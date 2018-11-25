Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла первое место на ежегодном конкурсе национальных костюмов, который прошел в Пекине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
Второе место присуждено представителям Малайзии, третье - России. Белорусы продемонстрировали национальные традиции, танцевальное искусство и артистическое мастерство, чем завоевали любовь зрителей и высокие оценки жюри.
Мероприятие проводилось в Китае в восьмой раз. В прошлом году на аналогичном конкурсе белорусы стали вторыми.
Белорусско-китайские культурные связи активно развиваются наряду с другими направлениями двустороннего сотрудничества. В частности, страны обмениваются днями культуры, проводят выставки, организуют концерты, цель которых - ближе знакомить друг друга со своей культурой.-0-
Фото из Twitter-аккаунта Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирила Рудого
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