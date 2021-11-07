Арт-гостиная Минска приглашает увидеть живопись и графику на темы природы и человека

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и графики "Мембрана" откроется 10 ноября в арт-гостиной "Высокае мѣста", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представят более 50 произведений четырех художников одного поколения. Среди них - Андрей Карпенков, Мария Карпенкова, Дмитрий Черемных, Оксана Чутцева. Живописцы в своих работах отражают образ вселенной, природы, человека и его эмоционального состояния.

"Экспозиция представляет рассуждения художников о сущности человека и окружающем его пространстве. Понятие "мембрана", которое вдохновило авторов на эту выставку, имеет несколько значений. Из биологии известно, что она представляет защитный элемент от негативных факторов. Именно с такой позиции в этих художественных произведениях рассматривается человек, который выстраивает свою оптику для понимания вселенной и своей аутентичности.

Вторая особенность мембраны заключается в том, что она создает границы, окутывая определенный фрагмент материала и затем формируя оболочку. С этого ракурса в художественных произведениях и природа, и город являются той средой, которая взаимодействует с человеком на разных уровнях, но имеет автономность и некие границы", - рассказали организаторы выставки.

В учреждении отметили некоторые особенности приемов и техник каждого из художников, чьи работы будут представлены в гостиной. Так, Андрей Карпенков пишет картины небольшими сериями. В них он отражает эмоции человека, его отношения с миром. Один из любимых технических приемов художника - нанесение краски при помощи дриппинга. По словам организаторов, этот прием разлива краски на полотно помогает отразить психологическое состояние автора в момент творческого озарения.

"Работы Марии Карпенковой построены на принципах интуиции и экспрессионизма. Контрастное соединение лиричности и смелой пластики, тонкие колористические сочетания и стремление к лаконичной композиции формируют драматургию живописи автора", - поделились в музее.

Организаторы также акцентировали внимание на работах Дмитрия Черемных. "В каждой картине мастер выстраивает сложную колористическую симфонию. Хоть его краски приглушенные, они очень чувственные, - добавили они. - В зависимости от художественной задумки, автор регулирует степень реалистичности в своих работах, которые колеблются от абстракции до сецессийной утонченности".

Еще одна художница Оксана Чутцева работает с мифологическим материалом. В ее графических картинах отражены истории мировой и авторской мифологии. "Чрезвычайно выразительная, нервная линия, соединяющая в себе все изобразительные функции, формирует очертания, передает чувства героев и автора, притягивает зрителя в плен пространства графики", - заключили в учреждении.

Выставка будет работать до 5 декабря.-0-