"Беларусь 3" познакомит зрителей с представителями творческой интеллигенции страны

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" откроет 13 сентября новый проект собственного производства "Кадры жыцця" - цикл интервью с известными представителями творческой интеллигенции страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Кадры жыцця" предлагают зрителям обновленный формат знакомой программы "Майстры і куміры" - в оригинальном студийном кинозале с новыми декорациями. Через архивные видеоматериалы и, пожалуй, самые ценные фонды живых человеческих воспоминаний приглашенных гостей съемочная группа "Беларусь 3" вместе с ведущими проекта попробует понаблюдать за судьбами творцов в социокультурном контексте истории страны и найти точки взаимного влияния.

"Через истории наших героев - людей знаковых и интересных - мы записываем своеобразную культурную биографию нашей республики, - говорит руководитель и соведущий проекта "Кадры жыцця" Сергей Катьер. - Рассказы наших мастеров уникальны. И мне всегда интересно, как моя личная судьба пересекается с судьбами творческих людей".

В премьерном выпуске программы, который выйдет на "Беларусь 3" 13 сентября в 19.25, зрителей ждет встреча с кинорежиссером, сценаристом, поэтессой Еленой Туровой. Она поделится воспоминаниями о детстве и знаменитых родителях, о первых шагах на Национальной киностудии "Беларусьфильм", расскажет малоизвестные факты о своих режиссерских работах. Визуальным сопровождением разговора станет показ архивных видеоматериалов из фонда Белтелерадиокомпании.-0-