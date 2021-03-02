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02 марта 2021, 20:19

"Беларуская сатыра": в Минске откроется выставка к юбилею Кондрата Крапивы и журнала "Вожык"

Фото Музея истории белорусской литературы
Фото Музея истории белорусской литературы

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-документальная экспозиция "Беларуская сатыра" к 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы и 80-летию журнала "Вожык" откроется 5 марта в Государственном музее истории белорусской литературы. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Среди многих видов искусства сатирическая литература занимает особое место. Остроумная шутка, меткое стихотворение, обличительный фельетон, острая подпись под изображением всегда вызывают у читателя большой интерес, к ним он никогда не останется равнодушным. Сатирическое слово всегда достигает своей цели", - сказали организаторы.

В экспозиции представят портреты, фотографии и личные вещи Кондрата Крапивы, эпистолярии, книги с автографами, рукописи, а также различные номера журнала "Вожык". В открытии выставки примут участие родственники Кондрата Крапивы и сотрудники редакции журнала "Вожык" во главе с главным редактором Юлией Зарецкой, а также известные белорусские художники и писатели.

Творчество Кондрата Крапивы, с именем которого связано формирование сатирического течения в национальной литературе, неразрывно с журналом "Вожык". С начала существования - июля 1941 года - писатель был главным редактором агитплаката "Раздавім фашысцкую гадзіну", а с декабря 1945 года возглавлял журнал сатиры и юмора "Вожык". "Сегодня сатирический журнал "Вожык" входит в состав издательского дома "Звязда", ежемесячно издается в Минске и в этом году празднует свое 80-летие. Он остается старшим и единственным в стране государственным изданием в области сатиры и юмора. Все лучшее, что создано белорусскими писателями и художниками-карикатуристами в сатире и юморе, прошло через "Вожык". В нем печатались, без преувеличения, все белорусские классики", - отметили в музее.

Выставка продлится до 3 мая.-0-

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