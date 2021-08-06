"Авантюры Прантиша Вырвича", "Город мастеров", "Иллюзии" - "Беларусьфильм" рассказал о новых проектах

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша рассказал сегодня журналистам, какие премьеры увидит зритель в ближайшее время, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году киностудия вошла в более активную фазу работы. Уже состоялась премьера первого белорусского анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба", съемки которого длились более четырех лет. "Приключенческая история об извечной борьбе добра и зла, силе мечты, о том, как важно на пути к благородной цели не поддаваться обманам и соблазнам. Фильм уже вышел в отечественных кинотеатрах, сейчас ведутся переговоры о прокате в других странах", - рассказал Юрий Игруша.

"К осени готовится к выходу в прокат историко-приключенческий фильм на белорусском и русском языках "Авантюры Прантиша Вырвича". Заканчивается работа над премьерой "Следы апостолов - 2". Это проект, к которому проявляют интерес зарубежные каналы, в частности из России и Украины. Осенью на телеканале СТВ выйдет долгожданный молодежный ситком "Иллюзии". Идут также съемки серийного фильма "Пламя под пеплом". События в нем разворачиваются сразу в двух временных периодах: современности и в 1945-м. Фильм рассказывает о группе разминеров. Заканчивается работа над детективом "В поисках ангела", - добавил специалист центра.

Что касается золотого фонда белорусского кино, то ведется работа по оцифровке фильмов с архивных кинопленок. Как отмечается, раньше для их восстановления не было технической возможности. "Недавно в кинотеатрах прошел показ отреставрированного фильма "Константин Заслонов". Совсем скоро выйдет сказка "Город мастеров", - обратил внимание Юрий Игруша. - Реставрационное направление серьезно обогащает фонд кино, позволяет сохранить его в хорошем качестве и донести до зрителя. Есть фильмы, которые уже давно не выходили на экраны. Это придает им вторую жизнь".

Помимо этого, активно развивается YouTube-канал "Беларусьфильма". Недавно он получил серебряную кнопку. К слову, по мере оцифровки на канал добавляются фильмы после реставрации.

Юрий Игруша напомнил о фильме "263 ночи". Это международный проект Беларуси, России и Израиля, основанный на реальной истории группы из 26 евреев, которые пытались выжить в вырытом ими погребе в страшные годы фашистской оккупации и создания гетто. Фильм повествует о 263 ночах в подземелье, без возможности выбраться наружу, с риском каждый день быть обнаруженными и уничтоженными.-0-