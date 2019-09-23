"Беларусь 3" проведет 100 дней вместе с Купаловским театром

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На телеканале "Беларусь 3" к юбилейному 100-му сезону Национального академического театра имени Янки Купалы будет выходить проект "Сто дзён з Купалаўскім". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Съемочная группа канала на протяжении сезона посетит многочисленные репетиции и читки, гримерки и производственные цеха, чтобы показать праздничные и повседневные стороны театральной жизни.
В новом проекте зрители увидят все то, что остается за пределами сцены, и тех, кто посвятил свою профессиональную жизнь театральному искусству. Съемочная группа зафиксирует знаковый сезон с таких ракурсов, которые не всегда доступны широкой аудитории, и создаст эффект присутствия в купаловской семье.
Интервью с актерами и руководителями, гастроли и премьеры, юбилейные программы и акции ждут зрителей в проекте "Сто дзён з Купалаўскім". Первый выпуск выйдет на "Беларусь 3" 29 сентября.-0-