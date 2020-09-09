Белгосфилармония отметит 225-летие Михала Огинского презентацией альбома и концертом

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт, посвященный 255-летию композитора, политического и общественного деятеля Михала Клеофаса Огинского, состоится 25 сентября в Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном историческом музее.

Во время мероприятия пройдет презентация альбома "Адраджэнне і вяртанне. Да 255-годдзя з дня нараджэння М. К. Агінскага". Альбом подготовлен Национальным историческим музеем Беларуси, филиалом Музея истории театральной и музыкальной культуры, Молодечненским государственным музыкальным колледжем имени М.К.Огинского, благотворительным фондом "Наследие Михала Клеофаса Огинского" в Молодечно.

Зрители услышат музыкальные произведения талантливых представителей династии Огинских, знаменитых деятелей белорусской, польской и литовской культур: Станислава Монюшко и Яна Карловича, представителя северо-немецкого барокко Дитриха Букстехуде. Они прозвучат в исполнении заслуженного коллектива Государственного камерного хора Беларуси и квинтета "Амелія" Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского. Художественный руководитель и дирижер - заслуженная артистка Беларуси Наталья Михайлова. В концерте также примет участие солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Андрей Матюшонок (тенор).

На концерте будут присутствовать представители Министерства культуры, Минского областного исполнительного комитета, дипломатических миссий Польши, Литвы, России, Франции, Италии, руководители учреждений культуры и общественных организаций.-0-