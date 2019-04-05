"Беларусьфильм" снимет полнометражную анимационную ленту по сценарию-победителю молодежного конкурса

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" снимет полнометражную анимационную ленту на основе сценария - победителя молодежного конкурса, объявленного киностудией. Реализацией проекта займется известный белорусский режиссер игрового и анимационного кино Елена Турова, сообщила БЕЛТА сотрудница отдела маркетинга, реализации и рекламы "Беларусьфильма" Екатерина Адерейко.

Конкурс на создание сценария полнометражного анимационного фильма проходил с 1 октября 2018 года по 31 января нынешнего. "Было прислано множество ярких, оригинальных работ на актуальные для современной молодежи темы: история, экология, школьная жизнь, любовь, дружба и другие. Однако жюри в составе известных кино- и литературоведов, драматургов, режиссеров выделило среди них три работы, авторов которых наградят 9 апреля", - отметила Екатерина Адерейко.

Главный приз получил сценарий "Песня Сирин" Сергея Рогатко. По сюжету, два школьника, Матвей и Димка, отправляются на природу, чтобы понаблюдать за редкими птицами. Но в лесу их ждет неожиданная встреча с диковинной птицей, которая похищает телефон одного из них. "Отправившись в погоню, мальчики знакомятся с девочкой по имени Кострома, брата которой похитила злая колдунья Паляндра. Чтобы вернуть свою потерю и помочь Костроме, ребята отправляются в Нижний мир, где живет славянский бог Велес. Выясняется, что угроза гораздо серьезнее, чем наказание от родителей за утраченный телефон, ведь если не вмешаться, Паляндра уничтожит Нижний, Верхний и Серединный миры. Мальчики в компании нового друга, волчонка Юху, отправляются в путешествие по мирам, чтобы предотвратить катастрофу", - рассказала Екатерина Адерейко.

Поощрительными призами жюри отметило сценарии "Пенаты" Алены Змитер и "Золотое яблоко" Станислава Соболевского. "Пенаты" рассказывают о постапокалиптическом мире, в котором взрослые внезапно теряют память и способность самостоятельно мыслить и действовать, оставшись на попечении группы детей. Им предстоит пройти множество испытаний, чтобы попытаться вернуть привычный мир. "Золотое яблоко" повествует о волшебной долине, в которой живут звери, стремящиеся раздобыть волшебное золотое яблоко, которое исполняет любое желание своего обладателя. Попадая в комические ситуации, звери охотятся за магическим плодом, пока не происходит нечто, заставляющее временно забыть о распрях.

Кроме того, 9 апреля режиссер Иван Павлов, сценарист Андрей Курс и исполнители главных ролей 16-серийного телевизионного фильма “Иллюзии” расскажут о начале его съемок. "Иллюзии" - первый опыт Национальной киностудии в жанре многосерийной телевизионной комедии. По сюжету фильма, шестеро молодых людей, спасая свой студенческий театр от закрытия, должны в кратчайшие сроки подготовить успешный спектакль", - анонсировала сотрудница "Беларусьфильма".-0-