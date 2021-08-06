"Беларусьфильм" будет организатором предстоящего кинофестиваля "Лістапад"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" будет заниматься организацией XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Об этом сообщил сегодня журналистам ведущий специалист продюсерского центра киностудии Юрий Игруша, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важный момент, что в этом году Национальная киностудия "Беларусьфильм" по решению Министерства культуры будет заниматься организацией Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Фестиваль пройдет в 27-й раз. В прошлом году он не состоялся, - рассказал Юрий Игруша. - Мы с уважением относимся к предыдущей команде и не хотим потерять достигнутое. Тем не менее будут дополнительные креативные решения, новые имена, фильмы".

По его словам, организаторы "Лістапада" смотрят на предстоящее событие с оптимизмом. "Некоторые говорят, что фестиваль пропадает. Но нет, наоборот, он получил новую волну своего развития", - добавил ведущий специалист.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе.-0-