Анималистика о человеке: в Минске открылась выставка Андрея Ревякова и Алены Кошеленко

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Узаемадзеянне" минских художников Андрея Ревякова и Алены Кошеленко открылась сегодня в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаете, о чем бы ни была выставка, в каком бы жанре ни выступали художники, все равно абсолютно все искусство - о человеке. Без аллегорий, метафор не обошлось и здесь. И вот эти портреты животных Андрея Ревякова и Алены Кошеленко - это, безусловно, портреты людей: наши черты, качества, взаимоотношения", - отметила искусствовед Лариса Финкельштейн.

Андрей Ревяков

В экспозиции выставки представлено свыше 40 произведений, сделанных в разные годы в жанре анималистики. Общая тема связи человека с природой объединила творчество современных белорусских художников. Эта тема близка им обоим и обусловлена интересом к живой природе, а больше всего к миру фауны. Творцы стремятся эстетически показать в своих картинах взаимоотношения человека и животного.

По словам искусствоведа, данная экспозиция интересна именно тем, что проводятся параллели между животным и человеком. "А сам человек как предмет искусства всегда интересен и бесконечен. Сколько бы художники ни сделали работ, они будут вызывать интерес тем, что они открывают в самих зрителях что-то новое, какой-то новый взгляд на себя, других, мир", - уверена Лариса Финкельштейн.

Елена Кошеленко

"Приятно, что сегодня на открытии так много посетителей. Я признательна всем, кто любит искусство, не забывает галерею произведений Щемелева, любит наших современных художников. Тема природы и человека всегда затрагивает все струны души - она раскрывается, когда мы смотрим на такие работы. Поэтому такие выставки помогают открыть что-то в себе каждому посетителю", - подчеркнула главный специалист управления культуры Мингорисполкома Марина Ясюк.

Для искусства Андрея Ревякова и Алены Кошеленко характерны эстетическая составляющая, выразительность изображений, высокое владение красочными и графическими техниками, реалистичная манера исполнения, колористическая и стилистическая гармония. Художники обладают отличным чувством юмора и гротеска, которыми пользуются при создании своих картин. Авторский мир мастеров очень разнообразен и неоднозначен, выразителен и полон парадоксов.

"Перед нами сложившиеся творческие личности, которых мы хорошо знаем. Однако как большие художники они всегда удивляют, преподносят нам такие прекрасные сюрпризы, открывают новые грани творчества. В этих позитивных, близких любому человеку образах каждый видит нечто знакомое, над чем можно подумать и порассуждать - это аллегории, какие-то мифологические темы, метафоры", - добавила директор Музея истории города Минска Галина Ладисова.

Андрей Ревяков родился в 1967 году в Могилеве. В 1993 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (Белорусская государственная академия искусств). С 2013 года является членом Белорусского союза художников (секция живописи). Участвует в различных коллективных республиканских и международных выставках. Работает преимущественно в жанре станковой живописи. Произведения художника находятся в личных коллекциях в России, Польше, Франции, Канаде, Германии.

Елена Кошеленко родилась в 1969 году в Бресте. В 1996 году окончила Белорусский государственный лингвистический университет. Училась в Белорусском государственном театрально-художественном институте (графика). Участница республиканских и международных выставок. Работает в жанрах живописи, графики и авторской игрушки. Произведения художника находятся в личных коллекциях в России, Германии, Эстонии, США, Бельгии, Украине.-0-

Фото Оксаны Манчук