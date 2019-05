Беларусь презентовала свой проект на 58-й Венецианской биеннале

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на 58-й Венецианской биеннале современного искусства представлена скульптурной мультимедийной композицией "Выход". Официальное открытие национального павильона состоялось 9 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Ольга Рыбчинская.

На презентации белорусского павильона присутствовали старший советник посольства Беларуси в Италии Ольга Долгополова, кураторы и художники из Германии, Италии, Литвы, Польши, США и других стран, у которых композиция "Выход" вызвала большой интерес. "Все присутствующие отметили целостность нашего проекта и считываемые смыслы, - сказала Ольга Рыбчинская. - Мы очень удачно расположились, у выхода с Арсенала и на полпути к садам Джардини, поэтому недостатка в посетителях не будет".

Проект "Выход" многомерен и работает в координатах времени, истории и современности. Его экспозиция создана на основе пространственного взаимодействия пяти мультимедийных объектов - скульптурных обезличенных фигур в человеческий рост, каждая из которых фиксирует определенное событие-состояние. "Все фигуры и предметы (телевизор, неоновая вывеска, лозунг, поднос со стаканами с молоком, упаковочные ящики) связаны и, взаимодействуя друг с другом, составляют единый модуль. Тотальная инсталляция объединяет элементы в единое целое и создает уникальную ауру сообщения, непрямого высказывания", - рассказала Ольга Рыбчинская.

Участию проекта "Выход" в Венецианской биеннале предшествовал республиканский конкурс на создание кураторской концепции павильона, на который было подано 18 заявок. Решением жюри для участия в форуме была выбрана именно концепция скульптора Константина Селиханова и арт-критика, историка искусства Ольги Рыбчинской. Их проект соответствовал девизу и теме нынешней биеннале - May you live in interesting times ("Чтобы ты жил в интересные времена"), отображающей новые оригинальные идеи современного искусства в Беларуси.

58-я Венецианская биеннале - один из наиболее известных мировых художественных форумов, посвященных современному искусству, пройдет с 11 мая по 24 ноября. Организаторами национального павильона выступили Министерство культуры, Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Беларуси в Италии.-0-

Фото предоставлены участниками. Фото Марии Дедюля