ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 9 сентября 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:49 Инфляция в Венесуэле с начала года увеличилась на 1 000% В мире
23:10 Волейболисты "Строителя" с поражения начали выступление на турнире памяти Льва Чайлытко Спорт
22:50 ФОТОФАКТ: Премьера балета "Пер Гюнт" прошла на сцене Большого театра Беларуси Культура
22:35 Хоккеисты московского "Динамо" проиграли "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ Спорт
22:26 "Беларусь 3" познакомит зрителей с представителями творческой интеллигенции страны Культура
22:22 Гайдукевич: нужно увести людей с улиц и вернуть в нормальный политический процесс Общество
22:03 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли казанскому "Ак Барсу" в матче домашней серии чемпионата КХЛ Спорт
21:52 "Мешков Брест" разгромил гандболистов "Витязя" в чемпионате Беларуси Спорт
21:46 Удачная конституционная реформа сделает белорусское государство более устойчивым - политолог Политика
21:38 В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея В мире
21:33 Боровик: надеюсь, последовательность и сплоченность белорусов позволят преодолеть текущий кризис Общество
21:13 Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте В мире
21:02 Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября В мире
20:46 Минэнерго США повысило прогноз цены нефти до $41,9 В мире
20:38 МОК по-прежнему нацелен провести в 2021 году Игры в Токио Спорт
20:34 Комплекс работ на авиатерминале в Орше планируют завершить к 7 ноября Экономика
20:23 Белорусские волейболисты уступили соперникам из Польши на юниорском ЧЕ в Италии Спорт
20:09 Футболистки "Динамо-БГУФК" забили 15 мячей в ворота "Днепра" Спорт
20:05 Более Br10 млн инвестировано в развитие ОАО "Техника связи" за 1,5 года Общество
19:43 Карпенко: в вузе надо получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции Общество
19:37 Организаторы Олимпиады-2024 в Париже планируют сэкономить около 400 млн евро Спорт
19:26 Вопросы обучения иностранных граждан обсудят на международном онлайн-семинаре Общество
19:13 Мозырский НПЗ планирует в сентябре переработать не менее 1 млн т нефти Экономика
18:53 Турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко стартовал в Минске Спорт
18:49 Все факты участия детей в незаконных акциях получат правовую оценку - Петришенко Общество
18:28 Генсек ООН: концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня В мире
18:25 Белорусские компании презентовали в Китае свой потенциал в логистических услугах Экономика
18:24 Вынесенный матч КХЛ состоится в Иерусалиме 10 декабря Спорт
18:20 Ловить рыбу запретили на участках Немана и Гродненского водохранилища в марте-мае и октябре-декабре Регионы
18:13 ВОЗ приветствовала решение AstraZeneca приостановить испытания вакцины от коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Культура
09 сентября 2020, 22:26

"Беларусь 3" познакомит зрителей с представителями творческой интеллигенции страны

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" откроет 13 сентября новый проект собственного производства "Кадры жыцця" - цикл интервью с известными представителями творческой интеллигенции страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Кадры жыцця" предлагают зрителям обновленный формат знакомой программы "Майстры і куміры" - в оригинальном студийном кинозале с новыми декорациями. Через архивные видеоматериалы и, пожалуй, самые ценные фонды живых человеческих воспоминаний приглашенных гостей съемочная группа "Беларусь 3" вместе с ведущими проекта попробует понаблюдать за судьбами творцов в социокультурном контексте истории страны и найти точки взаимного влияния.

"Через истории наших героев - людей знаковых и интересных - мы записываем своеобразную культурную биографию нашей республики, - говорит руководитель и соведущий проекта "Кадры жыцця" Сергей Катьер. - Рассказы наших мастеров уникальны. И мне всегда интересно, как моя личная судьба пересекается с судьбами творческих людей".

В премьерном выпуске программы, который выйдет на "Беларусь 3" 13 сентября в 19.25, зрителей ждет встреча с кинорежиссером, сценаристом, поэтессой Еленой Туровой. Она поделится воспоминаниями о детстве и знаменитых родителях, о первых шагах на Национальной киностудии "Беларусьфильм", расскажет малоизвестные факты о своих режиссерских работах. Визуальным сопровождением разговора станет показ архивных видеоматериалов из фонда Белтелерадиокомпании.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
культура
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
ФОТОФАКТ: Премьера балета "Пер Гюнт" прошла на сцене Большого театра Беларуси
Фото из архива Белгосфилармония отметит 225-летие Михала Огинского презентацией альбома и концертом
Фото из архива Музей истории театральной и музыкальной культуры познакомит со сценографией Бориса Герлована
Фото из архива Брестский театр драмы готовит в новом сезоне две премьеры
Гомельский молодежный театр откроет новый сезон 11 сентября спектаклем "Дядя Ваня"
Фото из архива Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате
Главное
Во время принятия кадрового решения Александр Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси
Лукашенко: спокойствие и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95%
В Minsk World – новые дома, цена от 2500 рублей, курс ниже банковского и скидки до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: сейчас все предприятия в Беларуси работают, ни один завод из-за забастовок не остановился
Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией
Программа по развитию Оршанского района в целом выполняется - Головченко
Карпенко: в вузе надо получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции
Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС
СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак
Минюст: фонды в поддержку участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны
Лето 2020 года в Беларуси было теплее обычного - Белгидромет
Суслов: не хотелось бы, чтобы в Беларуси повторился сценарий Украины
В Беларуси выздоровели и выписаны 71 999 пациентов с COVID-19
Топовые игры EGT Interactive теперь в онлайн-казино Parimatch
В Кремле назвали чушью слухи о слиянии Беларуси и РФ
МВД: очередной "интернет-герой" из Минска стал фигурантом уголовного дела
Андрейченко: недопустимо, чтобы судьба Беларуси становилась заложником чьих-то амбиций
Участие детей во взрослых политических играх недопустимо - член нацкомиссии по правам ребенка
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.