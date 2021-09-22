Арт-галерею и магазин художественных промыслов откроют в Раковском предместье

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-галерею, магазин художественных промыслов и кафе откроют на территории столичного Раковского предместья в 2022 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор КУП "Мінская спадчына" Александр Кохан.

"Застройка Раковского предместья продолжается. Из 15 зданий, запланированных к возведению или реконструкции в данном месте, по семи ведутся строительные работы. С октября приступим еще к одному. Три объекта уже введены в эксплуатацию. До конца текущего года планируется сдать еще два здания, а на 2022 год запланирован ввод шести объектов, - рассказал Александр Кохан. - Проект застройки предместья предполагает насыщение бывшей производственной зоны различными образовательными и развлекательными местами. Так, в двух введенных в эксплуатацию зданиях бывшего главного корпуса хлебозавода №1 функционирует пекарня с демонстрационной выпечкой и пироговая, что позволило сохранить преемственность использования объекта. Минчане также уже успели воспользоваться услугами образовательного центра. В 2022 году их ждет открытие арт-галереи, магазина художественных промыслов, а также уютного кафе".

В Раковском предместье также планируют открыть джаз-клуб и торгово-ремесленный пассаж с возможностью реализации работ белорусских мастеров, проведением мастер-классов по гончарному делу, ткачеству. По мере ввода объектов в эксплуатацию здесь также начнут функционировать медицинские центры, мини-гостиницы, объекты по обслуживанию населения, фитнес-центр.

В настоящее время в Раковском предместье, где ранее располагалась производственная зона хлебозавода №1, ведется полномасштабное строительство квартала малоэтажной застройки. Планируется, что место сосредоточит культурную и общественную жизнь столицы, станет одним из центральных для отдыха столичных жителей и туристов. Завершить его застройку должны до конца 2023 года.-0-