14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире дни рождения известных белорусских режиссеров художественных и документальных фильмов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Режиссерская неделя" начнется 19 октября в 18.25 с показа программы "Камертон", посвященной дню рождения кинорежиссера-документалиста Галины Адамович, а 22 октября в 13.30 и 21.40 в память о народном артисте БССР Игоре Добролюбове будет показана одна из его работ - военная киноповесть "Иван Макарович".

Также 22 октября знаменитому режиссеру-документалисту национального телевидения Валерию Жигалко исполнится 80 лет. Канал "Беларусь 3" предлагает зрителям несколько работ мастера - "Им не было и шестнадцати" в 14.55 и "Мальчишки-мальчишки" в 17.55.

25 октября, накануне дня рождения режиссера и сценариста, народного артиста БССР и СССР Виктора Турова, в 11.45 будет показана его драма "Воскресная ночь", а также биографический документальный фильм Белтелерадиокомпании "Мастер. Режиссер Виктор Туров" в 13.25.

Кроме того, 20 и 21 октября по случаю 75-летия актера, кинорежиссера, народного артиста России Никиты Михалкова в программе "Беларусь 3" будет показан четырехсерийный фильм "Статский советник" с юбиляром в главной роли.-0-