Аутентичный обряд встречи весны проведут в Ельском районе

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обрядовый праздник встречи весны "Сороки" проведут 23 марта в агрогородке Валавск Ельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Валавском центре народных традиций.

К празднику "Сороки" выпекаются птички из теста. Это символические жаворонки, которым и отводится главная роль обряда - позвать весну. Обрядовое действо воссоздают и наполняют самобытной атмосферой артисты народного фольклорного коллектива "Валошкі". В их исполнении звучат песни-веснянки, заклички. "Обряд сопровождается хороводами, традиционными народными играми и забавами. Участники высоко подбрасывают испеченных из теста жаворонков, прыгают на досках и катают по полю колесо - чтобы год был урожайным, земля плодородной и щедрой", - рассказали организаторы. Не обходится праздник и без игры в ручеек, которая также сопровождается тематическими песнями.

По поверью, если сделать все верно и с душой, то весна не замедлит появиться. А мир наполнится светлыми духами, которые обязательно проложат ей дорогу, чтобы она спокойно могла вступить в свои законные права.

Традиция исконно местная, характерна для этого полесского уголка. Ее история насчитывает не одно столетие. Возродили обряд в 1990-х. Воссоздать картину помогли воспоминания местных старожилов.

Традиционно праздник собирает в Валавске не только местных жителей, но и гостей из района и области. Интерактивный формат позволяет присоединиться к действу каждому, кто хочет прикоснуться к самобытной истории края.

Большая часть участников обряда - дети и молодежь. В этом главная цель - обеспечить преемственность поколений и передать духовные ценности, считают организаторы.

Ежегодно организаторами красочного и массового действа выступают Валавский центр народных традиций, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома, Ельский районный центр организации культурного досуга населения и методической работы.-0-