Беларусь представит национальную экспозицию на VIII Пекинской международной биеннале

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси 30 августа откроется на VIII Пекинской международной биеннале, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Национальный павильон представит 25 работ белорусских художников и скульпторов, выполненных в лучших традициях академической школы белорусского изобразительного искусства с опорой на аутентичные традиции народной культуры и с учетом новейших тенденций современного искусства. В экспозицию войдут произведения Адама Глобуса, Захара Кудина, творческого объединения "Декатека" (Вера Яговдик, Ольга Конева, Юлия Корзунова), Ольга Орсик, Андрей Осташов, Александр Шаппо, Илона Кособуко, Юрий Яковенко, Сергей Селецкий, Татьяна Радивилко, Сергей Гриневич. Среди экспонатов - живопись, ручная и тиражная графика, скульптура, ткачество.

Зрители смогут увидеть как широкую стилевую панораму, так и разные поколения белорусского искусства, сформировавшие свой художественный язык в разных условиях и исторических периодах. Присутствие уникальных авторских миров в одной экспозиции позволяет совершить путешествие в современное искусство Беларуси и понять, что основными темами являются гуманистические идеалы - красота, гармония, ценность человеческой жизни и вера в добро.

Организатором мероприятия, которое продлится по 23 сентября, выступила галерея ХО-gallery при поддержке Министерства культуры Беларуси.

Пекинская международная художественная биеннале является одним из крупнейших в мире культурных форумов и площадок по купле-продаже произведений искусства. В биеннале в этом году также примут участие США, Республика Корея, Новая Зеландия, страны - члены Шанхайской организации сотрудничества, Испания и государства Латинской Америки. Биеннале пройдет в Национальном художественном музее Китая в Пекине. Тема мероприятия - "Многообразный мир и единая судьба".-0-