Бегомльский музей народной славы стал лучшим в Витебской области по итогам 2021 года

18 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Лучшим среди музейных учреждений Витебской области по итогам деятельности за 2021 год был признан Бегомльский музей народной славы Докшицкого района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Докшицком райисполкоме.

Восемь сотрудников учреждения культуры смогли вывести музей в лидеры года в области благодаря краеведческой, научно-исследовательской, просветительской работе, а также множеству мероприятий, в числе которых немаловажное место занимает патриотические и воспитательные.

"Постоянная экспозиция музея, расположенная в восьми выставочных залах, рассказывает об истории докшицкого края - от первых поселений и сохранившихся предметов обихода до современности. Целый зал занимает партизанский уголок: здесь можно увидеть фотографии, документы, макеты оружия, предметы партизанского быта. На диораме изображен подвиг отважных медсестер во время карательной операции "Корморан", которую проводили фашисты против народных мстителей Борисовско-Бегомльской партизанской зоны", - рассказала директор музея Ольга Таляренок.

Сегодня школьники, взрослые и гости района не могут остаться равнодушными, посещая филиал музея - мемориальный комплекс "Шуневка", возведенный на месте уничтоженной фашистами мирной деревни. Интерактивный спектакль, который проводят на этом месте работники культуры, окунает посетителей комплекса в мирную жизнь простой деревушки. Как жили селяне, не подозревая о нависшей над ними беде, как мужчины уходили на фронт, как немцы сгоняли деревенских жителей в один сарай, чтобы сжечь заживо... Театрализованная постановка словно вовлекает туристов, смотрящих на происходящее изнутри, в ту ужасную трагедию, и остается в памяти каждого - от мала до велика, кто хоть раз побывал на ней.

Как отметила Ольга Таляренок, в прошлом году сотрудники музея провели 134 экскурсии, а число посетителей учреждения культуры и его филиала составило более 7,1 тыс. человек.-0-