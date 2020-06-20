"Беларусь 3" подготовил тематический эфир о деятелях советской и белорусской культуры

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особенностью эфира на телеканале "Беларусь 3" с 22 по 28 июня станет тематический показ проектов собственного производства по случаю дней рождения и юбилеев выдающихся деятелей советской и белорусской культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В своей авторской программе "Суразмоўцы" писатель Наум Гальперович проведет интервью с талантливой поэтессой и переводчицей Татьяной Сивец (23 июня в 20.00), а также пообщается с ученым-языковедом, автором методических пособий для вузов, известным для журфаковцев профессором Виктором Ивченковым (27 июня в 20.00).

С середины недели проект "Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака" расскажет о том, как живут и о чем мечтают современные мастера. Героем выпуска, который зрители увидят 24 июня, станет народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Владимир Толстик. Уже более 45 лет он пишет события и людей, которые стали историей. 25 июня серия проекта будет посвящена скульптору, графику, представителю знаменитой творческой династии Александру Шаппо, одна из главных черт которого - стремление к свободе самовыражения. А 26 июня зрители познакомятся с мастером гобелена Галиной Кривоблоцкой. Все фильмы-портреты выйдут в эфир в 23.35.

27 июня проект "Камертон" (начало в 18.05) раскроет детали судьбы и творческих путей актера театра и кино Павла Харланчука-Южакова, а в 22:35 - народного артиста Беларуси Константина Кузнецова. Кроме этого, социокультурный телеканал медиахолдинга вспомнит и тех мастеров, которых уже нет среди нас, но произведения их живут. Так, 24 июня в 9.55 зрителей ждут "Запіскі на палях" о Кузьме Черном по случаю 120-летия со дня его рождения, а 25 июня в это же время - о Петрусе Бровке, страна отмечает 115 лет со дня рождения народного поэта Беларуси.-0-