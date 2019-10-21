Беларусь на молодежных Дельфийских играх стран СНГ представят 11 музыкантов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать юных музыкантов представят Беларусь на XIV молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Белорусской государственной академии музыки Нелли Мацаберидзе.

"В очередных Дельфийских играх примут участие студенты нашей академии и учащиеся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, - рассказала проректор. - В этом году игры во второй раз пройдут в форме чемпионата, в котором молодые музыканты будут соревноваться друг с другом не только в номинациях, но и в своих возрастных группах. Мы готовим пианистку Ольгу Макарову, скрипачку Анну Теран и солистку Альбину Тонких, а также двух учащихся гимназии-колледжа - скрипача Никона Мазоля и пианиста Кирилла Барташевича. Все ребята - воспитанники именитых преподавателей. Участникам игр нужно подготовить до семи выступлений. Они могут исполнить любое произведение продолжительностью до трех минут".

В состав белорусской сборной также войдут студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств и учащиеся Могилевского государственного музыкального колледжа имени Н.А. Римского-Корсакова, Могилевской гимназии-колледжа искусств и Минского музыкального колледжа имени Глинки. Кроме того, в открытой номинации нашу страну представит народный ансамбль танца "Белая Русь" из Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

XIV молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут с 22 по 26 ноября в Московской области. Планируется, что в шести номинациях (фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация) будут состязаться более 400 музыкантов в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны СНГ.

Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах конкурсантам предстоит соревноваться парами. В каждой из них по результатам выступлений определится победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый. В число жюри и гостей войдут более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.-0-