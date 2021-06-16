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Культура
16 июня 2021, 18:08

Ажурное ткачество, маляванка и лоскутная живопись: "ТекСтильный букет" открылся в НЦСИ

Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств сегодня стартовал ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства "ТекСтильный букет", передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль проходит уже третий год, и НЦСИ традиционно выступает одним из его организаторов. Идея фестиваля в том, чтобы на одном культурном мероприятии объединить профессиональных мастеров и любителей текстильного искусства. И в Беларуси, и за рубежом существуют другие подобные выставки, но они, как правило, - формат для профессионалов. В последние годы во всем мире заметен всплеск интереса к работе с текстилем в разных техниках, причем к нему обращаются не только женщины старшего поколения, но и молодежь. Текстиль сам по себе предполагает бесчисленные вариации работы с формой, материалом. Каждый год появляются все новые экспериментальные техники", - рассказала заместитель директора по творческой работе НЦСИ искусствовед Олеся Иноземцева.

Первый текстильный фестиваль прошел в 2019 году и задумывался как белорусско-российский. "Но уже тогда к нам обращались мастерицы из других стран. И мы сделали его абсолютно открытым. В этом году, к примеру, участвуют около 60 художников из Беларуси, России, Украины и Латвии", - рассказала замдиректора.

Темой третьего текстильного фестиваля стали космос, вселенная. Это посвящение первому полету Юрия Гагарина в космос 60 лет назад. Мастера представили работы, созданные в самых разных техниках художественного текстиля, - ткачество, расписные ковры, пэчворк, войлоковаляние, батик, набойка. Посетители могут увидеть работы известных белорусских художниц Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой, Ольги Редникиной, Натальи Лисовской, Людмилы Петруль из фондов Национального центра современных искусств. "Экспозиция очень разноплановая, работы сделаны, наверное, из всех материалов, которые только можно себе вообразить. Представлены и многие техники: от сугубо традиционных технологий, например ажурное ткачество или маляванка, до экспериментальных ", - подчеркнула Олеся Иноземцева.

На форуме также будет представлен проект "России женская душа" российской творческой группы "Лоскутные живописцы". Мастерицы из разных городов России и Латвии создали в технике лоскутной живописи образы русских женщин по мотивам работ художника Андрея Симакова "Русский календарь". Образы выполнены в технике лоскутной живописи с использованием других техник лоскутного шитья. Они реалистично передали настроение, время года, душевную красоту и получили высокую оценку Андрея Симакова.

Уникальную традиционную технологию ажурного ткачества "кисея" Городокского района возрождает Марина Гущо. В 2013 году техника была внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси. Отдельный зал фестиваля отведен для презентации уникального вида народного творчества белорусов - расписных ковров (маляванок). Источниками сюжетов и образов для маляванок стали белорусские легенды и мифология.

На фестивале зрители также познакомятся с кураторским проектом "Космос" Христины Высоцкой. "Экспозиция представляет работы студентов и выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств. Это сплошной эксперимент: посетители увидят в арт-объектах войлок, ткань, синтетические переплетения, сталь. Сейчас понятие "текстиль" расширяется, к текстильному искусству относится любой арт-объект, который включает переплетение", - добавила замдиректора.

"Кроме экспозиции, фестиваль предусматривает широкую программу, в первую очередь мастер-классы. Мастерицы, которые сюда приезжают, хотят не только себя показать, но и на других посмотреть, обменяться опытом, советами, может даже тайнами или ноу-хау в своем деле. Марина Гуща, к примеру, привезла станок, на котором делает ажурные рушники, и завтра продемонстрирует этот процесс", - обратила внимание Олеся Иноземцева.

Организуют фестиваль НЦСИ, минский квилт-клуб лоскутного шитья "Валошкі" и туроператор "Культурные приключения". С программой можно ознакомиться на сайте НЦСИ.-0-

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