возглавил жюри детского конкурса белорусский певец Александр Солодуха. По словам судей, сам факт победы в национальных конкурсах и приезд на фестиваль в Витебск - уже большое достижение для ребят.

В нынешнем году в детском конкурсе "Славянского базара" выступят представители 17 стран. Это Нарек Маркосян (Армения), Ангелина Ломако (Беларусь), Елена Кесич (Босния и Герцеговина), Yla (Италия), Жасмин Тлеумбетова (Казахстан), Rada (Канада), Даниэль Ширманис (Латвия). В Витебск также приехали Криступас Кэрулис (Литва), Богдана-Бьянка Вистерничану (Молдова), Владимир Серков (Россия), Ника Пурич (Сербия), Aylin (Турция), Анастасия Мартынюк (Украина), Сергей Ребитва (Финляндия), Кристина Селиад (Франция), Лорена Влашич (Хорватия) и Лейла (Эстония). Конкурс пройдет 18 июля в двух частях. В первой ребятам нужно будет выступить с песней композитора страны на родном языке, во второй - с композицией на выбор.-0-