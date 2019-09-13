Беларусь и Китай постоянно находят новые возможности культурного сотрудничества - Бондарь

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай постоянно находят новые возможности взаимовыгодного культурного сотрудничества, заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на третьем заседании комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
"За последние годы развитие белорусско-китайских отношений активизировалось во всех сферах. Несмотря на географическую отдаленность, наши государства постоянно находят новые возможности взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул Юрий Бондарь. - Так, в этом году почти 800 студентов из КНР будут получать образование в стенах Белорусского государственного университета культуры и искусств".
Министр культуры отметил, что важное значение для активизации белорусско-китайских отношений имеет развитие политического диалога на высшем уровне и дружеские отношения лидеров двух стран - Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя Китая Си Цзиньпина.
Юрий Бондарь напомнил, что прошли два совместных заседания комиссии: в октябре 2015 года в Минске и в мае 2017-го в Пекине. Важным шагом на пути развития двусторонних культурных связей стало подписание плана сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры и туризма КНР на 2019-2022 годы, которое состоялось в Пекине в ноябре 2018 года во время третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета.
"Сотрудничество между Беларусью и Китаем динамично развивается и включает в себя множество интереснейших и содержательных гуманитарных проектов", - резюмировал министр.
Четвертое заседание комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству состоится в Китае в 2021 году.-0-